Harorat keskin pasayadi: Sovuq havo oqimi yopirilib kelmoqda — tog‘larda qor kutilmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekistonga hafta oxiriga borib sovuq va nam havo oqimi kirib kelishi kutilmoqda.
- 3–4 oktyabr kunlari yog‘ingarchilik shimol va cho‘l hududlaridan boshlanib, 4–5 oktyabr kunlari esa butun mamlakat bo‘ylab kuchayadi.
- Ayrim hududlarda yog‘ingarchilik miqdori 10–25 mm gacha yetishi mumkin, baland tog‘li hududlarda esa yomg‘ir qorga aylanishi prognoz qilinmoqda.
- Mutaxassislar haydovchilarni ayniqsa tog‘li va dovon yo‘llarida ehtiyotkorlikni oshirishga chaqirmoqda.
O‘zbekistonda hafta oxiriga borib ob-havo keskin o‘zgarishi kutilmoqda. O‘zgidromet bergan rasmiy shoshilinch ogohlantirishga ko‘ra, respublika hududiga sovuq va nam havo oqimi kirib keladi. Meteorologik prognozda yog‘ingarchilik shimoldan boshlanib, keyinchalik butun mamlakat bo‘ylab kuchayishi, ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir yog‘ib, baland tog‘li hududlarda u qorga aylanishi ma’lum qilindi.
Taqdim etilgan sinoptik xaritaga ko‘ra, ayrim hududlarda yog‘ingarchilik miqdori 10 dan 25 mm gacha va hatto undan ham yuqori darajaga yetishi mumkin. Xo‘sh, sovuq havo qachon va qaysi hududlardan boshlab kirib keladi?
Yog‘ingarchilik xronikasi: Qachon va qayerda kuzatiladi?
Sinoptiklar taqdim etgan ma’lumotlarga ko‘ra, sovuq va nam havo massalari quyidagi bosqichlarda tarqaladi:
3–4 oktyabr kunlari: Dastlabki yog‘ingarchilik respublikaning shimoliy qismi va cho‘l hududlariga to‘g‘ri keladi;
4–5 oktyabr kunlari: Nam havo to‘lqini kengayib, mamlakatning barcha hududlarini qamrab oladi;
Kuchli yomg‘ir va qor xavfi: Ayrim joylarda yomg‘ir jadallashib, kuchli tus oladi, baland tog‘li hududlarda esa u qorga aylanishi prognoz qilinmoqda;
Xaritadagi faol hududlar: Prognoz xaritasida yog‘ingarchilik fronti yirik chiziq bo‘ylab cho‘zilib, ayrim joylarda intensivlik shkalasi bo‘yicha 10–25 mm ko‘rsatkichgacha yetishi aks etgan.
Ob-havo keskin o‘zgarishining tafsilotlari (Jadval)
Muddat
Hududlar
Kutilayotgan ob-havo hodisasi
3–4 oktyabr
Shimol va cho‘l hududlari
Sovuq oqim kirishi, yomg‘ir yog‘ishi
4–5 oktyabr
Barcha hududlar
Keng ko‘lamli yomg‘ir (ba’zi joylarda kuchli)
Tog‘li hududlar
Baland tog‘ tizmalari
Yomg‘ir qorga aylanishi kutilmoqda
Yog‘ingarchilik darajasi
Intensiv hududlar bo‘yicha
Xarita shkalasida 0.5 dan 25 mm gacha ko‘rsatilgan
Manba
O‘zgidromet xizmati agentligi
Rasmiy ogohlantirish
Mutaxassislar haydovchilarni yo‘llarda ehtiyotkorlikni oshirishga, ayniqsa tog‘li va dovon yo‘llarida yurganda sirpanchiq sharoitlarni hisobga olishga chaqiradi.
Sizning hududingizda havo harorati sezilarli darajada pasayishni boshladimi? Sovuq va yomg‘irli kunlarga tayyormisiz?
O‘z hududingizdagi ob-havo holatini izohlarda yozib qoldiring va ushbu muhim ogohlantirishni yaqinlaringizga Telegram orqali yuboring!
Izohlar 0
…