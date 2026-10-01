Ko‘rfaz kubogida "sensatsiya": yarimfinal juftliklari ma’lum bo‘ldi

·36·Sport
Ko‘rfaz kubogida "sensatsiya": yarimfinal juftliklari ma’lum bo‘ldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Ko‘rfaz kubogida guruh bosqichi yakunlanib, yarimfinal juftliklari aniqlandi.
  • "B" guruhida Yaman terma jamoasi Bahraynni 5:2 hisobida mag‘lub etib, sensatsiyaga sabab bo‘ldi.
  • Yarimfinalda Qatar Saudiya Arabistoni bilan, BAA esa O‘mon bilan o‘ynaydi.

Saudiya Arabistoni yashil maydonlarida davom etayotgan nufuzli Ko‘rfaz kubogida guruh bosqichi bahslari yakunlandi. «B» guruhining so‘nggi 3-tur uchrashuvlari muxlislarga ham keskin taktik kurashni, ham haqiqiy sensatsion natijani taqdim etdi.

Guruh peshqadamligi masalasi hal bo‘lgan bahsda Qatar hamda BAA terma jamoalari murosa ko‘chasini tanladi (1:1). Shu tariqa, har ikki jamoa o‘z hisobidagi ochkolarni 7 taga yetkazib, musobaqaning keyingi bosqichiga yo‘l oldi.

Bahrayn darvozasiga 5 ta to‘p: Tur sensatsiyasi

Kunning eng yorqin va shov-shuvli voqeasi Bahrayn hamda Yaman termalari o‘rtasidagi bahsda kuzatildi. Uchrashuv autsayderi sifatida qaralgan Yaman futbolchilari raqib mudofaasini chilparchin qilib, raqib darvozasiga naq 5 ta to‘p kiritishga muvaffaq bo‘ldi (5:2).

Ushbu g‘alaba Yamanga turnirni chiroyli notada yakunlab, 3 ochko jamg‘arish imkonini bergan bo‘lsa, Bahrayn musobaqani birorta ham ochkosiz tark etdi.

3-tur statistikasi va gollar mualliflari:

  • BAA — Qatar 1:1

    Gollar: Solih (45+4) — Almoaz (33).

  • Bahrayn — Yaman 2:5

    Gollar: Humud (6), Madan (67) — Al Gahvashi (18), Al Matari (31), Al Vasmani (40, 90+5), Abbos (44).

Yarimfinalda qit’a grandlari to‘qnashuvi

Guruh bosqichi yakunlariga ko‘ra, turnirning final ostonasidagi juftliklari quyidagicha ko‘rinish oldi:

  • Qatar — Saudiya Arabistoni: Guruhda yetakchilikni bo‘lishib olgan Qatarni yarimfinalda eng jiddiy sinov kutmoqda. Ular «A» guruhida 100 foizlik natija ko‘rsatib, mutlaq peshqadam bo‘lgan musobaqa mezbonlari — Saudiya Arabistoniga qarshi maydonga tushadi.

  • BAA — O‘mon: Pley-off yo‘llanmasini naqd qilgan BAA termasi esa «A» guruhida ikkinchi o‘rinni band etgan tartibli va murakkab raqib — O‘mon jamoasi bilan to‘qnash keladi.

Hal qiluvchi bosqich bahslari Ko‘rfaz mintaqasining bosh sovrini uchun murosasiz va shiddatli kurash taqdim etishi kutilmoqda.

Ko‘rfaz kubogiQatarBahraynYaman
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ko‘rfaz kubogida Qatar amaldagi chempionni mag‘lub etdiKo‘rfaz kubogida Qatar amaldagi chempionni mag‘lub etdi25 sentabr 11:22Ko‘rfaz kubogi: BAA va Qatar g‘alaba qozonib, peshqadamlik jangini boshlaydi!Ko‘rfaz kubogi: BAA va Qatar g‘alaba qozonib, peshqadamlik jangini boshlaydi!28 sentabr 06:23Saudiyaliklardan yirik “master-klass”: Ko‘rfaz kubogida aqlbovar qilmas trillerlar!Saudiyaliklardan yirik “master-klass”: Ko‘rfaz kubogida aqlbovar qilmas trillerlar!27 sentabr 07:52Saudiya Arabistonidagi olovli start: Ko‘rfaz kubogi dramatik bahslar bilan boshlandiSaudiya Arabistonidagi olovli start: Ko‘rfaz kubogi dramatik bahslar bilan boshlandi24 sentabr 06:35Eron AQSHning Bahrayndagi sunʼiy intellekt markazi yoʻq qilinganini eʼlon qildiEron AQSHning Bahrayndagi sunʼiy intellekt markazi yoʻq qilinganini eʼlon qildi18 iyul 12:26Yaqin Sharqda vaziyat keskinlashdi: Eron AQSH bazalariga zarbalar berdiYaqin Sharqda vaziyat keskinlashdi: Eron AQSH bazalariga zarbalar berdi6 iyun 12:14
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi