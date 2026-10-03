Og‘ir zaharlanish va onkologiya xavfi: elektron sigaretlarning yashirin xavfi oshkor qilindi

·20·Salomatlik
Og‘ir zaharlanish va onkologiya xavfi: elektron sigaretlarning yashirin xavfi oshkor qilindi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Elektron sigaretlar odatiy tamakiga qaraganda zararsiz degan fikr noto'g'ri bo'lib, mutaxassislar ushbu vositalarning salomatlik uchun jiddiy xavf tug'dirishidan ogohlantirmoqda.
  • Elektron sigaretlardan muntazam foydalanish markaziy asab tizimining surunkali zaharlanishiga, o'pka va bronxlarda obstruksiya, bo'g'ilish xurujlari hamda og'ir allergik reaksiyalarga olib kelishi mumkin.

Ko‘pchilik orasida elektron sigaretlar odatiy tamaki mahsulotlariga qaraganda «bezararroq» degan yanglish fikr keng tarqalgan. Biroq tibbiyot mutaxassislari ushbu vositalar salomatlik uchun jiddiy falokat manbai ekanidan qat’iy ogohlantirmoqda. MY5 telekanalining «Gapiring» ko‘rsatuvida shifokorlar elektron sigaretlar keltirib chiqaradigan og‘ir asoratlarni sanab o‘tdi.

Tayyorlanayotgan tutun va turli kimyoviy qo‘shimchalar organizmni sezilmas tarzda ich-ichidan yemirib boradi.

Asab tizimi va nafas yo‘llari zarba ostida

Mutaxassisning so‘zlariga ko‘ra, elektron sigaretlardan (veyplardan) muntazam va tinimsiz foydalanish quyidagi xavfli kasalliklarga yo‘l ochadi:

  • Markaziy asab tizimi: Kimyoviy parlarning muttasil ta’siri asab tizimining surunkali zaharlanishiga (intoksikatsiyaga) olib keladi.

  • Nafas olish a’zolari: O‘pka va bronxlarda kuchli obstruksiya, to‘satdan bo‘g‘ilish xurujlari hamda og‘ir allergik reaksiyalar paydo bo‘ladi.

  • Onkologiya xavfi: Tarkibidagi kimyoviy aralashmalar va kanserogen moddalar to‘qimalarda saraton hujayralarining shakllanishiga turtki bo‘lishi mumkin.

Nikotin miqdori haqidagi yolg‘on: Nima uchun zaharlanish kuchliroq kechadi?

Elektron sigaret ishlab chiqaruvchilar ko‘pincha qadoqlarda nikotin miqdori nihoyatda kamligini ko‘rsatishadi. Biroq bu aldamchi hiyla bo‘lishi mumkin:

«Qadoqda nikotin kam deb yozilishi mumkin, ammo bu ularning zarari yo‘q degani emas. Elektron sigaretlar suyuqligi tarkibiga qo‘shiladigan ayrim kimyoviy moddalar nikotinning organizmga so‘rilishi va ta’sirini bir necha barobar kuchaytirib yuboradi. Natijada organizm odatdagidan ancha og‘ir zaharlanishga duchor bo‘ladi», — deya tushuntirdi mutaxassis.

Shu sababli, shifokorlar yoshlar va kattalarni «bezarar tutun» sanog‘iga kiruvchi bunday vositalardan butunlay voz kechishga chaqirmoqda.

Elektron sigaretlarMY5 telekanalGapiringnikotin
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Maktablarda ommaviy reyd: o‘quvchilar sumkasi tekshirilmoqda, jarima 88 million so‘mgacha!Maktablarda ommaviy reyd: o‘quvchilar sumkasi tekshirilmoqda, jarima 88 million so‘mgacha!26 sentabr 07:03Olimlar asalari zahri tarkibida mo‘jizaviy modda topdi: onkologiyada kutilmagan inqilobOlimlar asalari zahri tarkibida mo‘jizaviy modda topdi: onkologiyada kutilmagan inqilob24 sentabr 10:40Uzoq umr ko‘rish siri: Ratsioningizdan zudlik bilan chiqarib tashlash kerak bo‘lgan 5 ta mahsulotUzoq umr ko‘rish siri: Ratsioningizdan zudlik bilan chiqarib tashlash kerak bo‘lgan 5 ta mahsulot30 sentabr 00:16«Kechirmaslik» saratonga olib keladimi? Mutaxassis fikri bahs uyg‘otdi«Kechirmaslik» saratonga olib keladimi? Mutaxassis fikri bahs uyg‘otdi6 sentabr 20:56Qaysi vaqtda uxlash kerak? Mutaxassislar javobi hayron qoldiradi...Qaysi vaqtda uxlash kerak? Mutaxassislar javobi hayron qoldiradi...2 sentabr 09:15Pashsha qo‘ngan ovqatni iste’mol qilish qanchalik xavfli? Bu video siz uchun (video)Pashsha qo‘ngan ovqatni iste’mol qilish qanchalik xavfli? Bu video siz uchun (video)1 oktabr 13:00
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Salomatlik yangiliklar

«Emmagan bola ota-onasini hurmat qilmaydimi?» Professorning fikri va tibbiyotdagi haqiqat
«Emmagan bola ota-onasini hurmat qilmaydimi?» Professorning fikri va tibbiyotdagi haqiqat
Yoshlik siri topildi: Olimlar eng keksa insonning organizmini o‘rganib hayratda qoldi...
Yoshlik siri topildi: Olimlar eng keksa insonning organizmini o‘rganib hayratda qoldi...
O‘t qopi yaxshi ishlamasa organizmda nima bo‘ladi: belgilar va nimalarga e’tibor berish kerak?
O‘t qopi yaxshi ishlamasa organizmda nima bo‘ladi: belgilar va nimalarga e’tibor berish kerak?
Haqiqiy tabiiy dorixona: Mutaxassislar tan olgan 8 ta shifobaxsh ko‘kat
Haqiqiy tabiiy dorixona: Mutaxassislar tan olgan 8 ta shifobaxsh ko‘kat
Ertalab bir stakan iliq suv ichish: 4 ta ta’siri va odamlar ishonadigan noto‘g‘ri qarashlar
Ertalab bir stakan iliq suv ichish: 4 ta ta’siri va odamlar ishonadigan noto‘g‘ri qarashlar
Si Szinpin salomatligida sirli muammo: Vashington safari arafasida xavotir!
Si Szinpin salomatligida sirli muammo: Vashington safari arafasida xavotir!
«Bitta in’eksiya bilan gepatit V to‘liq tuzalishi mumkin!»: Tibbiyot olamida inqilob...
«Bitta in’eksiya bilan gepatit V to‘liq tuzalishi mumkin!»: Tibbiyot olamida inqilob...
Uzoq umr ko‘rish siri: Ratsioningizdan zudlik bilan chiqarib tashlash kerak bo‘lgan 5 ta mahsulot
Uzoq umr ko‘rish siri: Ratsioningizdan zudlik bilan chiqarib tashlash kerak bo‘lgan 5 ta mahsulot