Pashsha qo‘ngan ovqatni iste’mol qilish qanchalik xavfli? Bu video siz uchun (video)
Pashsha ovqat ustiga qo‘nganda, shunchaki bir necha soniya turib uchib ketmaydi. U qo‘ngan yuzada turli mikroorganizmlar va ifloslantiruvchi moddalarni qoldirishi mumkin.
Yaqinlashtirilgan tasvirlarda pashshaning ovqat ustida qoldirgan chiqindilari ham ko‘rinadi. Shu sababli pashsha qo‘ngan taomni iste’mol qilishdan oldin yaxshilab o‘ylab ko‘rish kerak.
Ayniqsa, oziq-ovqat uzoq vaqt ochiq holda qolgan bo‘lsa, unga ehtiyotkorlik bilan munosabatda bo‘lish muhim. Amaliy tavsiya: agar pashsha ovqatga qisqa vaqtgina qo‘ngan bo‘lsa, xavfni kamaytirish uchun taomni yaxshilab qizdirib iste’mol qilish mumkin. Biroq tayyor holda iste’mol qilinadigan mahsulotlar — salat, meva, kremli shirinlik yoki boshqa pishirilmaydigan taomlar pashshaga uzoq vaqt ochiq qolgan bo‘lsa, ularni iste’mol qilmaslik ma’qul.
Eng xavfsiz yo‘l — ovqatni yopiq idishda yoki qopqoq ostida saqlash. Ayniqsa bolalar, keksalar va immuniteti zaif insonlar uchun oziq-ovqat gigiyenasiga yanada jiddiy e’tibor berish lozim.
Xo‘sh, pashsha qo‘ngan ovqatni tashlab yuborasizmi yoki «hechqisi yo‘q» deb yeyishda davom etasizmi?
Izohlar 0
…