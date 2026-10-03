Jazoirda bolalarni o‘g‘irlash va qasddan o‘t qo‘yish uchun o‘lim jazosi belgilanishi mumkin

·27·Dunyo
Jazoirda bolalarni o‘g‘irlash va qasddan o‘t qo‘yish uchun o‘lim jazosi belgilanishi mumkin

Jazoir parlamentining quyi palatasi Jinoyat kodeksiga jiddiy jinoyatlar uchun jazoni kuchaytiruvchi o‘zgartirishlarni ma’qulladi. Yangi qoidalar qasddan o‘t qo‘yish va bolalarni o‘g‘irlash kabi jinoyatlar uchun o‘lim jazosini nazarda tutadi.

Qonun loyihasi mamlakatda avgust oyi oxirida sodir bo‘lgan yirik o‘rmon yong‘inlaridan keyin tayyorlangan. Rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, 27–30 avgust kunlari Jazoirning sharqiy hududlaridagi yong‘inlarda 12 kishi halok bo‘lgan.

Yangi o‘zgartirishlarga ko‘ra, o‘rmon va dalalarga qasddan o‘t qo‘yish, shuningdek, davlat yoki xususiy mulkni ayrim og‘ir jinoyatlar doirasida ataylab yo‘q qilish holatlari uchun ham eng og‘ir jazo qo‘llanishi mumkin.

Bundan tashqari, bolani qanday usulda bo‘lishidan qat’i nazar o‘g‘irlaganlik uchun ham o‘lim jazosi belgilanishi ko‘zda tutilgan. Agar jinoyat qiynoq, jinsiy tajovuz yoki shafqatsiz muomala bilan birga sodir etilgan bo‘lsa, jazo yanada og‘irlashtiriladi.

Qonun loyihasida mazkur jinoyatlarda aybdor deb topilgan shaxslarga Jinoyat kodeksida nazarda tutilgan yengillashtiruvchi holatlarni qo‘llamaslik ham belgilangan.

Biroq o‘zgartishlar hozircha yakuniy kuchga kirgani yo‘q. Hujjat avval parlamentning yuqori palatasi — Millat Kengashi tomonidan uchdan ikki emas, to‘rtdan uch qism ovoz bilan ma’qullanishi, keyin esa prezident tomonidan imzolanib, rasmiy axborotnomada e’lon qilinishi kerak.

Ma’lumot uchun, Jazoirda o‘lim jazosi qonunchilikda saqlanib qolgan bo‘lsa-da, mamlakatda qatllar 1993 yildan beri amalga oshirilmagan.

Jazoir parlamentiJinoyat kodeksio‘lim jazosio‘rmon yong‘inlari
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tailand Bosh vaziri Pattayada ruslarning o‘ldirilishi uchun uzr so‘radiTailand Bosh vaziri Pattayada ruslarning o‘ldirilishi uchun uzr so‘radi1 avgust 19:02AQSHning Tennessi shtatida 200 yildan ortiq vaqtdan keyin ayol qatl etiladiAQSHning Tennessi shtatida 200 yildan ortiq vaqtdan keyin ayol qatl etiladi30 sentabr 09:03AQSHda 16 yil ichida ilk bor bir kunda 3 kishi qatl etiladiAQSHda 16 yil ichida ilk bor bir kunda 3 kishi qatl etiladi13 avgust 14:22Xitoyda 14 yoshli qotilga o‘lim jazosi talab qilinmoqdaXitoyda 14 yoshli qotilga o‘lim jazosi talab qilinmoqda9 may 15:06Ramzan Qodirovga armiya generali unvoni va maxsus kuchlarning qizil bereti topshirildiRamzan Qodirovga armiya generali unvoni va maxsus kuchlarning qizil bereti topshirildiBugun 17:35«Front uchun katta xavf»: Ukraina nega Rossiyaning «Starlink» analogidan xavotirda?«Front uchun katta xavf»: Ukraina nega Rossiyaning «Starlink» analogidan xavotirda?Bugun 17:28
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota