Dunyodagi yagona tillarang zebra Zoi 19 yoshida nobud bo‘ldi
Noyob tashqi ko‘rinishi bilan tanilgan Zoi ismli zebra 19 yoshida nobud bo‘ldi. U o‘zining odatiy qora-oq yo‘l-yo‘l terisidan farq qiluvchi tilla va qaymoq rangidagi jun qoplamasi, shuningdek, och rangli ko‘zlari bilan mashhur edi.
Zoi butun umrini AQSHning Gavayi shtatidagi hayvonlarni muhofaza qilish maskanida o‘tkazgan. Noyob ko‘rinishi tufayli u uzoq yillar davomida hayvonot olami ixlosmandlari va mutaxassislar e’tiborida bo‘lgan.
Mutaxassislarning fikricha, zebraning o‘ziga xos rangi melanin pigmentining ishlab chiqarilishiga ta’sir ko‘rsatadigan kamyob genetik mutatsiya bilan bog‘liq bo‘lgan. Bunday xususiyat juda kam uchragani sababli Zoi ko‘pincha «dunyodagi yagona tillarang zebra» sifatida tilga olingan.
Maskan vakillarining ma’lum qilishicha, Zoi so‘nggi davrda yoshi bilan bog‘liq turli sog‘liq muammolariga duch kelgan. Veterinariya mutaxassislari tomonidan intensiv yordam ko‘rsatilganiga qaramay, uning hayotini saqlab qolishning iloji bo‘lmagan. 19 yosh zebra uchun ancha katta yosh hisoblanadi. Shu bois Zoi uzoq umr ko‘rgan noyob hayvonlardan biri sifatida ham esda qoladi.
Izohlar 0
…