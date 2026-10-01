O‘zbekistonda nechta o‘qituvchi ishlayotgani ochiqlandi: qanchasi ayollar va qanchasi erkaklar?

·24·O‘zbekiston
O‘zbekistonda nechta o‘qituvchi ishlayotgani ochiqlandi: qanchasi ayollar va qanchasi erkaklar?

O‘zbekistondagi umumiy o‘rta ta’lim muassasalarida 577,7 ming nafar o‘qituvchi faoliyat olib bormoqda. Bu haqda Milliy statistika qo‘mitasi ma’lum qildi.

Qayd etilishicha, ushbu raqam 2025/2026 o‘quv yili boshidagi holatni ifodalaydi. O‘qituvchilar soni o‘tgan o‘quv yiliga nisbatan 12,8 ming nafarga ko‘paygan. Bu esa 2,3 foizlik o‘sishni anglatadi.

Jami pedagoglarning 418,8 ming nafari ayollar, 158,9 ming nafari erkaklar hissasiga to‘g‘ri keladi. Statistik ma’lumotlarda o‘rindoshlik asosida ishlayotgan o‘qituvchilar hisobga olinmagan.

Hududlar kesimida eng ko‘p o‘qituvchi Samarqand va Qashqadaryo viloyatlarida qayd etilgan — har ikki hududda ham 65,1 ming nafardan pedagog mehnat qilmoqda. Keyingi o‘rinlarda Farg‘ona viloyati — 60,6 ming nafar va Surxondaryo viloyati — 52,3 ming nafar bilan qayd etilgan.

Qolgan hududlardagi ko‘rsatkichlar:

  • Andijon viloyati — 46,3 ming nafar;

  • Namangan viloyati — 42,6 ming nafar;

  • Qoraqalpog‘iston Respublikasi — 40,7 ming nafar;

  • Toshkent viloyati — 40,2 ming nafar;

  • Xorazm viloyati — 35,1 ming nafar;

  • Toshkent shahri — 34,1 ming nafar;

  • Buxoro viloyati — 33,4 ming nafar;

  • Jizzax viloyati — 25,7 ming nafar;

  • Navoiy viloyati — 22,3 ming nafar;

  • Sirdaryo viloyati — 14,2 ming nafar.

Ma’lumot o‘qituvchilar soni mamlakat hududlari bo‘yicha sezilarli farq qilishini ko‘rsatadi.

Milliy statistika qo‘mitasiO‘zbekistondagi umumiy o‘rta ta’lim muassasalariOqituvchilar soniSamarqand
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda elektromobillar soni 122,7 mingtaga yetdiO‘zbekistonda elektromobillar soni 122,7 mingtaga yetdi27 sentabr 12:05O‘zbekistonga xorijdan eng ko‘p nimalar keltirilmoqda? Iqtisodiyotdagi muhim o‘zgarishlarO‘zbekistonga xorijdan eng ko‘p nimalar keltirilmoqda? Iqtisodiyotdagi muhim o‘zgarishlar27 sentabr 12:02O‘zbekistonda tovuq go‘shti importi qariyb 25 %ga oshdi: oziq-ovqat bozoridagi o‘zgarishlarO‘zbekistonda tovuq go‘shti importi qariyb 25 %ga oshdi: oziq-ovqat bozoridagi o‘zgarishlar27 sentabr 11:51Qashqadaryoda nechta elektromobil bor? Rasmiy ma’lumot berildiQashqadaryoda nechta elektromobil bor? Rasmiy ma’lumot berildi27 sentabr 01:19O‘zbekistonda 100 qizga 108 o‘g‘il to‘g‘ri kelmoqda — Qashqadaryoda ko‘rsatkich yuqoriO‘zbekistonda 100 qizga 108 o‘g‘il to‘g‘ri kelmoqda — Qashqadaryoda ko‘rsatkich yuqori25 sentabr 14:13O‘zbekistonda 40 yoshdan katta talabalar soni rekord darajaga yetdiO‘zbekistonda 40 yoshdan katta talabalar soni rekord darajaga yetdi24 sentabr 19:10
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?
O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi