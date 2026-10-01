O‘zbek shaxmati dunyo e’tirofida: Rustam Qosimjonov FIDE faxriy vitse-prezidenti etib tayinlandi
O‘zbek shaxmati xalqaro darajada yana bir tarixiy muvaffaqiyatni qayd etdi. 2004 yilgi FIDE jahon chempioni, afsonaviy grossmeyster va taniqli murabbiy Rustam Qosimjonov Xalqaro shaxmat federatsiyasining (FIDE) faxriy vitse-prezidenti etib tayinlandi.
UzChess xabariga ko‘ra, mazkur lavozim FIDE tuzilmasiga yangi joriy etilgan maqom hisoblanadi. Rustam Qosimjonov jahon miqyosida ushbu yuksak e’tirofga loyiq ko‘rilgan bor-yo‘g‘i to‘rt nafar kuchli mutaxassis qatoridan joy oldi. Uning shaxmatchi va murabbiy sifatidagi beqiyos tajribasi endi tashkilotning global rivojlanish strategiyasida muhim rol o‘ynaydi.
Hulkar Tohirjonova Markaziy Osiyo shaxmati yetakchisiga aylandi
Tashkilotdagi yana bir muhim tayinlov ham O‘zbekiston shaxmat maktabining mintaqadagi mavqeyini mustahkamladi:
3.4-zona prezidenti: FIDE arbitri hamda ayollar o‘rtasida FIDE ustasi (WFM) Hulkar Tohirjonova tashkilotning Markaziy Osiyoni qamrab oluvchi 3.4-zonasi prezidenti etib saylandi.
Qamrov hududi: Ushbu mas’uliyatli zona tarkibiga 6 ta davlat — O‘zbekiston, Qozog‘iston, Qirg‘iziston, Tojikiston, Turkmaniston va Afg‘oniston kiradi.
Ushbu ikki yirik tayinlov o‘zbek shaxmati nafaqat jahon tojdorlari va olimpiada chempionlarini tarbiyalashda, balki xalqaro sport siyosati va boshqaruvida ham yetakchi markazlardan biriga aylanib borayotganining yaqqol isbotidir.
Izohlar 0
…