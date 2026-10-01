Osiyo o‘yinlari: O‘zbekiston 11-kun yakunlariga ko‘ra 4-o‘rinni egallab turibdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Osiyo o‘yinlarining 11-kun yakunlariga ko‘ra, O‘zbekiston sport delegatsiyasi 16 ta oltin, 19 ta kumush va 19 ta bronza, jami 54 ta medal bilan umumjamoa hisobida 4-o‘rinni egallab turibdi.
- Xitoy 277 ta medal bilan peshqadamlikni saqlab qolgan bo‘lsa, Yaponiya 200 ta medal bilan ikkinchi, Janubiy Koreya esa 103 ta medal bilan uchinchi o‘rinda bormoqda.
- O‘zbekiston sportchilari ko‘p sonli va kuchli raqiblarni ortda qoldirib, ushbu yuqori natijani qayd etishdi.
Yaponiyada davom etayotgan yozgi Osiyo o‘yinlarida navbatdagi — o‘n birinchi kungi murosasiz bellashuvlar o‘z nihoyasiga yetdi. O‘zbekiston sport delegatsiyasi ushbu kunni ham muvaffaqiyatli yakunlab, medallar jamg‘arish bo‘yicha qit’aning eng kuchli to‘rtta davlati qatoridagi o‘rnini ishonch bilan saqlab qolmoqda.
O‘zbekiston hisobida 54 ta medal
O‘zbekiston vakillari musobaqa davomida barqaror natija ko‘rsatib, muxlislarni quvontirishda davom etmoqda. O‘n birinchi kun yakunlariga ko‘ra, delegatsiya g‘aznasidagi medallar soni 54 taga yetdi:
Oltin: 16 ta
Kumush: 19 ta
Bronza: 19 ta
Ushbu yuqori natija evaziga sportchilarimiz ko‘p sonli va kuchli raqiblarni ortda qoldirgan holda umumjamoa hisobida yakkapeshqadam 4-pog‘onani band etib turibdi.
Kuchli uchlik va ta’qibchilar
Medallar jadvalining yuqori qismida jiddiy raqobat kechmoqda:
Xitoy 151 ta oltin, 67 ta kumush va 59 ta bronza (jami 277 ta medal) bilan umumjamoa hisobida mutlaq peshqadamlikni saqlab turibdi.
Mezbon Yaponiya 50 ta oltin, 77 ta kumush va 73 ta bronza (jami 200 ta medal) bilan ikkinchi o‘rinni egallab turibdi.
Janubiy Koreya esa 24 ta oltin, 30 ta kumush va 49 ta bronza (jami 103 ta medal) bilan kuchli uchlikka yakun yasagan.
Kuchli beshlikni 12 ta oltin medal jamg‘argan Tailand terma jamoasi yakunlab bermoqda. Ulardan keyingi o‘rinlarni Eron (11 ta oltin), Bahrayn (11 ta oltin), Hindiston (10 ta oltin) va Qozog‘iston (9 ta oltin) jamoalari band etgan. Kuchli o‘nlikka esa 7 ta oltin medal bilan Shimoliy Koreya yakun yasadi.
Medallar jadvali — TOP-20 (11-kun yakunlari):
O‘rin
Mamlakat
Oltin
Kumush
Bronza
Jami
1
Xitoy
151
67
59
277
2
Yaponiya
50
77
73
200
3
24
30
49
103
4
O‘zbekiston
16
19
19
54
5
Tailand
12
10
12
34
6
Eron
11
16
12
39
7
Bahrayn
11
5
5
21
8
Hindiston
10
21
29
60
9
Qozog‘iston
9
16
31
56
10
Shimoliy Koreya
7
6
7
20
11
Malayziya
6
5
12
23
12
Gonkong
5
12
18
35
13
Indoneziya
4
7
20
31
14
Kuvayt
4
1
4
9
15
Xitoy Taypeyi
3
10
26
39
16
Qatar
3
6
4
13
17
Filippin
3
3
12
18
18
Singapur
2
6
3
11
19
Tojikiston
2
3
5
10
20
Vetnam
2
1
18
21
Osiyo o‘yinlarining qolgan kunlarida ham hamyurtlarimiz ishtirokidagi bir qator muhim final va medallar uchun bahslar bo‘lib o‘tishi kutilmoqda. Sportchilarimizga kelgusi startlarda ham omad tilaymiz!
Izohlar 0
…