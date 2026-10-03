Og‘ir zaharlanish va onkologiya xavfi: elektron sigaretlarning yashirin xavfi oshkor qilindi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Elektron sigaretlar odatiy tamakiga qaraganda zararsiz degan fikr noto'g'ri bo'lib, mutaxassislar ushbu vositalarning salomatlik uchun jiddiy xavf tug'dirishidan ogohlantirmoqda.
- Elektron sigaretlardan muntazam foydalanish markaziy asab tizimining surunkali zaharlanishiga, o'pka va bronxlarda obstruksiya, bo'g'ilish xurujlari hamda og'ir allergik reaksiyalarga olib kelishi mumkin.
Ko‘pchilik orasida elektron sigaretlar odatiy tamaki mahsulotlariga qaraganda «bezararroq» degan yanglish fikr keng tarqalgan. Biroq tibbiyot mutaxassislari ushbu vositalar salomatlik uchun jiddiy falokat manbai ekanidan qat’iy ogohlantirmoqda. MY5 telekanalining «Gapiring» ko‘rsatuvida shifokorlar elektron sigaretlar keltirib chiqaradigan og‘ir asoratlarni sanab o‘tdi.
Tayyorlanayotgan tutun va turli kimyoviy qo‘shimchalar organizmni sezilmas tarzda ich-ichidan yemirib boradi.
Asab tizimi va nafas yo‘llari zarba ostida
Mutaxassisning so‘zlariga ko‘ra, elektron sigaretlardan (veyplardan) muntazam va tinimsiz foydalanish quyidagi xavfli kasalliklarga yo‘l ochadi:
Markaziy asab tizimi: Kimyoviy parlarning muttasil ta’siri asab tizimining surunkali zaharlanishiga (intoksikatsiyaga) olib keladi.
Nafas olish a’zolari: O‘pka va bronxlarda kuchli obstruksiya, to‘satdan bo‘g‘ilish xurujlari hamda og‘ir allergik reaksiyalar paydo bo‘ladi.
Onkologiya xavfi: Tarkibidagi kimyoviy aralashmalar va kanserogen moddalar to‘qimalarda saraton hujayralarining shakllanishiga turtki bo‘lishi mumkin.
Nikotin miqdori haqidagi yolg‘on: Nima uchun zaharlanish kuchliroq kechadi?
Elektron sigaret ishlab chiqaruvchilar ko‘pincha qadoqlarda nikotin miqdori nihoyatda kamligini ko‘rsatishadi. Biroq bu aldamchi hiyla bo‘lishi mumkin:
«Qadoqda nikotin kam deb yozilishi mumkin, ammo bu ularning zarari yo‘q degani emas. Elektron sigaretlar suyuqligi tarkibiga qo‘shiladigan ayrim kimyoviy moddalar nikotinning organizmga so‘rilishi va ta’sirini bir necha barobar kuchaytirib yuboradi. Natijada organizm odatdagidan ancha og‘ir zaharlanishga duchor bo‘ladi», — deya tushuntirdi mutaxassis.
Shu sababli, shifokorlar yoshlar va kattalarni «bezarar tutun» sanog‘iga kiruvchi bunday vositalardan butunlay voz kechishga chaqirmoqda.
Izohlar 0
…