Tokioda noodatiy tungi tadbir: yoshlar raqsga tushish o‘rniga kitob mutolaa qildi

·39·Dunyo
Tokioda noodatiy tungi tadbir: yoshlar raqsga tushish o‘rniga kitob mutolaa qildi

Yaponiyaning Tokio shahrida tungi klub formatini kitob mutolaasi bilan uyg‘unlashtirgan noodatiy tadbir bo‘lib o‘tdi. "Jucy Book Rave" deb nomlangan kechada yoshlar DJ musiqasi ostida raqsga tushish o‘rniga kitob o‘qishga vaqt ajratdi.

Tadbirning asosiy g‘oyasi mutolaani odatiy kutubxona yoki uy sharoitidan chiqarib, yoshlar uchun qiziqarli va noodatiy muhitga olib kirishdan iborat bo‘lgan. Tashkilotchilar musiqa, tungi klub atmosferasi va kitob o‘qishni birlashtirish orqali yoshlar orasida mutolaaga bo‘lgan qiziqishni oshirishni maqsad qilgan.

Ishtirokchilar tadbirga o‘zlari yoqtirgan kitoblarni olib kelishlari yoki boshqa qatnashchilar bilan kitob almashishlari mumkin bo‘lgan. Shu tariqa kecha nafaqat mutolaa, balki kitoblar va fikrlar almashinuvi uchun ham imkoniyat yaratgan.

Tadbir davomida musiqa ovozi balandroq qo‘yilib, raqsga tushishni istaganlar uchun ham imkoniyat yaratilgan. Shu sababli ishtirokchilar kechani kitob o‘qishdan boshlab, keyinchalik musiqa ostida hordiq chiqarishlari mumkin bo‘lgan.

TokioJucy Book Ravekitob almashinuviDJ klub
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yaponiyada kitob o‘qiladigan noodatiy «rave» tadbiri o‘tkazildi (video)Yaponiyada kitob o‘qiladigan noodatiy «rave» tadbiri o‘tkazildi (video)29 sentabr 03:45Singapurda kitob o‘qiganlarga pul beriladiSingapurda kitob o‘qiganlarga pul beriladi24 sentabr 15:09Tokioda 35 kun yomg‘ir yog‘ib, tarixiy rekord yangilandiTokioda 35 kun yomg‘ir yog‘ib, tarixiy rekord yangilandiKecha 22:12Har kuni 15 daqiqa kitob o‘qing va pul ishlang: Singapurda noodatiy tashabbus yo‘lga qo‘yildiHar kuni 15 daqiqa kitob o‘qing va pul ishlang: Singapurda noodatiy tashabbus yo‘lga qo‘yildi17 sentabr 15:27Qozog‘istonda ota-qizning to‘ydagi raqsi internetda ommalashdi (video)Qozog‘istonda ota-qizning to‘ydagi raqsi internetda ommalashdi (video)17 sentabr 15:59Kitob o‘qiganlarga pul beriladi: 15 daqiqa uchun mukofotKitob o‘qiganlarga pul beriladi: 15 daqiqa uchun mukofot19 sentabr 18:23
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota