«Kichkina Messi» Kataloniyaga ko‘chib o‘tadimi? «Barselona» rahbariyati kutilmagan bayonot berdi

·43·Sport
«Kichkina Messi» Kataloniyaga ko‘chib o‘tadimi? «Barselona» rahbariyati kutilmagan bayonot berdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • "Kichkina Messi" laqabli 15 yoshli Jey-Jey Gabrielning "Barselona"ga o'tishi mumkinligi haqidagi mish-mishlarga klub sport direktori Deku oydinlik kiritdi.
  • Dekuning ta'kidlashicha, "Barselona" boshqa klublar bilan shartnomasi bor yosh futbolchilarning transfer masalalariga aralashmaydi.
  • Uning so'zlariga ko'ra, klub bunday holatlarda xalqaro transfer qoidalari va etikasiga qat'iy rioya qiladi.

Futbol olamida yangi avlod yulduzlari atrofidagi qiziqish kuchaymoqda. «Manchester Yunayted» akademiyasining 15 yoshli yorqin iqtidori, noyob texnikasi sababli «Kichkina Messi» (Kid Messi) laqabini olgan Jey-Jey Gabrielning «Barselona»ga o‘tishi mumkinligi haqidagi shov-shuvlar matbuot sahifalarini egalladi.

Biroq Kataloniya klubining sport direktori Deku mazkur xabarlarga zudlik bilan munosabat bildirib, vaziyatga oydinlik kiritdi.

Kataloniyadagi tashrif va oilaning tanlovi

O‘tgan hafta 15 yoshli vunderkindning Barselona shahrida ko‘rinish berishi muxlislar va insayderlar orasida turli taxminlarni avj oldirdi. Bundan avvalroq Gabriel «Manchester Yunayted» rahbariyatiga klubdan ketish istagi borligini rasman bildirgan edi.

Matbuotda tarqalgan xabarlarga ko‘ra, yosh futbolchining oilasi faoliyatni davom ettirish uchun Ispaniyani asosiy va ustuvor yo‘nalish sifatida tanlagan. Bu esa «Barselona» variantini asosiy kun tartibiga olib chiqqandek ko‘ringan edi.

Dekuning keskin javobi: «Bu bizning ishimiz emas»

Britaniyaning nufuzli talkSPORT nashriga intervyu bergan Deku Kataloniya klubi shartnomasi bor o‘smir futbolchilar atrofidagi o‘yinlarda ishtirok etmasligini qat’iy ma’lum qildi:

«Bu futbolchi haqida aytadigan hech qanday gapim yo‘q. Bu odatiy holat — biz bilan doimo turli agentlar va futbolchilar bog‘lanib turadi. Ayniqsa, yosh iste’dodlar borasida bunday takliflar juda ko‘p uchraydi.

Biz uning holatidagi hech bir futbolchiga qiziqish bildirmayapmiz. Nima bo‘layotganini aniq bilmayman, ammo agar u hali ham «Manchester Yunayted» futbolchisi bo‘lsa, bu masalaning bizga mutlaqo aloqasi yo‘q. Biror qadam tashlashdan oldin uning yuridik vaziyati qandayligini tushunib olish lozim. O‘smirlar va yosh futbolchilar bilan bunday tarzda muzokara olib borish bizning ish uslubimiz emas».

«Barselona» sport direktorining ushbu bayonoti klub xalqaro transfer qoidalari va etikasiga qat’iy rioya qilishini, «Manchester Yunayted» bilan rasmiy masalalar hal bo‘lmaguncha hech qanday harakat amalga oshirilmasligini ko‘rsatmoqda.

Jey-Jey GabrielManchester YunaytedBarselonaDeku
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Barselona» yangi hujumchi izlamoqda: Deku Portugaliyaga yo‘l oldi...«Barselona» yangi hujumchi izlamoqda: Deku Portugaliyaga yo‘l oldi...21 avgust 20:06Deku «Barselona»dagi katta yo‘qotishlar va yangi rejalar haqida gapirdiDeku «Barselona»dagi katta yo‘qotishlar va yangi rejalar haqida gapirdi21 avgust 10:11Flik yangi hujumchini kutmoqda: «Barselona»da transfer intrigasi kuchaydiFlik yangi hujumchini kutmoqda: «Barselona»da transfer intrigasi kuchaydi21 avgust 06:14Deku Rodri haqida ochiq gapirdi: «Uni “Real”dan olib qo‘yish uchun olmadik»Deku Rodri haqida ochiq gapirdi: «Uni “Real”dan olib qo‘yish uchun olmadik»20 avgust 22:49Barselona transfer oynasi yakunida hujum chizigʻini kuchaytirmoqchiBarselona transfer oynasi yakunida hujum chizigʻini kuchaytirmoqchi20 avgust 02:33Barselona yozgi transfer oynasi yakunida yana faollashmoqdaBarselona yozgi transfer oynasi yakunida yana faollashmoqda13 avgust 19:35
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi