Dog‘istonda sayyoh ayol sakrashdan bosh tortganiga qaramay balandlikdan tushirib yuborildi (video)

·47·Dunyo
Dog‘istonda sayyoh ayol sakrashdan bosh tortganiga qaramay balandlikdan tushirib yuborildi (video)

Dog‘istondagi Sulak darasida ekstremal attraksion vaqtida sayyoh ayol bilan bog‘liq mojaro yuz berdi. 41 yoshli Moskva fuqarosi tarzan orqali sakrashdan so‘nggi lahzada qo‘rqib, undan voz kechganiga qaramay, instruktorlar uni platforma chetiga olib borgani aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi. Bu haqda MK xabar berdi.

Videoda ayol qo‘rqib, qarshilik ko‘rsatayotgani va sakrashni istamasligini bildirayotgani ko‘rinadi. U instruktorlardan uni tashlab yubormaslikni so‘raydi. Ayol qarshilik ko‘rsatib, yonidagi erkakdan, turmush o‘rtog‘idan yordam so‘raydi. Shunga qaramay, erkaklar uni platforma chetiga olib boradi. Ayrim kadrlarda instruktorlardan biri ayolning oyog‘iga tepib, uni chetga o‘tishga majburlagani ko‘rinadi. Shundan so‘ng platforma mexanizmi ishga tushib, ayol pastga tushib ketgan.

Eng e’tiborlisi, mazkur video attraksion tashkilotchilari tomonidan reklama maqsadida ijtimoiy tarmoqlarga joylashtirilgani xabar qilingan. Biroq kadrlar foydalanuvchilar orasida keskin norozilik va tanqidlarga sabab bo‘lgan. Ko‘pchilik sayyohning roziligisiz uni sakrashga majburlash mumkin emasligini ta’kidlagan.

Videodagi voqea yuzasidan hozircha qo‘shimcha rasmiy tafsilotlar va huquqiy baho berilgani haqida ma’lumot yo‘q.

SulakMKEkstremal attraksionTurizm
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Halokatli ofat: Nepalda 200 kishi qurbon bo‘ldi, 800 sayyoh qidirilmoqda (video)Halokatli ofat: Nepalda 200 kishi qurbon bo‘ldi, 800 sayyoh qidirilmoqda (video)28 avgust 00:19Xitoyda bolakay 4 metr balandlikdan qulab, yengil jarohat bilan qutuldiXitoyda bolakay 4 metr balandlikdan qulab, yengil jarohat bilan qutuldi23 sentabr 16:02Dog‘istonda sayyoh harakati keskin tanqidlarga sabab bo‘ldiDog‘istonda sayyoh harakati keskin tanqidlarga sabab bo‘ldi20 may 08:56Turist suvga sakrab, fojiali halokatga uchradiTurist suvga sakrab, fojiali halokatga uchradi8 sentabr 01:28Turkiyada Turkiya bayrog‘iga tupurgan britaniyalik sayyoh hibsga olindiTurkiyada Turkiya bayrog‘iga tupurgan britaniyalik sayyoh hibsga olindi15 sentabr 14:58Paraseyling fojiasi: sayyoh 30 metr balandlikdan qulab halok bo‘ldiParaseyling fojiasi: sayyoh 30 metr balandlikdan qulab halok bo‘ldi16 iyul 18:03
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota