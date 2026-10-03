AQSh bozorida Hyundai Tucson savdosi kutilmaganda rekord oʻrnatdi

·22·Avto
AQSh bozorida Hyundai Tucson savdosi kutilmaganda rekord oʻrnatdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Sentabr oyida AQShda Hyundai Tucson savdolari 32 foizga oshib, 23 164 dona sotilgan va bu o'tgan yilgi ko'rsatkichdan 5 595 taga ko'pdir.
  • Joriy yil boshidan beri esa 181 687 ta Tucson sotilgan bo'lib, bu o'tgan yilning shu davridagiga nisbatan 10 foizga ko'pdir.
  • Mutaxassislar ushbu o'sishni amerikalik xaridorlarning gibrid avtomobillarga bo'lgan qiziqishining ortishi bilan bog'lamoqda.
  • Shu bilan birga, Hyundai Ioniq 5 va Ioniq 6 kabi elektromobillar savdosi keskin pasaygan.

Janubiy Koreyaning Hyundai kompaniyasi AQSh bozorida oʻziga xos muvaffaqiyatga erishdi. Avtomobil bozori tahlilchilari eʼtibor qaratishicha, toʻrtinchi avlodga mansub Hyundai Tucson krossoveri yangi avlod modeli chiqishi kutilayotgan bir paytda, sentabr oyida oʻz savdo koʻrsatkichlari boʻyicha keskin oʻsishni qayd etdi va yangi rekord oʻrnatdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, sentabr oyida AQShda Hyundai Tucson savdolari biryoʻla 32 foizga oshgan. Kompaniya bir oy ichida 23 164 dona ushbu krossoverni sotishga muvaffaq boʻlgan, taqqoslash uchun, 2025-yilning sentabr oyida bu koʻrsatkich 17 569 tani tashkil etgan edi. Eng eʼtiborli jihati, mazkur avtomobil ilk bor 2020-yilning kuzida debyut qilgan boʻlib, 2026-yilgi model yiliga qadar jiddiy oʻzgarishlarni boshidan kechirmagan edi.

Gibrid modellarga talabning ortishi

Mazkur oʻsish bir martalik hodisa emasligini koʻrsatdi. Joriy yil boshidan beri AQShda jami 181 687 ta Hyundai Tucson sotilgan boʻlib, bu oʻtgan yilning mos davridagiga nisbatan 10 foizga koʻpdir. Natijada ushbu krossover brendning mamlakatdagi eng ommabop avtomobili maqomini saqlab qoldi va umumiy savdolarning chorak qismidan ortigʻini taʼminladi.

Mutaxassislar ushbu muvaffaqiyatning asosiy omillaridan biri sifatida amerikalik xaridorlarning gibrid avtomobillarga boʻlgan qiziqishi oshganini koʻrsatmoqda. Sentabr oyida Hyundai gibrid modellarining savdosi 39 foizga oʻsdi va ularning brend umumiy savdosidagi ulushi 28 foizga yetdi. Shu bilan birga, boshqa bir qator mashhur modellar ham yuqori natija koʻrsatdi: Palisade savdosi 52 foizga (10 327 ta), Sonata 39 foizga (5156 ta) va Santa Fe 21 foizga (12 227 ta) oshgan.

Elektromobillar segmentidagi pasayish

Shu bilan bir qatorda, elektrokarlar segmentida mutlaqo qarama-qarshi holat kuzatildi. Xususan, Hyundai Ioniq 5 elektromobilining sentabr oyi savdolari 65 foizga qulab, 2928 taga tushib ketdi. Shuningdek, Ioniq 9 ham 65 foiz yoʻqotish bilan atigi 374 ta nusxada sotildi. Ioniq 6 modeli esa deyarli sotuvdan qoldi — bir oyda atigi uchta mashina xarid qilingan boʻlsa, oʻtgan yili bu koʻrsatkich 814 tani tashkil etgan edi.

Ushbu keskin pasayish xaridorlar afzalliklarining oʻzgargani, shuningdek, 2025-yil sentabr oyi oxirida elektromobillar uchun federal soliq imtiyozlarining bekor qilingani va benzin narxining qimmatlashgani bilan bogʻliq. Natijada xaridorlarning bir qismi toza elektromobillardan gibrid modellarga oʻtishni afzal koʻrdi.

Umuman olganda, sentabr oyida Hyundai AQShda 77 439 ta avtomobil sotib, oʻtgan yilgi natijani 9 foizga yaxshiladi va oy uchun mutlaq rekord oʻrnatdi. Taʼkidlash joizki, joriy Hyundai Tucson modellari oʻz davrini yakunlab bormoqda — biroz oldin AQShda butunlay yangi avlod Tucson taqdim etilgan edi.

HyundaiTucsonAvtomobilAQShGibrid
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nyu-Yorkda yangi avlod Hyundai Tucson krossoveri namoyish etildiNyu-Yorkda yangi avlod Hyundai Tucson krossoveri namoyish etildiKecha 16:53Yangi avlod Hyundai Tucson krossoveri taqdim etildiYangi avlod Hyundai Tucson krossoveri taqdim etildiKecha 02:53Hyundai Tucson XRT 2027 taqdim etildi: toʻliq privod va yangi qiyofaHyundai Tucson XRT 2027 taqdim etildi: toʻliq privod va yangi qiyofa22 sentabr 23:26Hyundai Tucson beshinchi avlodi butunlay yangi qiyofada namoyish etildiHyundai Tucson beshinchi avlodi butunlay yangi qiyofada namoyish etildi19 avgust 13:28Kia AQSh bozorida yangi rekord oʻrnatdi va gibridlar savdosini keskin oshirdiKia AQSh bozorida yangi rekord oʻrnatdi va gibridlar savdosini keskin oshirdi3 sentabr 07:29Toyota Land Cruiser 300 yangilandi: endi benzini yoʻq va gibridga oʻtdiToyota Land Cruiser 300 yangilandi: endi benzini yoʻq va gibridga oʻtdi17 sentabr 01:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Xiaomi oʻzining gigant gibrid krossoverlarini yetkazib berishni boshladi
Xiaomi oʻzining gigant gibrid krossoverlarini yetkazib berishni boshladi
«Rul va pedallarsiz kelajak»: Tesla Ostinda sirli Cybercab'ni namoyish etdi
«Rul va pedallarsiz kelajak»: Tesla Ostinda sirli Cybercab'ni namoyish etdi
Geely kompaniyasining ilk yirik yoʻltanlamasi bir soatda 43 mingdan ortiq buyurtma oldi
Geely kompaniyasining ilk yirik yoʻltanlamasi bir soatda 43 mingdan ortiq buyurtma oldi
Dunyodagi eng tor avtomobil Ginnes rekordiga kirdi
Dunyodagi eng tor avtomobil Ginnes rekordiga kirdi
BYD elektromobillari 1300 kilometrlik masofani bosib oʻtishi mumkin
BYD elektromobillari 1300 kilometrlik masofani bosib oʻtishi mumkin
Toyota Land Cruiser 300 yangilandi: endi benzini yoʻq va gibridga oʻtdi
Toyota Land Cruiser 300 yangilandi: endi benzini yoʻq va gibridga oʻtdi
Chery va Jaguar Land Rover hamkorligidagi Freelander 8 jahon rekordini oʻrnatdi
Chery va Jaguar Land Rover hamkorligidagi Freelander 8 jahon rekordini oʻrnatdi
BYD 2027-yilda yangi turdagi akkumulyatorli mashinani chiqaradi
BYD 2027-yilda yangi turdagi akkumulyatorli mashinani chiqaradi