Jahongir Otajonov 48 yoshini noodatiy tarzda nishonladi (video)

·0·Madaniyat
Jahongir Otajonov 48 yoshini noodatiy tarzda nishonladi (video)

Xonanda Jahongir Otajonov tavallud kunidan lavhalarni Instagram sahifasiga joylashtirdi. Videoda san’atkor yaqinlari davrasida 48 yoshini qarshi olgani aks etgan.

Tug‘ilgan kun tortidagi shamlar o‘rniga xonandaning bir dona gugurt cho‘pini yoqib, uni o‘chirayotgani ko‘pchilikning e’tiborini tortdi. Ushbu holat ijtimoiy tarmoqlarda turli hazil va izohlarga ham sabab bo‘ldi.

Jahongir Otajonov video ostiga “Bugun tug‘ilgan kunim” deya yozib qoldirgan. Kuzatuvchilar esa san’atkorni tavallud ayyomi bilan tabriklab, unga iliq tilaklarini yo‘llamoqda.

Ma’lumot uchun, Jahongir Otajonov 1978 yil 29 sentyabrda Xorazm viloyatida tug‘ilgan. San’atkorlar oilasida voyaga yetgan xonanda amakisi, taniqli san’atkor Ortiq Otajonovga havas qilib, musiqa olamiga kirib kelgan.

Jahongir Otajonovning ko‘pchilik bilgan “Qaddi baland”, “Jingalamo”, “Happy Birthday” va “Kachayte” kabi qo‘shiqlari bor.

Jahongir OtajonovXorazmTavallud kuniQaddi baland
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jahongir Otajonov tufayli E’tibor Otajonova san’atga kirib kelganJahongir Otajonov tufayli E’tibor Otajonova san’atga kirib kelgan7 iyul 16:28Jahongir Otajonov qanday kitoblarni o‘qishini aytdi (video)Jahongir Otajonov qanday kitoblarni o‘qishini aytdi (video)29 sentabr 15:27Jahongir Otajonov hozir qancha chorvasi borligini ochiqladi (video)Jahongir Otajonov hozir qancha chorvasi borligini ochiqladi (video)17 sentabr 12:26Jahongir Otajonov o‘ziga yoqmaydigan xislatini ham ochiq aytdi: "Tashlolmayman"Jahongir Otajonov o‘ziga yoqmaydigan xislatini ham ochiq aytdi: "Tashlolmayman"19 sentabr 09:37“Yulduz Usmonova bilan duet aytmayman, chunki uni shaxs o‘laroq hurmat qilmayman”—Jahongir Otajonov“Yulduz Usmonova bilan duet aytmayman, chunki uni shaxs o‘laroq hurmat qilmayman”—Jahongir Otajonov4 aprel 17:30Jahongir Otajonov taqiqlardan so‘ng o‘ziga bo‘lgan bosimlar haqida ochiq fikr bildirdiJahongir Otajonov taqiqlardan so‘ng o‘ziga bo‘lgan bosimlar haqida ochiq fikr bildirdi8 may 13:31
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi