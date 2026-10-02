Harorat keskin pasayadi: Sovuq havo oqimi yopirilib kelmoqda — tog‘larda qor kutilmoqda

·35·O‘zbekiston
Harorat keskin pasayadi: Sovuq havo oqimi yopirilib kelmoqda — tog‘larda qor kutilmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O‘zbekistonga hafta oxiriga borib sovuq va nam havo oqimi kirib kelishi kutilmoqda.
  • 3–4 oktyabr kunlari yog‘ingarchilik shimol va cho‘l hududlaridan boshlanib, 4–5 oktyabr kunlari esa butun mamlakat bo‘ylab kuchayadi.
  • Ayrim hududlarda yog‘ingarchilik miqdori 10–25 mm gacha yetishi mumkin, baland tog‘li hududlarda esa yomg‘ir qorga aylanishi prognoz qilinmoqda.
  • Mutaxassislar haydovchilarni ayniqsa tog‘li va dovon yo‘llarida ehtiyotkorlikni oshirishga chaqirmoqda.

O‘zbekistonda hafta oxiriga borib ob-havo keskin o‘zgarishi kutilmoqda. O‘zgidromet bergan rasmiy shoshilinch ogohlantirishga ko‘ra, respublika hududiga sovuq va nam havo oqimi kirib keladi. Meteorologik prognozda yog‘ingarchilik shimoldan boshlanib, keyinchalik butun mamlakat bo‘ylab kuchayishi, ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir yog‘ib, baland tog‘li hududlarda u qorga aylanishi ma’lum qilindi.

Taqdim etilgan sinoptik xaritaga ko‘ra, ayrim hududlarda yog‘ingarchilik miqdori 10 dan 25 mm gacha va hatto undan ham yuqori darajaga yetishi mumkin. Xo‘sh, sovuq havo qachon va qaysi hududlardan boshlab kirib keladi?

Yog‘ingarchilik xronikasi: Qachon va qayerda kuzatiladi?

Sinoptiklar taqdim etgan ma’lumotlarga ko‘ra, sovuq va nam havo massalari quyidagi bosqichlarda tarqaladi:

  • 3–4 oktyabr kunlari: Dastlabki yog‘ingarchilik respublikaning shimoliy qismi va cho‘l hududlariga to‘g‘ri keladi;

  • 4–5 oktyabr kunlari: Nam havo to‘lqini kengayib, mamlakatning barcha hududlarini qamrab oladi;

  • Kuchli yomg‘ir va qor xavfi: Ayrim joylarda yomg‘ir jadallashib, kuchli tus oladi, baland tog‘li hududlarda esa u qorga aylanishi prognoz qilinmoqda;

  • Xaritadagi faol hududlar: Prognoz xaritasida yog‘ingarchilik fronti yirik chiziq bo‘ylab cho‘zilib, ayrim joylarda intensivlik shkalasi bo‘yicha 10–25 mm ko‘rsatkichgacha yetishi aks etgan.

Ob-havo keskin o‘zgarishining tafsilotlari (Jadval)

Muddat

Hududlar

Kutilayotgan ob-havo hodisasi

3–4 oktyabr

Shimol va cho‘l hududlari

Sovuq oqim kirishi, yomg‘ir yog‘ishi

4–5 oktyabr

Barcha hududlar

Keng ko‘lamli yomg‘ir (ba’zi joylarda kuchli)

Tog‘li hududlar

Baland tog‘ tizmalari

Yomg‘ir qorga aylanishi kutilmoqda

Yog‘ingarchilik darajasi

Intensiv hududlar bo‘yicha

Xarita shkalasida 0.5 dan 25 mm gacha ko‘rsatilgan

Manba

O‘zgidromet xizmati agentligi

Rasmiy ogohlantirish

Harorat keskin pasayadi: Sovuq havo oqimi yopirilib kelmoqda — tog‘larda qor kutilmoqda

Mutaxassislar haydovchilarni yo‘llarda ehtiyotkorlikni oshirishga, ayniqsa tog‘li va dovon yo‘llarida yurganda sirpanchiq sharoitlarni hisobga olishga chaqiradi.

Sizning hududingizda havo harorati sezilarli darajada pasayishni boshladimi? Sovuq va yomg‘irli kunlarga tayyormisiz?

O‘z hududingizdagi ob-havo holatini izohlarda yozib qoldiring va ushbu muhim ogohlantirishni yaqinlaringizga Telegram orqali yuboring!

O‘zgidromet3–4 oktyabrshimoliy yog‘ingarchiliktogli hududlar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda hafta o‘rtasida ob-havo keskin o‘zgaradi: Yomg‘ir va baland tog‘larda qor!O‘zbekistonda hafta o‘rtasida ob-havo keskin o‘zgaradi: Yomg‘ir va baland tog‘larda qor!28 sentabr 14:19Oktyabr sovuq keladimi? O‘zbekistonda harorat keskin pasayishi kutilmoqdaOktyabr sovuq keladimi? O‘zbekistonda harorat keskin pasayishi kutilmoqdaKecha 10:53Avgust oyi +43 daraja bilan boshlanadi: oxirida havo keskin o‘zgaradiAvgust oyi +43 daraja bilan boshlanadi: oxirida havo keskin o‘zgaradi30 iyul 15:32O‘zbekistonda pedofillarga nisbatan 25 yilgacha yoki umrbod qamoq jazosi belgilanmoqda!O‘zbekistonda pedofillarga nisbatan 25 yilgacha yoki umrbod qamoq jazosi belgilanmoqda!Bugun 16:03O‘zbekistonda bolalarga qarshi jinsiy jinoyatlar uchun umrbod qamoq jazosi joriy etiladiO‘zbekistonda bolalarga qarshi jinsiy jinoyatlar uchun umrbod qamoq jazosi joriy etiladiBugun 15:10Toshkent osmonida bugun katta dron-shou namoyish etiladiToshkent osmonida bugun katta dron-shou namoyish etiladiBugun 15:04
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?
O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi