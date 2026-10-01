Bir davrning intihosi: Ronaldu Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini butunlay yakunladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Krishtianu Ronaldu Portugaliya terma jamoasidagi 20 yildan ortiq davom etgan xalqaro faoliyatini yakunladi.
- Afsonaviy hujumchi 234 ta o‘yin o‘tkazib, 146 ta gol urib, jahon futboli tarixida milliy jamoa libosida eng ko‘p maydonga tushish va eng ko‘p gol urish bo‘yicha mutlaq rekordlarni o‘rnatdi.
- Uning termadagi so‘nggi o‘yini 24 sentyabr kuni Uelsga qarshi bo‘lib o‘tgan Millatlar ligasi bahsi (1:0) bo‘ldi.
Jahon futboli tarixidagi eng yorqin sahifalardan biri yopilmoqda. Portugaliya milliy jamoasi sardori va rekordchisi Krishtianu Ronaldu xalqaro faoliyatiga uzil-kesil nuqta qo‘yishga qaror qildi.
Mamlakatning nufuzli O Jogo nashri tarqatgan shov-shuvli ma’lumotga ko‘ra, 41 yoshli hujumchining bu qarori qat’iy va ortga qaytarilmaydigan darajada jiddiy.
So‘nggi bahs va kutilmagan tarzdagi vidolashuv
Manbaning ta’kidlashicha, 24 sentyabr kuni Millatlar ligasi doirasida Uelsga qarshi kechgan bahs (1:0) afsonaviy to‘purar uchun Portugaliya libosidagi eng so‘nggi rasmiy uchrashuv bo‘lib qoldi.
Voqealar rivoji keyingi turda keskin tus olgan edi:
Zaxira o‘rindig‘idagi norozilik: Norvegiyaga qarshi bahsda (2:1) bosh murabbiy Jorje Jezush hujumchini maydonga tushirmadi va Ronaldu bu qarordan ochiqchasiga g‘azablandi;
Matbuot anjumani va oxirgi nuqta: Murabbiy matbuot anjumanida vaziyatga izoh berib, sardorning Daniya bilan o‘yinni ham o‘tkazib yuborishi mumkinligiga shama qilgach, Ronaldu lagerni shoshilinch tark etdi;
Qaytish yo‘q: Hujumchi endi milliy jamoaga qaytmaydi — uning xalqaro miqyosdagi faoliyati shu tarzda keskin yakun topmoqda.
Yetib bo‘lmas ko‘rsatkichlar: Tarixda qolgan mutlaq rekordlar
Garchi vidolashuv muayyan kelishmovchiliklar va shov-shuvlar soyasida kechgan bo‘lsa-da, Ronalduning milliy jamoadagi 20 yildan ortiq davom etgan merosi futbol tarixining eng yuqori cho‘qqisi bo‘lib qoladi:
234 ta o‘yin: Jahon futboli tarixida milliy jamoa libosida eng ko‘p maydonga tushish rekordi;
146 ta gol: Xalqaro terma jamoalar tarixidagi mutlaq to‘purarlik ko‘rsatkichi.
«Real Madrid»ning sobiq yulduzi o‘z termasi bilan 2016 yilgi Yevropa chempionligi va 2019 yilgi Millatlar ligasi kubogini boshi uzra ko‘targan. Uning kutilmagan va keskin tarzda termani tark etishi nafaqat portugal muxlislari, balki butun jahon futboli hamjamiyati uchun kutilmagan katta zarbaga aylandi.
Izohlar 0
…