Afg‘onistondagi zilzila Surxondaryoda 2 ball sezildi
1 oktyabr kuni soat 06:29 da Afg‘onistonning Bag‘lon hududida 5 magnitudali zilzila qayd etildi. Zilzila o‘chog‘i 128 kilometr chuqurlikda joylashgan.
Yer silkinishlari O‘zbekistonning Surxondaryo viloyatida ham sezilgan. Hududda zilzila kuchi 2 ballni tashkil etgan. Epitsentrgacha bo‘lgan masofa 180 kilometr deb qayd etilgan.
Zilzila epitsentri Toshkentdan 589 kilometr janubi-g‘arbiy yo‘nalishda joylashgan. Epitsentr koordinatalari 35,99 N va 68,56 E ni tashkil qilgan.
Zilzila vaqti 1 oktyabr soat 06:29:19 deb qayd etilgan.
Izohlar 0
…