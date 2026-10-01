Dunyodagi yagona tillarang zebra Zoi 19 yoshida nobud bo‘ldi

·39·Dunyo
Dunyodagi yagona tillarang zebra Zoi 19 yoshida nobud bo‘ldi

Noyob tashqi ko‘rinishi bilan tanilgan Zoi ismli zebra 19 yoshida nobud bo‘ldi. U o‘zining odatiy qora-oq yo‘l-yo‘l terisidan farq qiluvchi tilla va qaymoq rangidagi jun qoplamasi, shuningdek, och rangli ko‘zlari bilan mashhur edi.

Zoi butun umrini AQSHning Gavayi shtatidagi hayvonlarni muhofaza qilish maskanida o‘tkazgan. Noyob ko‘rinishi tufayli u uzoq yillar davomida hayvonot olami ixlosmandlari va mutaxassislar e’tiborida bo‘lgan.

Mutaxassislarning fikricha, zebraning o‘ziga xos rangi melanin pigmentining ishlab chiqarilishiga ta’sir ko‘rsatadigan kamyob genetik mutatsiya bilan bog‘liq bo‘lgan. Bunday xususiyat juda kam uchragani sababli Zoi ko‘pincha «dunyodagi yagona tillarang zebra» sifatida tilga olingan.

Maskan vakillarining ma’lum qilishicha, Zoi so‘nggi davrda yoshi bilan bog‘liq turli sog‘liq muammolariga duch kelgan. Veterinariya mutaxassislari tomonidan intensiv yordam ko‘rsatilganiga qaramay, uning hayotini saqlab qolishning iloji bo‘lmagan. 19 yosh zebra uchun ancha katta yosh hisoblanadi. Shu bois Zoi uzoq umr ko‘rgan noyob hayvonlardan biri sifatida ham esda qoladi.

Zoi zebraGavayigenetik mutatsiyanoyob hayvonlar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Quyoshdagi sirli hodisa Yer uchun xavfli bo‘lishi mumkinQuyoshdagi sirli hodisa Yer uchun xavfli bo‘lishi mumkin10 avgust 14:35Quyoshda olimlar kutmagan sirli hodisa ilk bor tasvirlandiQuyoshda olimlar kutmagan sirli hodisa ilk bor tasvirlandi6 avgust 02:32Bugun Yer yaqinidan ulkan asteroid uchib o‘tadi: xavf bormi?Bugun Yer yaqinidan ulkan asteroid uchib o‘tadi: xavf bormi?27 iyun 12:34So‘nayotgan yulduzning so‘nggi lahzalari ilk bor aniq tasvirlandiSo‘nayotgan yulduzning so‘nggi lahzalari ilk bor aniq tasvirlandi13 iyun 19:34“Soxta zebra”lar shov-shuvga sabab bo‘ldi“Soxta zebra”lar shov-shuvga sabab bo‘ldi22 may 23:49Qozog‘istonda yuzdan ortiq otlar nobud bo‘ldiQozog‘istonda yuzdan ortiq otlar nobud bo‘ldi20 aprel 13:05
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota