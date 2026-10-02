Yevropada Samsung Galaxy S26 flagmanlari narxi keskin oshdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Samsung kompaniyasi Yevropa bozorida Galaxy S26 flagman smartfonlari narxini kutilmaganda oshirdi, bu esa avvalgi avlod S25 seriyasiga nisbatan sezilarli farqni tashkil etadi.
- Bazaviy Galaxy S26 256 GB versiyasi 1000 yevrodan 1100 yevroga koʻtarildi, Galaxy S26+ har bir modifikatsiyasi 100 yevroga qimmatlashdi, eng ilgʻor Galaxy S26 Ultra 1 TB esa 230 yevroga qimmatlab, 2150 yevroga yetdi.
Samsung kompaniyasi Yevropa bozorida oʻzining soʻnggi flagman smartfonlari seriyasi narxini kutilmaganda oshirdi. Odatda texnologiya bozorida yangi qurilmalar sotuvga chiqarilgach, oʻtgan vaqt mobaynida arzonlashishi odatiy hol sanalsa-da, Galaxy S26 turkumidagi barcha modellar narxi aksincha qimmatlashgani qayd etildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, narxlarning qayta koʻrib chiqilishi bazaviy Galaxy S26, oʻrta versiyadagi Galaxy S26+ hamda eng ilgʻor Galaxy S26 Ultra modellariga birdek taʼsir koʻrsatdi. Jumladan, xaridorlar endilikda ushbu flagman qurilmalarni sotib olish uchun avvalgidan koʻra kattaroq mablagʻ sarflashiga toʻgʻri keladi.
Modellar kesimida narxlar dinamikasiYangilangan narx siyosatiga koʻra, bazaviy Galaxy S26 smartfonining 256 GB xotiraga ega versiyasi endi 1000 yevro oʻrniga 1100 yevrodan sotilmoqda. Ushbu modelning 512 GB xotirali talqini esa 1200 yevrodan 1300 yevrogacha qimmatlashgan. Oʻz navbatida, Galaxy S26+ ham har bir modifikatsiyasi uchun 100 yevroga qimmatlagan boʻlib, uning 256 GB versiyasi 1350 yevroni, 512 GB versiyasi esa 1550 yevroni tashkil etmoqda.
Eng katta oʻzgarishlar seriyaning eng qimmat vakili boʻlgan Ultra versiyasida kuzatildi. Xususan, 1 TB ichki xotiraga ega Galaxy S26 Ultra narxi biryoʻla 230 yevroga qimmatlab, 1920 yevrodan naq 2150 yevroga yetdi. Bu bozordagi eng qimmat seriyali smartfonlardan biriga aylangan flagman uchun sezilarli sakrashdir.
Oʻtgan yilgi avlod bilan taqqoslashYangi narxlar oʻtgan yili taqdim etilgan Galaxy S25 turkumi qiymati bilan solishtirilganda sezilarli farq koʻzga tashlanadi. Taqqoslash uchun, sotuvlar boshida Galaxy S25 256 GB xotira bilan 960 yevro, S25+ modeli 1170 yevro, S25 Ultra esa 1470 yevro atrofida baholangan edi. Joriy avlod esa avvalgilariga qaraganda ancha qimmatroq narxda taklif etilmoqda.
Mutaxassislar va tahlilchilarning taʼkidlashicha, narxlarning bunday oʻsishi Yevropa mintaqasidagi iqtisodiy omillar va butlovchi qismlar tannarxining oʻzgarishi bilan bogʻliq boʻlishi mumkin. Qizigʻi shundaki, narxlar oshishi faqat asosiy flagman turkumiga tegishli boʻlib, Galaxy S26 FE modeliga taʼsir koʻrsatmagani va uning narxi oʻzgarishsiz qolgani eʼtiborga molikdir.
Izohlar 0
…