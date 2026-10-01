Afg‘onistondagi zilzila Surxondaryoda 2 ball sezildi

·32·O‘zbekiston
Afg‘onistondagi zilzila Surxondaryoda 2 ball sezildi

1 oktyabr kuni soat 06:29 da Afg‘onistonning Bag‘lon hududida 5 magnitudali zilzila qayd etildi. Zilzila o‘chog‘i 128 kilometr chuqurlikda joylashgan.

Yer silkinishlari O‘zbekistonning Surxondaryo viloyatida ham sezilgan. Hududda zilzila kuchi 2 ballni tashkil etgan. Epitsentrgacha bo‘lgan masofa 180 kilometr deb qayd etilgan.

Zilzila epitsentri Toshkentdan 589 kilometr janubi-g‘arbiy yo‘nalishda joylashgan. Epitsentr koordinatalari 35,99 N va 68,56 E ni tashkil qilgan.

Zilzila vaqti 1 oktyabr soat 06:29:19 deb qayd etilgan.

Afg‘onistonBog‘lonSurxondaryoZilzila
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkentda 2–3 ball, Surxondaryoda 4–5 ball zilzila sezildiToshkentda 2–3 ball, Surxondaryoda 4–5 ball zilzila sezildi27 iyun 19:00Toshkent viloyatida zilzila qayd etildi: kuchi ma’lum...Toshkent viloyatida zilzila qayd etildi: kuchi ma’lum...28 sentabr 09:13Oshdagi zilzila O‘zbekiston hududida ham sezildiOshdagi zilzila O‘zbekiston hududida ham sezildi15 sentabr 09:46Buxoro viloyatida yer silkindi: Seysmologlar zilzila kuchini ma’lum qildiBuxoro viloyatida yer silkindi: Seysmologlar zilzila kuchini ma’lum qildi31 avgust 21:40O‘zbekiston ayollar xavfsizligi bo‘yicha reytingda nechinchi o‘rinda?O‘zbekiston ayollar xavfsizligi bo‘yicha reytingda nechinchi o‘rinda?19 avgust 22:51Toshkent yaqinida zilzila sodir bo‘ldiToshkent yaqinida zilzila sodir bo‘ldi31 iyul 16:38
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?
O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi