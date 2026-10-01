Osiyo o‘yinlari: O‘zbekiston 11-kun yakunlariga ko‘ra 4-o‘rinni egallab turibdi

·8·Sport
Osiyo o‘yinlari: O‘zbekiston 11-kun yakunlariga ko‘ra 4-o‘rinni egallab turibdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Osiyo o‘yinlarining 11-kun yakunlariga ko‘ra, O‘zbekiston sport delegatsiyasi 16 ta oltin, 19 ta kumush va 19 ta bronza, jami 54 ta medal bilan umumjamoa hisobida 4-o‘rinni egallab turibdi.
  • Xitoy 277 ta medal bilan peshqadamlikni saqlab qolgan bo‘lsa, Yaponiya 200 ta medal bilan ikkinchi, Janubiy Koreya esa 103 ta medal bilan uchinchi o‘rinda bormoqda.
  • O‘zbekiston sportchilari ko‘p sonli va kuchli raqiblarni ortda qoldirib, ushbu yuqori natijani qayd etishdi.

Yaponiyada davom etayotgan yozgi Osiyo o‘yinlarida navbatdagi — o‘n birinchi kungi murosasiz bellashuvlar o‘z nihoyasiga yetdi. O‘zbekiston sport delegatsiyasi ushbu kunni ham muvaffaqiyatli yakunlab, medallar jamg‘arish bo‘yicha qit’aning eng kuchli to‘rtta davlati qatoridagi o‘rnini ishonch bilan saqlab qolmoqda.

O‘zbekiston hisobida 54 ta medal

O‘zbekiston vakillari musobaqa davomida barqaror natija ko‘rsatib, muxlislarni quvontirishda davom etmoqda. O‘n birinchi kun yakunlariga ko‘ra, delegatsiya g‘aznasidagi medallar soni 54 taga yetdi:

  • Oltin: 16 ta

  • Kumush: 19 ta

  • Bronza: 19 ta

Ushbu yuqori natija evaziga sportchilarimiz ko‘p sonli va kuchli raqiblarni ortda qoldirgan holda umumjamoa hisobida yakkapeshqadam 4-pog‘onani band etib turibdi.

Kuchli uchlik va ta’qibchilar

Medallar jadvalining yuqori qismida jiddiy raqobat kechmoqda:

  • Xitoy 151 ta oltin, 67 ta kumush va 59 ta bronza (jami 277 ta medal) bilan umumjamoa hisobida mutlaq peshqadamlikni saqlab turibdi.

  • Mezbon Yaponiya 50 ta oltin, 77 ta kumush va 73 ta bronza (jami 200 ta medal) bilan ikkinchi o‘rinni egallab turibdi.

  • Janubiy Koreya esa 24 ta oltin, 30 ta kumush va 49 ta bronza (jami 103 ta medal) bilan kuchli uchlikka yakun yasagan.

Kuchli beshlikni 12 ta oltin medal jamg‘argan Tailand terma jamoasi yakunlab bermoqda. Ulardan keyingi o‘rinlarni Eron (11 ta oltin), Bahrayn (11 ta oltin), Hindiston (10 ta oltin) va Qozog‘iston (9 ta oltin) jamoalari band etgan. Kuchli o‘nlikka esa 7 ta oltin medal bilan Shimoliy Koreya yakun yasadi.

Medallar jadvali — TOP-20 (11-kun yakunlari):

O‘rin

Mamlakat

Oltin

Kumush

Bronza

Jami

1

Xitoy

151

67

59

277

2

Yaponiya

50

77

73

200

3

Janubiy Koreya

24

30

49

103

4

O‘zbekiston

16

19

19

54

5

Tailand

12

10

12

34

6

Eron

11

16

12

39

7

Bahrayn

11

5

5

21

8

Hindiston

10

21

29

60

9

Qozog‘iston

9

16

31

56

10

Shimoliy Koreya

7

6

7

20

11

Malayziya

6

5

12

23

12

Gonkong

5

12

18

35

13

Indoneziya

4

7

20

31

14

Kuvayt

4

1

4

9

15

Xitoy Taypeyi

3

10

26

39

16

Qatar

3

6

4

13

17

Filippin

3

3

12

18

18

Singapur

2

6

3

11

19

Tojikiston

2

3

5

10

20

Vetnam

2

1

18

21

Osiyo o‘yinlarining qolgan kunlarida ham hamyurtlarimiz ishtirokidagi bir qator muhim final va medallar uchun bahslar bo‘lib o‘tishi kutilmoqda. Sportchilarimizga kelgusi startlarda ham omad tilaymiz!

O‘zbekiston sport delegatsiyasiYaponiya Osiyo o‘yinlariMedallar jadvaliO‘zbekiston medallari
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekiston Osiyo o‘yinlarida 34 ta medal bilan 4-o‘ringa ko‘tarildi: 7-kun yakunlariO‘zbekiston Osiyo o‘yinlarida 34 ta medal bilan 4-o‘ringa ko‘tarildi: 7-kun yakunlari26 sentabr 20:34O‘zbekiston Osiyo o‘yinlarida TOP-5 talikda: 31 ta medal va Qozog‘iston bilan keskin poyga!O‘zbekiston Osiyo o‘yinlarida TOP-5 talikda: 31 ta medal va Qozog‘iston bilan keskin poyga!25 sentabr 20:24Osiyo o‘yinlarida 10-kun yakunlari: O‘zbekiston 4-o‘rinda, Qozog‘iston 8-pog‘onaga tushdiOsiyo o‘yinlarida 10-kun yakunlari: O‘zbekiston 4-o‘rinda, Qozog‘iston 8-pog‘onaga tushdi29 sentabr 21:29Osiyo o‘yinlarida 9-kun: O‘zbekiston 42 ta medal bilan kuchli to‘rtlikda mustahkam turibdiOsiyo o‘yinlarida 9-kun: O‘zbekiston 42 ta medal bilan kuchli to‘rtlikda mustahkam turibdi28 sentabr 23:19Osiyo o‘yinlari: O‘zbekiston 38 ta medal bilan 4-o‘rinni egallab turibdi!Osiyo o‘yinlari: O‘zbekiston 38 ta medal bilan 4-o‘rinni egallab turibdi!27 sentabr 18:35O‘zbekistonning Osiyo o‘yinlaridagi medallari 30 taga yetdiO‘zbekistonning Osiyo o‘yinlaridagi medallari 30 taga yetdi25 sentabr 17:39
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi