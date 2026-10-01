Jahongir Otajonov 48 yoshini noodatiy tarzda nishonladi (video)
Xonanda Jahongir Otajonov tavallud kunidan lavhalarni Instagram sahifasiga joylashtirdi. Videoda san’atkor yaqinlari davrasida 48 yoshini qarshi olgani aks etgan.
Tug‘ilgan kun tortidagi shamlar o‘rniga xonandaning bir dona gugurt cho‘pini yoqib, uni o‘chirayotgani ko‘pchilikning e’tiborini tortdi. Ushbu holat ijtimoiy tarmoqlarda turli hazil va izohlarga ham sabab bo‘ldi.
Jahongir Otajonov video ostiga “Bugun tug‘ilgan kunim” deya yozib qoldirgan. Kuzatuvchilar esa san’atkorni tavallud ayyomi bilan tabriklab, unga iliq tilaklarini yo‘llamoqda.
Ma’lumot uchun, Jahongir Otajonov 1978 yil 29 sentyabrda Xorazm viloyatida tug‘ilgan. San’atkorlar oilasida voyaga yetgan xonanda amakisi, taniqli san’atkor Ortiq Otajonovga havas qilib, musiqa olamiga kirib kelgan.
Jahongir Otajonovning ko‘pchilik bilgan “Qaddi baland”, “Jingalamo”, “Happy Birthday” va “Kachayte” kabi qo‘shiqlari bor.
Izohlar 0
…