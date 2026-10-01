Anvar Sobirov to‘ylardagi odatni tanqid qildi: “San’atkorning ustidan pul sochish — haqorat”

·0·Madaniyat
Anvar Sobirov to‘ylardagi odatni tanqid qildi: “San’atkorning ustidan pul sochish — haqorat”

Afisha”ga bergan intervyusida xorazmlik xonanda va aktyor Anvar Sobirov to‘ylarda san’atkorning ustidan pul sochish holatiga munosabat bildirdi.

Undan “To‘ylarda san’atkorning ustidan pul sochish holatiga munosabatingiz qanday va sizdan pul sochilganda vaziyatdan qanday chiqasiz?” deb so‘ralgan.

“Men buni san’atkor uchun haqorat deb bilaman. San’atkorning san’ati pul bilan baholanmaydi. U o‘tirib eshitish, qarsak va hurmat bilan baholanadi. Bu bizga chet eldan kirib kelgan odat. Ustozlarimiz davrida bunday narsa bo‘lmagan.

Puling ko‘p bo‘lsa, san’atkorni hurmat qilgan holda cho‘ntagiga qistirib qo‘y. Ko‘nglingdan chiqsa ber, chiqmasa hech kim majbur emas. Lekin uning ustidan pul sochish noto‘g‘ri. Birinchidan, pulda yurtimizning gerbi bor. Uni oyoq osti qilish mumkin emas. U millatning yuzi”, — dedi xonanda.

Anvar Sobirov bunday holat o‘zining ham boshidan o‘tganini aytdi. Uning fikricha, ko‘pincha pul sochayotgan odam buni o‘zida bo‘lgan holda qilmaydi, balki spirtli ichimlik ta’sirida shunday harakat qiladi. Bunday vaziyatda san’atkorning o‘sha joyning o‘zida e’tiroz bildirishi esa to‘y egasini noqulay ahvolga solib qo‘yishi mumkin.

Xonanda pul sochish san’atkorning obro‘sini oshirmasligini, aksincha, odamlarning unga bo‘lgan munosabatiga salbiy ta’sir qilishi mumkinligini ta’kidladi.

“Shuncha puling ko‘p bo‘lsa, yetim-yesirga, ehtiyojmandga ber. San’atkorga u yerdan oladigan puli yetadi. Beradigan bo‘lsang, hurmat bilan ber. San’atkorning ustidan pul sochish unga hurmat emas, haqorat”, — dedi Anvar Sobirov.

Uning fikrlari ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzatuvchilar tomonidan qo‘llab-quvvatlanib, iliq izohlar qoldirilgan.

Siz Anvar Sobirovning fikrlariga qo‘shilasizmi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring.

Anvar SobirovAfishapul sochishto‘ylarda san’atkor
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Anvar Sobirov: «Ronaldo qilmagan xatoni men qildim»Anvar Sobirov: «Ronaldo qilmagan xatoni men qildim»8 avgust 00:01Og‘abek Sobirov Toshkentda ikki kunlik konsert beradiOg‘abek Sobirov Toshkentda ikki kunlik konsert beradi22 iyul 20:23Anvar Sobirov akasi haqida samimiy eʼtirofi bilan hayratga soldiAnvar Sobirov akasi haqida samimiy eʼtirofi bilan hayratga soldi27 aprel 23:54Anvar Sobirov Nargiza Abdullayeva bilan rol ijro etgan eng ogʻir sahna haqida gapirdiAnvar Sobirov Nargiza Abdullayeva bilan rol ijro etgan eng ogʻir sahna haqida gapirdi25 aprel 14:58O‘zbek sahnasidagi eng talabgir uch yulduz: Munisa Rizayeva, Hamdam Sobirov...O‘zbek sahnasidagi eng talabgir uch yulduz: Munisa Rizayeva, Hamdam Sobirov...7 iyun 22:43Anvar Sobirov: “Begona bahor”dan keyin to‘ylarda keskin sovuq munosabat bo‘lganAnvar Sobirov: “Begona bahor”dan keyin to‘ylarda keskin sovuq munosabat bo‘lgan6 may 16:13
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi