Ko‘rfaz kubogida "sensatsiya": yarimfinal juftliklari ma’lum bo‘ldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Ko‘rfaz kubogida guruh bosqichi yakunlanib, yarimfinal juftliklari aniqlandi.
- "B" guruhida Yaman terma jamoasi Bahraynni 5:2 hisobida mag‘lub etib, sensatsiyaga sabab bo‘ldi.
- Yarimfinalda Qatar Saudiya Arabistoni bilan, BAA esa O‘mon bilan o‘ynaydi.
Saudiya Arabistoni yashil maydonlarida davom etayotgan nufuzli Ko‘rfaz kubogida guruh bosqichi bahslari yakunlandi. «B» guruhining so‘nggi 3-tur uchrashuvlari muxlislarga ham keskin taktik kurashni, ham haqiqiy sensatsion natijani taqdim etdi.
Guruh peshqadamligi masalasi hal bo‘lgan bahsda Qatar hamda BAA terma jamoalari murosa ko‘chasini tanladi (1:1). Shu tariqa, har ikki jamoa o‘z hisobidagi ochkolarni 7 taga yetkazib, musobaqaning keyingi bosqichiga yo‘l oldi.
Bahrayn darvozasiga 5 ta to‘p: Tur sensatsiyasi
Kunning eng yorqin va shov-shuvli voqeasi Bahrayn hamda Yaman termalari o‘rtasidagi bahsda kuzatildi. Uchrashuv autsayderi sifatida qaralgan Yaman futbolchilari raqib mudofaasini chilparchin qilib, raqib darvozasiga naq 5 ta to‘p kiritishga muvaffaq bo‘ldi (5:2).
Ushbu g‘alaba Yamanga turnirni chiroyli notada yakunlab, 3 ochko jamg‘arish imkonini bergan bo‘lsa, Bahrayn musobaqani birorta ham ochkosiz tark etdi.
3-tur statistikasi va gollar mualliflari:
BAA — Qatar 1:1
Gollar: Solih (45+4) — Almoaz (33).
Bahrayn — Yaman 2:5
Gollar: Humud (6), Madan (67) — Al Gahvashi (18), Al Matari (31), Al Vasmani (40, 90+5), Abbos (44).
Yarimfinalda qit’a grandlari to‘qnashuvi
Guruh bosqichi yakunlariga ko‘ra, turnirning final ostonasidagi juftliklari quyidagicha ko‘rinish oldi:
Qatar — Saudiya Arabistoni: Guruhda yetakchilikni bo‘lishib olgan Qatarni yarimfinalda eng jiddiy sinov kutmoqda. Ular «A» guruhida 100 foizlik natija ko‘rsatib, mutlaq peshqadam bo‘lgan musobaqa mezbonlari — Saudiya Arabistoniga qarshi maydonga tushadi.
BAA — O‘mon: Pley-off yo‘llanmasini naqd qilgan BAA termasi esa «A» guruhida ikkinchi o‘rinni band etgan tartibli va murakkab raqib — O‘mon jamoasi bilan to‘qnash keladi.
Hal qiluvchi bosqich bahslari Ko‘rfaz mintaqasining bosh sovrini uchun murosasiz va shiddatli kurash taqdim etishi kutilmoqda.
Izohlar 0
…