Osiyo o‘yinlari: O‘zbekiston bokschilari 7 ta medal bilan ikkinchi o‘rinni egalladi

·85·Sport
Osiyo o‘yinlari: O‘zbekiston bokschilari 7 ta medal bilan ikkinchi o‘rinni egalladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Osiyo o‘yinlarining boks bellashuvlari yakunida O‘zbekiston terma jamoasi 2 ta oltin, 1 ta kumush va 4 ta bronza medalni qo‘lga kiritib, umumiy hisobda 7 ta medal bilan ikkinchi o‘rinni egalladi.
  • Hindiston 3 ta oltin va 3 ta bronza medal bilan umumjamoa hisobida birinchi o‘rinni band etdi.
  • Qozog‘iston esa 2 ta oltin va 3 ta bronza medal bilan kuchli uchlikni yakunladi.

Yaponiyaning Nagoya shahrida o‘tkazilgan Osiyo o‘yinlarining boks bo‘yicha bellashuvlari rasman nihoyasiga yetdi va yakuniy medallar jadvali e’lon qilindi. O‘zbekiston boks federatsiyasi xabariga ko‘ra, turnir yakunida Hindiston milliy terma jamoasi 3 ta oltin va 3 ta bronza medal bilan umumjamoa hisobida 1-o‘rinni band etdi.

O‘zbekiston bokschilari esa medallarning umumiy soni bo‘yicha musobaqada mutlaq yetakchilikni qayd etib, 2 ta oltin, 1 ta kumush va 4 ta bronza (jami 7 ta medal) bilan kuchli ikkinchi o‘rindan joy oldi. Qo‘shni Qozog‘iston terma jamoasi 2 ta oltin va 3 ta bronza medal jamg‘arib, kuchli uchlikka yakun yasadi.

Nagoya ringlaridagi keskin raqobat va natijalar

Turnir davomida qit’aning eng kuchli charm qo‘lqop ustalari o‘rtasida jiddiy bahslar bo‘lib o‘tdi:

  • Hindiston peshqadamligi: Hindiston bokschilari finallardagi muvaffaqiyatli ishtiroki evaziga 3 ta oltin medalni qo‘lga kiritib, jadvalda birinchi o‘rinni egalladi;

  • O‘zbekistonning 7 medali: Vakillarimiz 2 ta oltin, 1 ta kumush va 4 ta bronza medaliga ega chiqib, umumiy shohsupaga ko‘tarilishlar soni bo‘yicha barcha raqiblardan ustun keldi;

  • Markaziy Osiyo derbisi: Qozog‘iston jamoasi 2 ta oltin va 3 ta bronza bilan kuchli uchlikni yopdi;

  • Xitoy va Yaponiya ko‘rsatkichi: Xitoy termasi 1 ta oltin, 3 ta kumush va 2 ta bronza (jami 6 ta medal) bilan to‘rtinchi, mezbon Yaponiya esa 1 ta oltin va 3 ta bronza bilan oltinchi pog‘onadan joy oldi.

Boks bo‘yicha yakuniy medallar jadvali (Osiyo o‘yinlari, Nagoya)

O‘rin

Mamlakat

Oltin

Kumush

Bronza

Jami

1

Hindiston

3

0

3

6

2

O‘zbekiston

2

1

4

7

3

Qozog‘iston

2

0

3

5

4

Xitoy

1

3

2

6

5

Xitoy Taypeyi

1

1

0

2

6

Yaponiya

1

0

3

4

7

Tailand

1

0

0

1

Osiyo o‘yinlari: O‘zbekiston bokschilari 7 ta medal bilan ikkinchi o‘rinni egalladi

Mazkur musobaqada o‘zbek boks maktabi yana bir bor barqaror natija qayd etib, 7 nafar sportchisi bilan sovrindorlar safidan o‘rin olishga muvaffaq bo‘ldi.

Sizningcha, bokschilarimizning Nagoyadagi ishtirokiga qanday baho berish mumkin va Hindistonning oltin medallar soni bo‘yicha peshqadam bo‘lib olishiga nima sabab bo‘ldi?

O‘z fikr-mulohazalaringizni pastda izohlarda yozib qoldiring va o‘zbek sportining ushbu muhim natijasini do‘stlaringizga Telegram orqali yuboring!

Osiyo o‘yinlariNagoyaO‘zbekiston boks federatsiyasiHindiston boks
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Har bir g‘alaba — medal kafolati: o‘zbek bokschilari chorak final jangiga kirishmoqda!Har bir g‘alaba — medal kafolati: o‘zbek bokschilari chorak final jangiga kirishmoqda!26 sentabr 19:46Gilamga 6 polvon chiqadi: O‘zbekistonning Osiyo o‘yinlaridagi erkin kurashchilari tarkibiGilamga 6 polvon chiqadi: O‘zbekistonning Osiyo o‘yinlaridagi erkin kurashchilari tarkibi11 sentabr 08:11Kuchli o‘nlik: Nagoyadagi Osiyo o‘yinlari medallar poygasi qaynoq pallaga kirdiKuchli o‘nlik: Nagoyadagi Osiyo o‘yinlari medallar poygasi qaynoq pallaga kirdi22 sentabr 08:25O‘zbekiston boks terma jamoasining Osiyo o‘yinlari uchun yakuniy tarkibi e’lon qilindiO‘zbekiston boks terma jamoasining Osiyo o‘yinlari uchun yakuniy tarkibi e’lon qilindi17 sentabr 22:16Osiyo o‘yinlarida oltin kun: 3 nafar bokschimiz ertaga chempionlik uchun ringga chiqadiOsiyo o‘yinlarida oltin kun: 3 nafar bokschimiz ertaga chempionlik uchun ringga chiqadiKecha 19:43«Chorak final bizniki!»: Shavkatjon Boltayev Osiyo o‘yinlarida yorqin g‘alabaga erishdi«Chorak final bizniki!»: Shavkatjon Boltayev Osiyo o‘yinlarida yorqin g‘alabaga erishdi24 sentabr 12:04
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi