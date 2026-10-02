Elon Musk Starship yordamida koinotni tadqiq qilishni kengaytirmoqchi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Elon Musk Starship kosmik kemasi yordamida koinot tadqiqotlarini kengaytirishni taklif etmoqda.
- Bu yangi avlod transport vositasi 100 tonnadan ortiq yukni orbitaga olib chiqish va kelajakda Oyda ilmiy observatoriyalar qurish imkonini beradi.
- Starship'ning katta hajmi James Webb teleskopidagi kabi konstruktiv cheklovlarni bartaraf etib, yanada katta teleskoplar yaratishga yo'l ochadi.
Tadbirkor va muhandis Elon Musk oʻzining ulkan Starship kosmik kemasi yordamida ilmiy tadqiqotlar koʻlamini tubdan oʻzgartirishni taklif etdi. uning fikricha, yangi avlod transport tizimi nafaqat orbitaga ulkan teleskoplarni olib chiqish, balki kelgusida Oy yuzasida ilmiy observatoriyalar barpo etish imkonini ham beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, SpaceX kompaniyasi tomonidan yaratilayotgan koʻp martalik Starship tizimi orbitaga 100 tonnadan ortiq yuk tashish quvvatiga ega boʻlishi kutilmoqda. Kosmik kema korpusining diametri salkam 9 metrni tashkil etishi ilmiy uskunalar va yirik gabaritli qurilmalarni joylashtirishda muhim ustunlik taqdim etadi.
Yirik teleskoplar va yangi imkoniyatlarHozirgi kunda zamonaviy orbital teleskoplarni loyihalashda raketalarning обтекатели cheklovlari katta qiyinchilik tugʻdiradi. Masalan, taniqli James Webb teleskopining asosiy nometalli 6,5 metr diametrga ega boʻlib, uni Ariane 5 raketasiga yigʻilgan holda joylashtirib boʻlmagan. Shu sababli olimlar oynani 18 ta alohida segmentga boʻlib, koinotda ochiladigan mexanizm sifatida yasashga majbur boʻlishgan.
Starship kemasining keng hajmi esa bunday murakkab konstruktiv cheklovlarni chetlab oʻtishga yoʻl ochadi. Teleskop oynasi qanchalik katta boʻlsa, u shunchalik koʻp yorugʻlik yigʻadi va natijada fanga nomaʼlum boʻlgan eng xira hamda uzoq obyektlarni kuzatish imkoniyati yanada kengayadi.
Oy sirtidagi ulkan observatoriyalarElon Musk koinotni oʻrganishda Oy yuzasidan, xususan uning Yer tomonidan toʻsilgan orqa qismidan foydalanish gʻoyasini ham ilgari surmoqda. Oyning narigi tomoni Yerda hosil boʻladigan turli radiochastota xalaqitlaridan tabiiy ravishda himoyalangani bois ilmiy kuzatishlar uchun oʻta qulay hudud sanaladi.
Avvalroq NASA tashkiloti ham Lunar Crater Radio Telescope konsepsiyasini koʻrib chiqqan edi. Unga koʻra, ulkan oy kraterlaridan birida radioteleiskop qurish rejalashtirilgan boʻlib, u Yer ionosferasi tufayli oʻrganib boʻlmaydigan 30 MHz dan past chastotalarda ishlay oladi.
Mutaxassislarning taʼkidlashicha, bunday noyob teleskoplar orqali olimlar ilk yulduzlar va galaktikalar paydo boʻlgunga qadar kechgan ilk koinot davrini chuqur tadqiq qilish imkoniyatiga ega boʻladilar. Starship esa ushbu ulkan ilmiy loyihalarni hayotga tatbiq etishda asosiy hal qiluvchi omilga aylanishi kutilmoqda.
Izohlar 0
…