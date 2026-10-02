Elon Musk Starship yordamida koinotni tadqiq qilishni kengaytirmoqchi

·21·Texno
Elon Musk Starship yordamida koinotni tadqiq qilishni kengaytirmoqchi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Elon Musk Starship kosmik kemasi yordamida koinot tadqiqotlarini kengaytirishni taklif etmoqda.
  • Bu yangi avlod transport vositasi 100 tonnadan ortiq yukni orbitaga olib chiqish va kelajakda Oyda ilmiy observatoriyalar qurish imkonini beradi.
  • Starship'ning katta hajmi James Webb teleskopidagi kabi konstruktiv cheklovlarni bartaraf etib, yanada katta teleskoplar yaratishga yo'l ochadi.

Tadbirkor va muhandis Elon Musk oʻzining ulkan Starship kosmik kemasi yordamida ilmiy tadqiqotlar koʻlamini tubdan oʻzgartirishni taklif etdi. uning fikricha, yangi avlod transport tizimi nafaqat orbitaga ulkan teleskoplarni olib chiqish, balki kelgusida Oy yuzasida ilmiy observatoriyalar barpo etish imkonini ham beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, SpaceX kompaniyasi tomonidan yaratilayotgan koʻp martalik Starship tizimi orbitaga 100 tonnadan ortiq yuk tashish quvvatiga ega boʻlishi kutilmoqda. Kosmik kema korpusining diametri salkam 9 metrni tashkil etishi ilmiy uskunalar va yirik gabaritli qurilmalarni joylashtirishda muhim ustunlik taqdim etadi.

Yirik teleskoplar va yangi imkoniyatlar

Hozirgi kunda zamonaviy orbital teleskoplarni loyihalashda raketalarning обтекатели cheklovlari katta qiyinchilik tugʻdiradi. Masalan, taniqli James Webb teleskopining asosiy nometalli 6,5 metr diametrga ega boʻlib, uni Ariane 5 raketasiga yigʻilgan holda joylashtirib boʻlmagan. Shu sababli olimlar oynani 18 ta alohida segmentga boʻlib, koinotda ochiladigan mexanizm sifatida yasashga majbur boʻlishgan.

Starship kemasining keng hajmi esa bunday murakkab konstruktiv cheklovlarni chetlab oʻtishga yoʻl ochadi. Teleskop oynasi qanchalik katta boʻlsa, u shunchalik koʻp yorugʻlik yigʻadi va natijada fanga nomaʼlum boʻlgan eng xira hamda uzoq obyektlarni kuzatish imkoniyati yanada kengayadi.

Oy sirtidagi ulkan observatoriyalar

Elon Musk koinotni oʻrganishda Oy yuzasidan, xususan uning Yer tomonidan toʻsilgan orqa qismidan foydalanish gʻoyasini ham ilgari surmoqda. Oyning narigi tomoni Yerda hosil boʻladigan turli radiochastota xalaqitlaridan tabiiy ravishda himoyalangani bois ilmiy kuzatishlar uchun oʻta qulay hudud sanaladi.

Avvalroq NASA tashkiloti ham Lunar Crater Radio Telescope konsepsiyasini koʻrib chiqqan edi. Unga koʻra, ulkan oy kraterlaridan birida radioteleiskop qurish rejalashtirilgan boʻlib, u Yer ionosferasi tufayli oʻrganib boʻlmaydigan 30 MHz dan past chastotalarda ishlay oladi.

Mutaxassislarning taʼkidlashicha, bunday noyob teleskoplar orqali olimlar ilk yulduzlar va galaktikalar paydo boʻlgunga qadar kechgan ilk koinot davrini chuqur tadqiq qilish imkoniyatiga ega boʻladilar. Starship esa ushbu ulkan ilmiy loyihalarni hayotga tatbiq etishda asosiy hal qiluvchi omilga aylanishi kutilmoqda.

Elon MuskStarshipKosmik teleskopOyIlmiy tadqiqot
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

NASA Goddard markazidagi qisqartirishlar kosmik teleskoplar loyihasiga taʼsir qilmoqdaNASA Goddard markazidagi qisqartirishlar kosmik teleskoplar loyihasiga taʼsir qilmoqda23 sentabr 01:24Elon Muskning Oy shahri rejasiga fizika qonunlari g‘ov bo‘lmoqdaElon Muskning Oy shahri rejasiga fizika qonunlari g‘ov bo‘lmoqda16 sentabr 22:54Nancy Grace Roman kosmik teleskopi 22 yilgacha xizmat qilishi mumkinNancy Grace Roman kosmik teleskopi 22 yilgacha xizmat qilishi mumkin16 sentabr 17:51Elon Musk: Maʻlumotlar markazlarini Oydan raketasiz uchirish mumkin boʻladiElon Musk: Maʻlumotlar markazlarini Oydan raketasiz uchirish mumkin boʻladi6 iyun 12:57Elon Musk 2030 yilgacha kuniga 30 ta Starship uchirishni rejalashtirmoqdaElon Musk 2030 yilgacha kuniga 30 ta Starship uchirishni rejalashtirmoqda21 avgust 14:52Elon Musk Starship raketasining navbatdagi sinovlari va rejalari haqida gapirdiElon Musk Starship raketasining navbatdagi sinovlari va rejalari haqida gapirdi20 avgust 13:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi