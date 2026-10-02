Osiyo o‘yinlari: O‘zbekiston bokschilari 7 ta medal bilan ikkinchi o‘rinni egalladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Osiyo o‘yinlarining boks bellashuvlari yakunida O‘zbekiston terma jamoasi 2 ta oltin, 1 ta kumush va 4 ta bronza medalni qo‘lga kiritib, umumiy hisobda 7 ta medal bilan ikkinchi o‘rinni egalladi.
- Hindiston 3 ta oltin va 3 ta bronza medal bilan umumjamoa hisobida birinchi o‘rinni band etdi.
- Qozog‘iston esa 2 ta oltin va 3 ta bronza medal bilan kuchli uchlikni yakunladi.
Yaponiyaning Nagoya shahrida o‘tkazilgan Osiyo o‘yinlarining boks bo‘yicha bellashuvlari rasman nihoyasiga yetdi va yakuniy medallar jadvali e’lon qilindi. O‘zbekiston boks federatsiyasi xabariga ko‘ra, turnir yakunida Hindiston milliy terma jamoasi 3 ta oltin va 3 ta bronza medal bilan umumjamoa hisobida 1-o‘rinni band etdi.
O‘zbekiston bokschilari esa medallarning umumiy soni bo‘yicha musobaqada mutlaq yetakchilikni qayd etib, 2 ta oltin, 1 ta kumush va 4 ta bronza (jami 7 ta medal) bilan kuchli ikkinchi o‘rindan joy oldi. Qo‘shni Qozog‘iston terma jamoasi 2 ta oltin va 3 ta bronza medal jamg‘arib, kuchli uchlikka yakun yasadi.
Nagoya ringlaridagi keskin raqobat va natijalar
Turnir davomida qit’aning eng kuchli charm qo‘lqop ustalari o‘rtasida jiddiy bahslar bo‘lib o‘tdi:
Hindiston peshqadamligi: Hindiston bokschilari finallardagi muvaffaqiyatli ishtiroki evaziga 3 ta oltin medalni qo‘lga kiritib, jadvalda birinchi o‘rinni egalladi;
O‘zbekistonning 7 medali: Vakillarimiz 2 ta oltin, 1 ta kumush va 4 ta bronza medaliga ega chiqib, umumiy shohsupaga ko‘tarilishlar soni bo‘yicha barcha raqiblardan ustun keldi;
Markaziy Osiyo derbisi: Qozog‘iston jamoasi 2 ta oltin va 3 ta bronza bilan kuchli uchlikni yopdi;
Xitoy va Yaponiya ko‘rsatkichi: Xitoy termasi 1 ta oltin, 3 ta kumush va 2 ta bronza (jami 6 ta medal) bilan to‘rtinchi, mezbon Yaponiya esa 1 ta oltin va 3 ta bronza bilan oltinchi pog‘onadan joy oldi.
Boks bo‘yicha yakuniy medallar jadvali (Osiyo o‘yinlari, Nagoya)
O‘rin
Mamlakat
Oltin
Kumush
Bronza
Jami
1
Hindiston
3
0
3
6
2
O‘zbekiston
2
1
4
7
3
Qozog‘iston
2
0
3
5
4
Xitoy
1
3
2
6
5
Xitoy Taypeyi
1
1
0
2
6
Yaponiya
1
0
3
4
7
Tailand
1
0
0
1
Mazkur musobaqada o‘zbek boks maktabi yana bir bor barqaror natija qayd etib, 7 nafar sportchisi bilan sovrindorlar safidan o‘rin olishga muvaffaq bo‘ldi.
Sizningcha, bokschilarimizning Nagoyadagi ishtirokiga qanday baho berish mumkin va Hindistonning oltin medallar soni bo‘yicha peshqadam bo‘lib olishiga nima sabab bo‘ldi?
O‘z fikr-mulohazalaringizni pastda izohlarda yozib qoldiring va o‘zbek sportining ushbu muhim natijasini do‘stlaringizga Telegram orqali yuboring!
Izohlar 0
…