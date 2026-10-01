Bir davrning intihosi: Ronaldu Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini butunlay yakunladi

·42·Sport
Bir davrning intihosi: Ronaldu Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini butunlay yakunladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Krishtianu Ronaldu Portugaliya terma jamoasidagi 20 yildan ortiq davom etgan xalqaro faoliyatini yakunladi.
  • Afsonaviy hujumchi 234 ta o‘yin o‘tkazib, 146 ta gol urib, jahon futboli tarixida milliy jamoa libosida eng ko‘p maydonga tushish va eng ko‘p gol urish bo‘yicha mutlaq rekordlarni o‘rnatdi.
  • Uning termadagi so‘nggi o‘yini 24 sentyabr kuni Uelsga qarshi bo‘lib o‘tgan Millatlar ligasi bahsi (1:0) bo‘ldi.

Jahon futboli tarixidagi eng yorqin sahifalardan biri yopilmoqda. Portugaliya milliy jamoasi sardori va rekordchisi Krishtianu Ronaldu xalqaro faoliyatiga uzil-kesil nuqta qo‘yishga qaror qildi.

Mamlakatning nufuzli O Jogo nashri tarqatgan shov-shuvli ma’lumotga ko‘ra, 41 yoshli hujumchining bu qarori qat’iy va ortga qaytarilmaydigan darajada jiddiy.

So‘nggi bahs va kutilmagan tarzdagi vidolashuv

Manbaning ta’kidlashicha, 24 sentyabr kuni Millatlar ligasi doirasida Uelsga qarshi kechgan bahs (1:0) afsonaviy to‘purar uchun Portugaliya libosidagi eng so‘nggi rasmiy uchrashuv bo‘lib qoldi.

Voqealar rivoji keyingi turda keskin tus olgan edi:

  • Zaxira o‘rindig‘idagi norozilik: Norvegiyaga qarshi bahsda (2:1) bosh murabbiy Jorje Jezush hujumchini maydonga tushirmadi va Ronaldu bu qarordan ochiqchasiga g‘azablandi;

  • Matbuot anjumani va oxirgi nuqta: Murabbiy matbuot anjumanida vaziyatga izoh berib, sardorning Daniya bilan o‘yinni ham o‘tkazib yuborishi mumkinligiga shama qilgach, Ronaldu lagerni shoshilinch tark etdi;

  • Qaytish yo‘q: Hujumchi endi milliy jamoaga qaytmaydi — uning xalqaro miqyosdagi faoliyati shu tarzda keskin yakun topmoqda.

Yetib bo‘lmas ko‘rsatkichlar: Tarixda qolgan mutlaq rekordlar

Garchi vidolashuv muayyan kelishmovchiliklar va shov-shuvlar soyasida kechgan bo‘lsa-da, Ronalduning milliy jamoadagi 20 yildan ortiq davom etgan merosi futbol tarixining eng yuqori cho‘qqisi bo‘lib qoladi:

  • 234 ta o‘yin: Jahon futboli tarixida milliy jamoa libosida eng ko‘p maydonga tushish rekordi;

  • 146 ta gol: Xalqaro terma jamoalar tarixidagi mutlaq to‘purarlik ko‘rsatkichi.

«Real Madrid»ning sobiq yulduzi o‘z termasi bilan 2016 yilgi Yevropa chempionligi va 2019 yilgi Millatlar ligasi kubogini boshi uzra ko‘targan. Uning kutilmagan va keskin tarzda termani tark etishi nafaqat portugal muxlislari, balki butun jahon futboli hamjamiyati uchun kutilmagan katta zarbaga aylandi.

Krishtianu RonalduPortugaliya milliy jamoasiMillatlar ligiFutbol tarixidagi eng ko‘p maydonga tushgan oralar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«1000 ta gol yoki Millatlar ligasi kubogi»: Krishtian Ronaldu bosh maqsadlarini ochiqladi«1000 ta gol yoki Millatlar ligasi kubogi»: Krishtian Ronaldu bosh maqsadlarini ochiqladi24 sentabr 06:08«Vaqti kelganda haqiqatni aytaman»: Ronaldu tkrma jamoani nega tark etganiga izoh berdi«Vaqti kelganda haqiqatni aytaman»: Ronaldu tkrma jamoani nega tark etganiga izoh berdiBugun 06:51Ronalduning 20 yillik mehnati bir lahzalik hissiyotdan ustun: Portugaliya lagerida nima bo‘lyapti?Ronalduning 20 yillik mehnati bir lahzalik hissiyotdan ustun: Portugaliya lagerida nima bo‘lyapti?Bugun 06:45Daniya bilan o‘yin oldidan kutilmagan zarba: Ronaldu Portugaliya yig‘inidan ketdiDaniya bilan o‘yin oldidan kutilmagan zarba: Ronaldu Portugaliya yig‘inidan ketdiBugun 06:37Klopp tarixdagi eng yomon startdan so‘ng: “Futbolchilarni emas, meni tanqid qiling"Klopp tarixdagi eng yomon startdan so‘ng: “Futbolchilarni emas, meni tanqid qiling"28 sentabr 22:16Kolumbiya va Portugaliya o‘yinidan jonli matnli translyatsiyaKolumbiya va Portugaliya o‘yinidan jonli matnli translyatsiya28 iyun 05:14
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi