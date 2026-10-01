«Kichkina Messi» Kataloniyaga ko‘chib o‘tadimi? «Barselona» rahbariyati kutilmagan bayonot berdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- "Kichkina Messi" laqabli 15 yoshli Jey-Jey Gabrielning "Barselona"ga o'tishi mumkinligi haqidagi mish-mishlarga klub sport direktori Deku oydinlik kiritdi.
- Dekuning ta'kidlashicha, "Barselona" boshqa klublar bilan shartnomasi bor yosh futbolchilarning transfer masalalariga aralashmaydi.
- Uning so'zlariga ko'ra, klub bunday holatlarda xalqaro transfer qoidalari va etikasiga qat'iy rioya qiladi.
Futbol olamida yangi avlod yulduzlari atrofidagi qiziqish kuchaymoqda. «Manchester Yunayted» akademiyasining 15 yoshli yorqin iqtidori, noyob texnikasi sababli «Kichkina Messi» (Kid Messi) laqabini olgan Jey-Jey Gabrielning «Barselona»ga o‘tishi mumkinligi haqidagi shov-shuvlar matbuot sahifalarini egalladi.
Biroq Kataloniya klubining sport direktori Deku mazkur xabarlarga zudlik bilan munosabat bildirib, vaziyatga oydinlik kiritdi.
Kataloniyadagi tashrif va oilaning tanlovi
O‘tgan hafta 15 yoshli vunderkindning Barselona shahrida ko‘rinish berishi muxlislar va insayderlar orasida turli taxminlarni avj oldirdi. Bundan avvalroq Gabriel «Manchester Yunayted» rahbariyatiga klubdan ketish istagi borligini rasman bildirgan edi.
Matbuotda tarqalgan xabarlarga ko‘ra, yosh futbolchining oilasi faoliyatni davom ettirish uchun Ispaniyani asosiy va ustuvor yo‘nalish sifatida tanlagan. Bu esa «Barselona» variantini asosiy kun tartibiga olib chiqqandek ko‘ringan edi.
Dekuning keskin javobi: «Bu bizning ishimiz emas»
Britaniyaning nufuzli talkSPORT nashriga intervyu bergan Deku Kataloniya klubi shartnomasi bor o‘smir futbolchilar atrofidagi o‘yinlarda ishtirok etmasligini qat’iy ma’lum qildi:
«Bu futbolchi haqida aytadigan hech qanday gapim yo‘q. Bu odatiy holat — biz bilan doimo turli agentlar va futbolchilar bog‘lanib turadi. Ayniqsa, yosh iste’dodlar borasida bunday takliflar juda ko‘p uchraydi.
Biz uning holatidagi hech bir futbolchiga qiziqish bildirmayapmiz. Nima bo‘layotganini aniq bilmayman, ammo agar u hali ham «Manchester Yunayted» futbolchisi bo‘lsa, bu masalaning bizga mutlaqo aloqasi yo‘q. Biror qadam tashlashdan oldin uning yuridik vaziyati qandayligini tushunib olish lozim. O‘smirlar va yosh futbolchilar bilan bunday tarzda muzokara olib borish bizning ish uslubimiz emas».
«Barselona» sport direktorining ushbu bayonoti klub xalqaro transfer qoidalari va etikasiga qat’iy rioya qilishini, «Manchester Yunayted» bilan rasmiy masalalar hal bo‘lmaguncha hech qanday harakat amalga oshirilmasligini ko‘rsatmoqda.
Izohlar 0
…