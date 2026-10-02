Yevropada Samsung Galaxy S26 flagmanlari narxi keskin oshdi

·20·Texno
Yevropada Samsung Galaxy S26 flagmanlari narxi keskin oshdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Samsung kompaniyasi Yevropa bozorida Galaxy S26 flagman smartfonlari narxini kutilmaganda oshirdi, bu esa avvalgi avlod S25 seriyasiga nisbatan sezilarli farqni tashkil etadi.
  • Bazaviy Galaxy S26 256 GB versiyasi 1000 yevrodan 1100 yevroga koʻtarildi, Galaxy S26+ har bir modifikatsiyasi 100 yevroga qimmatlashdi, eng ilgʻor Galaxy S26 Ultra 1 TB esa 230 yevroga qimmatlab, 2150 yevroga yetdi.

Samsung kompaniyasi Yevropa bozorida oʻzining soʻnggi flagman smartfonlari seriyasi narxini kutilmaganda oshirdi. Odatda texnologiya bozorida yangi qurilmalar sotuvga chiqarilgach, oʻtgan vaqt mobaynida arzonlashishi odatiy hol sanalsa-da, Galaxy S26 turkumidagi barcha modellar narxi aksincha qimmatlashgani qayd etildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, narxlarning qayta koʻrib chiqilishi bazaviy Galaxy S26, oʻrta versiyadagi Galaxy S26+ hamda eng ilgʻor Galaxy S26 Ultra modellariga birdek taʼsir koʻrsatdi. Jumladan, xaridorlar endilikda ushbu flagman qurilmalarni sotib olish uchun avvalgidan koʻra kattaroq mablagʻ sarflashiga toʻgʻri keladi.

Modellar kesimida narxlar dinamikasi

Yangilangan narx siyosatiga koʻra, bazaviy Galaxy S26 smartfonining 256 GB xotiraga ega versiyasi endi 1000 yevro oʻrniga 1100 yevrodan sotilmoqda. Ushbu modelning 512 GB xotirali talqini esa 1200 yevrodan 1300 yevrogacha qimmatlashgan. Oʻz navbatida, Galaxy S26+ ham har bir modifikatsiyasi uchun 100 yevroga qimmatlagan boʻlib, uning 256 GB versiyasi 1350 yevroni, 512 GB versiyasi esa 1550 yevroni tashkil etmoqda.

Eng katta oʻzgarishlar seriyaning eng qimmat vakili boʻlgan Ultra versiyasida kuzatildi. Xususan, 1 TB ichki xotiraga ega Galaxy S26 Ultra narxi biryoʻla 230 yevroga qimmatlab, 1920 yevrodan naq 2150 yevroga yetdi. Bu bozordagi eng qimmat seriyali smartfonlardan biriga aylangan flagman uchun sezilarli sakrashdir.

Oʻtgan yilgi avlod bilan taqqoslash

Yangi narxlar oʻtgan yili taqdim etilgan Galaxy S25 turkumi qiymati bilan solishtirilganda sezilarli farq koʻzga tashlanadi. Taqqoslash uchun, sotuvlar boshida Galaxy S25 256 GB xotira bilan 960 yevro, S25+ modeli 1170 yevro, S25 Ultra esa 1470 yevro atrofida baholangan edi. Joriy avlod esa avvalgilariga qaraganda ancha qimmatroq narxda taklif etilmoqda.

Mutaxassislar va tahlilchilarning taʼkidlashicha, narxlarning bunday oʻsishi Yevropa mintaqasidagi iqtisodiy omillar va butlovchi qismlar tannarxining oʻzgarishi bilan bogʻliq boʻlishi mumkin. Qizigʻi shundaki, narxlar oshishi faqat asosiy flagman turkumiga tegishli boʻlib, Galaxy S26 FE modeliga taʼsir koʻrsatmagani va uning narxi oʻzgarishsiz qolgani eʼtiborga molikdir.

SamsungGalaxy S26 UltraSmartfonlarYevropaTexnologiyalar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xiaomi 18 Pro va Galaxy S26 Ultra ekran maxfiyligi solishtirildiXiaomi 18 Pro va Galaxy S26 Ultra ekran maxfiyligi solishtirildi24 sentabr 16:22Samsung Galaxy S26 Ultra sotuvi kutilganidan ham yuqori boʻldiSamsung Galaxy S26 Ultra sotuvi kutilganidan ham yuqori boʻldi28 avgust 16:54Samsung Galaxy S26 Ultra egalari One UI 9 Beta 7 dan noroziSamsung Galaxy S26 Ultra egalari One UI 9 Beta 7 dan norozi30 avgust 13:30Samsung Galaxy S27 Ultra flagmani uchta kameraga ega boʻlishi mumkinSamsung Galaxy S27 Ultra flagmani uchta kameraga ega boʻlishi mumkin28 sentabr 09:53Samsung Galaxy S27 Ultra flagmanida kamera oʻzgarmasligi maʼlum boʻldiSamsung Galaxy S27 Ultra flagmanida kamera oʻzgarmasligi maʼlum boʻldi14 sentabr 13:22iQOO 16 flagmani yangi avlod Samsung ekrani va ulkan batareya oladiiQOO 16 flagmani yangi avlod Samsung ekrani va ulkan batareya oladi13 sentabr 17:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi