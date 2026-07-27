Zebo Rahimova 70 ming dollarni sayohatga sarflaganini ochiqladi

·197·Madaniyat
Zebo Rahimova 70 ming dollarni sayohatga sarflaganini ochiqladi

Yosh aktrisa va vayner Zebo Rahimova YouTube'dagi Intervyu TV loyihasidagi suhbatida shaxsiy hayoti, ijodiy faoliyati va katta muvaffaqiyatga olib kelgan yo‘li haqida ochiqchasiga so‘zlab berdi. U dastlabki 200 ming so‘mlik gonorardan boshlab, bugungi kunda yirik brendlar bilan millionlab dollarlik hamkorliklargacha yetib kelganini ma’lum qildi.

Zeboning aytishicha, uning haqiqiy ismi Zebiniso bo‘lib, ism qo‘yilishi bilan bog‘liq qiziq voqea sabab oilasida haligacha eslab yuriladigan xotiralardan biriga aylangan.

Keng ko‘ylak kiygan ayol yashil maydonda qizil olma ushlab o‘tiribdi.

Bloger tan olishicha, bolaligidan aktrisa bo‘lishni orzu qilgan. Biroq ota-onasi bu kasbga qarshi chiqqan. Shu bois ularni ko‘ndirish uchun avval jurnalist va boshlovchi bo‘lish istagini bildirgan. Keyinchalik esa aktyorlik maktabiga qadam qo‘yib, orzusi sari ilk qadamni tashlagan.

Zebo Rahimova ilk katta ekran tajribasini «Folbin» seriali orqali boshlagan. Qizig‘i, 42 qismli ushbu serial uchun u bir so‘m ham haq olmagan. Ammo aynan shu loyiha uning tanilishiga va keyingi takliflarga eshik ochgan.

Bezakli bosh kiyim kiygan qiz Instagram posti yonida turibdi.

Aktrisaning ta’kidlashicha, dastlab telenovellalardagi rollari uchun 200 ming so‘m gonorar olgan. Keyin bu mablag‘ bosqichma-bosqich oshib borgan. Keyinchalik ijtimoiy tarmoqlardagi reklamalardan daromad topishni boshlagan va vaqt o‘tishi bilan xalqaro brendlar bilan hamkorlik qilish darajasiga chiqqan.

Uning so‘zlariga ko‘ra, eng yirik kelishuvlaridan biri qurilish kompaniyasi bilan tuzilgan bo‘lib, hamkorlik natijasida uylar evaziga shartnoma amalga oshirilgan.

Zebo Rahimova blogerlik faoliyatini 2022 yilda boshlaganini aytdi. Shu vaqtdan buyon u ijodiy hamkori Umid bilan birga turli kontentlar tayyorlab, millionlab kuzatuvchilar mehrini qozongan.

Instabloger sayohatga alohida mehr qo‘yishini ham yashirmadi. Uning ma’lum qilishicha, shu kunga qadar 28 mamlakatga safar qilingan va bu sayohatlarga umumiy hisobda qariyb 70 ming dollar sarflangan.

Yashil kepka va ko‘ylak kiygan qiz suv bo‘yida kamera ushlab turibdi.

«Bu mablag‘ga bir nechta avtomobil sotib olish yoki o‘nlab to‘ylar o‘tkazish mumkin edi. Ammo men uchun eng katta boylik — sayohatlar orqali orttirilgan tajriba va xotiralar», — dedi Zebo Rahimova.

Blogerning fikricha, insonning eng katta sarmoyasi — bu o‘z ustida ishlash, orzularidan voz kechmaslik va hayotdan unutilmas xotiralar yig‘ishdir.

Zebo RahimovaYouTubeIntervyu TVFolbinUmid
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Aysanem Yusupova muxlislariga yangi tarona taqdim etdi (audio)Aysanem Yusupova muxlislariga yangi tarona taqdim etdi (audio)Bugun, 21:20“Mendirman Jaloliddin” yulduzi Jahongir Abdumalikov ilk bor ota bo‘ldi“Mendirman Jaloliddin” yulduzi Jahongir Abdumalikov ilk bor ota bo‘ldiBugun, 15:56Musulmon Yunusov va rafiqasi kulgili, qiziqarli savollarga ochiq javob berdi (video)Musulmon Yunusov va rafiqasi kulgili, qiziqarli savollarga ochiq javob berdi (video)Bugun, 15:54Madina Tojiboyeva va o‘g‘li Miran tantanali kutib olindi (video)Madina Tojiboyeva va o‘g‘li Miran tantanali kutib olindi (video)Bugun, 13:45Musulmon Yunusov: "Yo‘qchilikda to‘yga boshlovchilik qilishga chiqqanman" (video)Musulmon Yunusov: "Yo‘qchilikda to‘yga boshlovchilik qilishga chiqqanman" (video)Bugun, 12:39Shahlo Salayeva turmush o‘rtog‘idan to‘yida mahrga nima so‘raganini ochiq aytdiShahlo Salayeva turmush o‘rtog‘idan to‘yida mahrga nima so‘raganini ochiq aytdiBugun, 12:35
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Abbosbek Fayzullayev qaysi viloyatga kuyov bo‘layotgani ma’lum bo‘ldi
Abbosbek Fayzullayev qaysi viloyatga kuyov bo‘layotgani ma’lum bo‘ldi
Shohruh Mirzo va Oyshaxon ilk bor farzandli bo‘lishdi
Shohruh Mirzo va Oyshaxon ilk bor farzandli bo‘lishdi
140 kilodan 70 kiloga ozgan Muborak Abdullayeva ijodga qaytdi
140 kilodan 70 kiloga ozgan Muborak Abdullayeva ijodga qaytdi
Abbosbek Fayzullayev to‘yidagi onalarga gul berish va kuyov otish an’anasi diqqatni tortdi (video)
Abbosbek Fayzullayev to‘yidagi onalarga gul berish va kuyov otish an’anasi diqqatni tortdi (video)
Abbosbek Fayzullayevning to‘yidan ilk lavhalar tarqaldi (video)
Abbosbek Fayzullayevning to‘yidan ilk lavhalar tarqaldi (video)
Asal Shodiyeva “Kavkaz asirasi” filmidagi Nina obrazida muxlislarni hayratga soldi
Asal Shodiyeva “Kavkaz asirasi” filmidagi Nina obrazida muxlislarni hayratga soldi
Yulduz Turdiyeva va afg‘on xonandasi Qais Ulfat dueti yana e’tibor markazida (video)
Yulduz Turdiyeva va afg‘on xonandasi Qais Ulfat dueti yana e’tibor markazida (video)
To‘ydagi videolar sabab Abduqodir Husanovning ukasi diqqat markazida
To‘ydagi videolar sabab Abduqodir Husanovning ukasi diqqat markazida