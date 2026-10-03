Viktor Orbanga qarshi shov-shuvli ayblov: Ukraina inkassatorlarini nega hibsga olgan edi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Viktor Orban Ukraina bankining inkassatorlik mashinalarini noqonuniy ushlab qolish bo‘yicha jinoiy ishga tortilishi mumkin.
- Vengriya poytaxtida to‘xtatilgan mashinalarda 40 million dollar, 35 million yevro va 9 kilogramm oltin bor edi.
- Orban bu mablag‘lar siyosiy raqiblarini moliyalashtirish uchun mo‘ljallanganini da’vo qilgan bo‘lsa-da, keyinchalik pullar Kiyevga qaytarilib, pul yuvish ishi yopilgan.
Vengriyaning sobiq bosh vaziri Viktor Orban atrofida katta siyosiy va jinoiy mojaro alanga olmoqda. Xalqaro nufuzli Financial Times nashrining xabar berishicha, sobiq hukumat rahbariga Ukraina bankining inkassatorlik mashinalarini noqonuniy ushlab qolish bo‘yicha jinoiy ish ochilishi ehtimoli yuqori.
Ushbu tergov sobiq bosh vazirga qarshi boshlangan dastlabki yirik sud ishlaridan biri bo‘lishi kutilmoqda.
Avstriyadan kelayotgan konvoy va musodara qilingan boylik
Mojaro joriy yilning mart oyida Budapeshtda sodir bo‘lgan voqea bilan bog‘liq:
Avstriyadan Ukrainaga qarab yo‘l olgan Ukraina «Oshchadbank»iga tegishli ikkita zirhli inkassatorlik avtomobili Vengriya poytaxtida to‘xtatilgan.
Mashinalar ichida jami 40 million dollar, 35 million yevro (taxminan 70 million yevrodan ortiq mablag‘) hamda 9 kilogramm quyma oltin bor edi.
Vengriya maxsus kuchlari qimmatbaho boyliklarni musodara qilib, zirhli mashinalar va inkassatorlarni Ukrainaga qaytarib yuborgan edi.
O‘sha vaqtda Orban ushbu ulkan mablag‘lar uning siyosiy raqiblarini moliyalashtirish uchun mo‘ljallanganini da’vo qilgandi. Biroq keyinchalik pullar va oltinlar Kiyevga qaytarilib, Vengriya tomoni pul yuvish ishini yopgan va mablag‘larning kelib chiqishi qonuniy ekanini tan olgan.
Buyruq shaxsan Orbandan bo‘lganmi?
Endilikda voqea yuzasidan qayta surishtiruv boshlandi. Mahalliy Telex nashri manbalariga ko‘ra:
Ukraina konvoyini hech qanday qonuniy asossiz to‘xtatish va hibsga olish buyrug‘ini shaxsan Viktor Orbanning o‘zi bergan.
Xavfsizlik idoralarida esa bunday operatsiyani o‘tkazish uchun yetarli huquqiy dalillar bo‘lmagan.
Mazkur tergov Peter Madyar hukumati tomonidan sobiq hukumat elitasi va Orbanning atrofidagilarga qarshi olib borilayotgan keng ko‘lamli korrupsiyaga qarshi kampaniyaning bir qismi hisoblanadi. Hozirgacha Vengriya aksilterror markazi rahbari ukrainaliklarni noqonuniy hibsga olish va ularga nisbatan shafqatsiz munosabatda bo‘lganlikda ayblangan bo‘lib, bevosita Orbanning harakatlari bo‘yicha tergov ishlari ham yakuniy pallaga kirmoqda.
Izohlar 0
…