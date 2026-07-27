Zebo Rahimova 70 ming dollarni sayohatga sarflaganini ochiqladi
Yosh aktrisa va vayner Zebo Rahimova YouTube'dagi “Intervyu TV” loyihasidagi suhbatida shaxsiy hayoti, ijodiy faoliyati va katta muvaffaqiyatga olib kelgan yo‘li haqida ochiqchasiga so‘zlab berdi. U dastlabki 200 ming so‘mlik gonorardan boshlab, bugungi kunda yirik brendlar bilan millionlab dollarlik hamkorliklargacha yetib kelganini ma’lum qildi.
Zeboning aytishicha, uning haqiqiy ismi Zebiniso bo‘lib, ism qo‘yilishi bilan bog‘liq qiziq voqea sabab oilasida haligacha eslab yuriladigan xotiralardan biriga aylangan.
Bloger tan olishicha, bolaligidan aktrisa bo‘lishni orzu qilgan. Biroq ota-onasi bu kasbga qarshi chiqqan. Shu bois ularni ko‘ndirish uchun avval jurnalist va boshlovchi bo‘lish istagini bildirgan. Keyinchalik esa aktyorlik maktabiga qadam qo‘yib, orzusi sari ilk qadamni tashlagan.
Zebo Rahimova ilk katta ekran tajribasini «Folbin» seriali orqali boshlagan. Qizig‘i, 42 qismli ushbu serial uchun u bir so‘m ham haq olmagan. Ammo aynan shu loyiha uning tanilishiga va keyingi takliflarga eshik ochgan.
Aktrisaning ta’kidlashicha, dastlab telenovellalardagi rollari uchun 200 ming so‘m gonorar olgan. Keyin bu mablag‘ bosqichma-bosqich oshib borgan. Keyinchalik ijtimoiy tarmoqlardagi reklamalardan daromad topishni boshlagan va vaqt o‘tishi bilan xalqaro brendlar bilan hamkorlik qilish darajasiga chiqqan.
Uning so‘zlariga ko‘ra, eng yirik kelishuvlaridan biri qurilish kompaniyasi bilan tuzilgan bo‘lib, hamkorlik natijasida uylar evaziga shartnoma amalga oshirilgan.
Zebo Rahimova blogerlik faoliyatini 2022 yilda boshlaganini aytdi. Shu vaqtdan buyon u ijodiy hamkori Umid bilan birga turli kontentlar tayyorlab, millionlab kuzatuvchilar mehrini qozongan.
Instabloger sayohatga alohida mehr qo‘yishini ham yashirmadi. Uning ma’lum qilishicha, shu kunga qadar 28 mamlakatga safar qilingan va bu sayohatlarga umumiy hisobda qariyb 70 ming dollar sarflangan.
«Bu mablag‘ga bir nechta avtomobil sotib olish yoki o‘nlab to‘ylar o‘tkazish mumkin edi. Ammo men uchun eng katta boylik — sayohatlar orqali orttirilgan tajriba va xotiralar», — dedi Zebo Rahimova.
Blogerning fikricha, insonning eng katta sarmoyasi — bu o‘z ustida ishlash, orzularidan voz kechmaslik va hayotdan unutilmas xotiralar yig‘ishdir.
…