Keniyada ziyoratchilar bo‘lgan mikroavtobus halokatga uchradi

·23·Dunyo
Keniyada ziyoratchilar bo‘lgan mikroavtobus halokatga uchradi

Keniyada bir nechta transport vositasi ishtirokidagi og‘ir yo‘l-transport hodisasi oqibatida 17 kishi halok bo‘ldi. Qurbonlarning aksariyati ibodat qilish uchun ziyoratgohga yo‘l olgan katolik ziyoratchilar bo‘lgan.

Fojia 3 oktyabr kuni Mombasa shahriga olib boruvchi avtomagistralning Salama hududida sodir bo‘lgan. Mahalliy politsiya ma’lumotiga ko‘ra, yuk mashinasi haydovchisi oldinda harakatlanayotgan boshqa yuk mashinasini quvib o‘tishga uringan. Biroq manyovrni amalga oshira olmagan va natijada bir nechta transport vositasi bilan to‘qnashuv sodir bo‘lgan.

Keniyada ziyoratchilar bo‘lgan mikroavtobus halokatga uchradi

To‘qnashuvda ziyoratchilarni olib ketayotgan mikroavtobus ham ishtirok etgan. Undagi haydovchi va 16 nafar yo‘lovchi voqea joyida hayotdan ko‘z yumgan. Ma’lum qilinishicha, halok bo‘lganlarning aksariyati ayollar bo‘lgan.

Mombasa katolik arxiyepiskopi Martin Kivuvaning aytishicha, ziyoratchilar Nayrobidan g‘arbdagi Nakuru okrugida joylashgan ibodat qilinadigan maskanga ketayotgan bo‘lgan.

Arxiyepiskop halok bo‘lganlarning yaqinlariga hamdardlik bildirib, marhumlar va ularning oilalari uchun duo qilishga chaqirgan.

AP ma’lumotlariga ko‘ra, yo‘l-transport hodisalari Afrikada jiddiy muammolardan biri bo‘lib qolmoqda. Bunday fojialarga transport vositalarining texnik holati, yuqori tezlik va yo‘llarning nosozligi kabi omillar sabab bo‘lishi mumkin.

KeniyaYo‘l-transport hodisasiSalamaMombasa
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

ChatGPT Keniyada minglab insonni daromadsiz qoldirdiChatGPT Keniyada minglab insonni daromadsiz qoldirdi11 sentabr 17:33Amerikalik millioner Keniyadagi vertolyot halokatida halok bo‘ldiAmerikalik millioner Keniyadagi vertolyot halokatida halok bo‘ldi21 avgust 08:07Marokash terma jamoasi 34 o‘yindan beri mag‘lubiyat nimaligini bilmayaptiMarokash terma jamoasi 34 o‘yindan beri mag‘lubiyat nimaligini bilmayapti5 iyul 10:08Microsoft Keniyadagi yirik maʼlumotlar markazi qurilishini toʻxtatdiMicrosoft Keniyadagi yirik maʼlumotlar markazi qurilishini toʻxtatdi11 may 12:51Turkiyada mikroavtobus jarlikka qulab, 4 kishi halok bo‘ldiTurkiyada mikroavtobus jarlikka qulab, 4 kishi halok bo‘ldi21 iyun 14:18Xitoyda mikroavtobus yuk mashinasiga urilib, 13 kishi halok bo‘ldiXitoyda mikroavtobus yuk mashinasiga urilib, 13 kishi halok bo‘ldi28 may 14:19
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota