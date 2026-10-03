Viktor Orbanga qarshi shov-shuvli ayblov: Ukraina inkassatorlarini nega hibsga olgan edi?

·30·Dunyo
Viktor Orbanga qarshi shov-shuvli ayblov: Ukraina inkassatorlarini nega hibsga olgan edi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Viktor Orban Ukraina bankining inkassatorlik mashinalarini noqonuniy ushlab qolish bo‘yicha jinoiy ishga tortilishi mumkin.
  • Vengriya poytaxtida to‘xtatilgan mashinalarda 40 million dollar, 35 million yevro va 9 kilogramm oltin bor edi.
  • Orban bu mablag‘lar siyosiy raqiblarini moliyalashtirish uchun mo‘ljallanganini da’vo qilgan bo‘lsa-da, keyinchalik pullar Kiyevga qaytarilib, pul yuvish ishi yopilgan.

Vengriyaning sobiq bosh vaziri Viktor Orban atrofida katta siyosiy va jinoiy mojaro alanga olmoqda. Xalqaro nufuzli Financial Times nashrining xabar berishicha, sobiq hukumat rahbariga Ukraina bankining inkassatorlik mashinalarini noqonuniy ushlab qolish bo‘yicha jinoiy ish ochilishi ehtimoli yuqori.

Ushbu tergov sobiq bosh vazirga qarshi boshlangan dastlabki yirik sud ishlaridan biri bo‘lishi kutilmoqda.

Avstriyadan kelayotgan konvoy va musodara qilingan boylik

Mojaro joriy yilning mart oyida Budapeshtda sodir bo‘lgan voqea bilan bog‘liq:

  • Avstriyadan Ukrainaga qarab yo‘l olgan Ukraina «Oshchadbank»iga tegishli ikkita zirhli inkassatorlik avtomobili Vengriya poytaxtida to‘xtatilgan.

  • Mashinalar ichida jami 40 million dollar, 35 million yevro (taxminan 70 million yevrodan ortiq mablag‘) hamda 9 kilogramm quyma oltin bor edi.

  • Vengriya maxsus kuchlari qimmatbaho boyliklarni musodara qilib, zirhli mashinalar va inkassatorlarni Ukrainaga qaytarib yuborgan edi.

O‘sha vaqtda Orban ushbu ulkan mablag‘lar uning siyosiy raqiblarini moliyalashtirish uchun mo‘ljallanganini da’vo qilgandi. Biroq keyinchalik pullar va oltinlar Kiyevga qaytarilib, Vengriya tomoni pul yuvish ishini yopgan va mablag‘larning kelib chiqishi qonuniy ekanini tan olgan.

Buyruq shaxsan Orbandan bo‘lganmi?

Endilikda voqea yuzasidan qayta surishtiruv boshlandi. Mahalliy Telex nashri manbalariga ko‘ra:

  • Ukraina konvoyini hech qanday qonuniy asossiz to‘xtatish va hibsga olish buyrug‘ini shaxsan Viktor Orbanning o‘zi bergan.

  • Xavfsizlik idoralarida esa bunday operatsiyani o‘tkazish uchun yetarli huquqiy dalillar bo‘lmagan.

Mazkur tergov Peter Madyar hukumati tomonidan sobiq hukumat elitasi va Orbanning atrofidagilarga qarshi olib borilayotgan keng ko‘lamli korrupsiyaga qarshi kampaniyaning bir qismi hisoblanadi. Hozirgacha Vengriya aksilterror markazi rahbari ukrainaliklarni noqonuniy hibsga olish va ularga nisbatan shafqatsiz munosabatda bo‘lganlikda ayblangan bo‘lib, bevosita Orbanning harakatlari bo‘yicha tergov ishlari ham yakuniy pallaga kirmoqda.

Viktor OrbanVengriya korrupsiyaUkrain bankQarz yuvish
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

14 harbiy o‘limi ortidan Qozog‘iston Mudofaa vazirligining 5 nafar amaldori kishanlandi14 harbiy o‘limi ortidan Qozog‘iston Mudofaa vazirligining 5 nafar amaldori kishanlandi26 sentabr 10:11Bishkekning sobiq amaldori MXDQ yerto‘lasida: Azamat Kadirovning sirli hibsga olinishi...Bishkekning sobiq amaldori MXDQ yerto‘lasida: Azamat Kadirovning sirli hibsga olinishi...25 sentabr 09:53Bloger Nekoglay va uning rafiqasi giyohvand moddalar savdosida ayblanib qo‘lga olindiBloger Nekoglay va uning rafiqasi giyohvand moddalar savdosida ayblanib qo‘lga olindi22 sentabr 08:59Putin Ukraina g‘arbi haqida keskin bashorat qildiPutin Ukraina g‘arbi haqida keskin bashorat qildi27 iyul 09:02Kiev Minskka qarshi keskin qadam tashladi: Lukashenkoga jinoyat ishi qo'zg'atmoqchiKiev Minskka qarshi keskin qadam tashladi: Lukashenkoga jinoyat ishi qo'zg'atmoqchi1 avgust 11:47Armaniston sobiq prezidenti Robert Kocharyan va uning o‘g‘illari hibsga olindi!Armaniston sobiq prezidenti Robert Kocharyan va uning o‘g‘illari hibsga olindi!26 avgust 06:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota