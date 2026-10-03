AQSh bozorida Hyundai Tucson savdosi kutilmaganda rekord oʻrnatdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Sentabr oyida AQShda Hyundai Tucson savdolari 32 foizga oshib, 23 164 dona sotilgan va bu o'tgan yilgi ko'rsatkichdan 5 595 taga ko'pdir.
- Joriy yil boshidan beri esa 181 687 ta Tucson sotilgan bo'lib, bu o'tgan yilning shu davridagiga nisbatan 10 foizga ko'pdir.
- Mutaxassislar ushbu o'sishni amerikalik xaridorlarning gibrid avtomobillarga bo'lgan qiziqishining ortishi bilan bog'lamoqda.
- Shu bilan birga, Hyundai Ioniq 5 va Ioniq 6 kabi elektromobillar savdosi keskin pasaygan.
Janubiy Koreyaning Hyundai kompaniyasi AQSh bozorida oʻziga xos muvaffaqiyatga erishdi. Avtomobil bozori tahlilchilari eʼtibor qaratishicha, toʻrtinchi avlodga mansub Hyundai Tucson krossoveri yangi avlod modeli chiqishi kutilayotgan bir paytda, sentabr oyida oʻz savdo koʻrsatkichlari boʻyicha keskin oʻsishni qayd etdi va yangi rekord oʻrnatdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, sentabr oyida AQShda Hyundai Tucson savdolari biryoʻla 32 foizga oshgan. Kompaniya bir oy ichida 23 164 dona ushbu krossoverni sotishga muvaffaq boʻlgan, taqqoslash uchun, 2025-yilning sentabr oyida bu koʻrsatkich 17 569 tani tashkil etgan edi. Eng eʼtiborli jihati, mazkur avtomobil ilk bor 2020-yilning kuzida debyut qilgan boʻlib, 2026-yilgi model yiliga qadar jiddiy oʻzgarishlarni boshidan kechirmagan edi.
Gibrid modellarga talabning ortishiMazkur oʻsish bir martalik hodisa emasligini koʻrsatdi. Joriy yil boshidan beri AQShda jami 181 687 ta Hyundai Tucson sotilgan boʻlib, bu oʻtgan yilning mos davridagiga nisbatan 10 foizga koʻpdir. Natijada ushbu krossover brendning mamlakatdagi eng ommabop avtomobili maqomini saqlab qoldi va umumiy savdolarning chorak qismidan ortigʻini taʼminladi.
Mutaxassislar ushbu muvaffaqiyatning asosiy omillaridan biri sifatida amerikalik xaridorlarning gibrid avtomobillarga boʻlgan qiziqishi oshganini koʻrsatmoqda. Sentabr oyida Hyundai gibrid modellarining savdosi 39 foizga oʻsdi va ularning brend umumiy savdosidagi ulushi 28 foizga yetdi. Shu bilan birga, boshqa bir qator mashhur modellar ham yuqori natija koʻrsatdi: Palisade savdosi 52 foizga (10 327 ta), Sonata 39 foizga (5156 ta) va Santa Fe 21 foizga (12 227 ta) oshgan.
Elektromobillar segmentidagi pasayishShu bilan bir qatorda, elektrokarlar segmentida mutlaqo qarama-qarshi holat kuzatildi. Xususan, Hyundai Ioniq 5 elektromobilining sentabr oyi savdolari 65 foizga qulab, 2928 taga tushib ketdi. Shuningdek, Ioniq 9 ham 65 foiz yoʻqotish bilan atigi 374 ta nusxada sotildi. Ioniq 6 modeli esa deyarli sotuvdan qoldi — bir oyda atigi uchta mashina xarid qilingan boʻlsa, oʻtgan yili bu koʻrsatkich 814 tani tashkil etgan edi.
Ushbu keskin pasayish xaridorlar afzalliklarining oʻzgargani, shuningdek, 2025-yil sentabr oyi oxirida elektromobillar uchun federal soliq imtiyozlarining bekor qilingani va benzin narxining qimmatlashgani bilan bogʻliq. Natijada xaridorlarning bir qismi toza elektromobillardan gibrid modellarga oʻtishni afzal koʻrdi.
Umuman olganda, sentabr oyida Hyundai AQShda 77 439 ta avtomobil sotib, oʻtgan yilgi natijani 9 foizga yaxshiladi va oy uchun mutlaq rekord oʻrnatdi. Taʼkidlash joizki, joriy Hyundai Tucson modellari oʻz davrini yakunlab bormoqda — biroz oldin AQShda butunlay yangi avlod Tucson taqdim etilgan edi.
Izohlar 0
…