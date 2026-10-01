O‘zbek shaxmati dunyo e’tirofida: Rustam Qosimjonov FIDE faxriy vitse-prezidenti etib tayinlandi

·51·Sport
O‘zbek shaxmati dunyo e’tirofida: Rustam Qosimjonov FIDE faxriy vitse-prezidenti etib tayinlandi

O‘zbek shaxmati xalqaro darajada yana bir tarixiy muvaffaqiyatni qayd etdi. 2004 yilgi FIDE jahon chempioni, afsonaviy grossmeyster va taniqli murabbiy Rustam Qosimjonov Xalqaro shaxmat federatsiyasining (FIDE) faxriy vitse-prezidenti etib tayinlandi.

UzChess xabariga ko‘ra, mazkur lavozim FIDE tuzilmasiga yangi joriy etilgan maqom hisoblanadi. Rustam Qosimjonov jahon miqyosida ushbu yuksak e’tirofga loyiq ko‘rilgan bor-yo‘g‘i to‘rt nafar kuchli mutaxassis qatoridan joy oldi. Uning shaxmatchi va murabbiy sifatidagi beqiyos tajribasi endi tashkilotning global rivojlanish strategiyasida muhim rol o‘ynaydi.

Hulkar Tohirjonova Markaziy Osiyo shaxmati yetakchisiga aylandi

Tashkilotdagi yana bir muhim tayinlov ham O‘zbekiston shaxmat maktabining mintaqadagi mavqeyini mustahkamladi:

  • 3.4-zona prezidenti: FIDE arbitri hamda ayollar o‘rtasida FIDE ustasi (WFM) Hulkar Tohirjonova tashkilotning Markaziy Osiyoni qamrab oluvchi 3.4-zonasi prezidenti etib saylandi.

  • Qamrov hududi: Ushbu mas’uliyatli zona tarkibiga 6 ta davlat — O‘zbekiston, Qozog‘iston, Qirg‘iziston, Tojikiston, Turkmaniston va Afg‘oniston kiradi.

Ushbu ikki yirik tayinlov o‘zbek shaxmati nafaqat jahon tojdorlari va olimpiada chempionlarini tarbiyalashda, balki xalqaro sport siyosati va boshqaruvida ham yetakchi markazlardan biriga aylanib borayotganining yaqqol isbotidir.

Rustam QosimjonovFIDEHulkar Tohirjonova3.4-zona
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sanksiyalar ostidagi milliarder FIDE taxtiga o‘tirdi: Timur Turlov jahon shaxmat rahbariSanksiyalar ostidagi milliarder FIDE taxtiga o‘tirdi: Timur Turlov jahon shaxmat rahbari27 sentabr 21:28Shaxmat Olimpiadasining 3-turidan so‘ng O‘zbekiston terma jamoalari nechanchi o‘rinda?Shaxmat Olimpiadasining 3-turidan so‘ng O‘zbekiston terma jamoalari nechanchi o‘rinda?19 sentabr 11:07Samarqandda tarixiy g‘alaba: O‘zbekiston 46-Butunjahon shaxmat Olimpiadasi chempioni bo‘ldiSamarqandda tarixiy g‘alaba: O‘zbekiston 46-Butunjahon shaxmat Olimpiadasi chempioni bo‘ldi27 sentabr 16:16Shaxmat Olimpiadasi: Gukesh 4-taxtaga tushirildi, Qosimjonovdan esa kutilmagan yurish!Shaxmat Olimpiadasi: Gukesh 4-taxtaga tushirildi, Qosimjonovdan esa kutilmagan yurish!16 sentabr 14:03Javohir Sindorov FIDE mukofotining ilk sohibiga aylandiJavohir Sindorov FIDE mukofotining ilk sohibiga aylandi28 sentabr 15:24Katta sensatsiya: Javohir Sindarov FIDE Circuit reytingida dunyoda 1-o‘ringa chiqib oldiKatta sensatsiya: Javohir Sindarov FIDE Circuit reytingida dunyoda 1-o‘ringa chiqib oldi22 avgust 11:30
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi