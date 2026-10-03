Tom Kruz xafa bo‘lgan deb o‘ylagan qizni ovutishga urindi va TikTok'da virusga aylandi (video)

·61·Madaniyat
Tom Kruz xafa bo‘lgan deb o‘ylagan qizni ovutishga urindi va TikTok'da virusga aylandi (video)

Tom Kruz ish joyida xafa bo‘lib o‘tiribdi, deb o‘ylagan qizning oldiga borib, uning ahvolini so‘radi. Aslida esa qiz shunchaki telefoniga berilib o‘tirgan edi. Aktyorning samimiy harakati aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarda tez tarqaldi.

Videoda aktyorning yonidan o‘tib ketayotganida bir qizning zinada engashib, telefoniga qarab o‘tirganini ko‘rish mumkin. Tom Kruz uning ahvolidan xavotirlanib, ortiga qaytdi va yordam kerak yoki kerak emasligini so‘radi. Qiz esa qarshisida Gollivud yulduzini ko‘rib, hayratda qoldi. Ular mushtlarini yengilgina tekkizib ko‘rishishdi, shundan so‘ng aktyor yo‘lida davom etdi.

Keyinchalik Klementina ismli qiz ushbu videoni TikTok'da e’lon qildi. U aktyorning kutilmagan e’tiboridan shu qadar hayajonlanganini, dastlab nima deyishni ham bilmay qolganini aytdi. Tom Kruz keyinroq yana qaytib kelganida, u aktyor bilan suratga tushishga ham ulgurgan.

Tom Kruzning bu harakati ko‘plab foydalanuvchilarga yoqdi. Ayrimlar aktyorning begona insonning ahvoliga befarq bo‘lmaganini e’tirof etgan bo‘lsa, boshqalar voqeaning kutilmagan tarzda yakunlanganini hazil bilan izohladi.

Aktyorning mehnat jarayonidagi yana bir tashabbusi ham e’tiborga molik. Uning aytishicha, yangi «Digger» filmi uchun grim qilish jarayoni dastlab olti soat davom etgan. Tom Kruz jamoa bilan birgalikda ish jarayonini takomillashtirib, bu vaqtni bir soatdan kamroq muddatga qisqartirishga erishgan

Tom KruzKlementinaDigger filmiTikTok
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonlik yigit Gollivud yulduzi Tom Kruz bilan uchrashdi: Dastxat va eksklyuziv selfiO‘zbekistonlik yigit Gollivud yulduzi Tom Kruz bilan uchrashdi: Dastxat va eksklyuziv selfi30 sentabr 16:41Devid Bekxem Gollivudda yulduzga ega bo‘ldi: tarixiy lahzaDevid Bekxem Gollivudda yulduzga ega bo‘ldi: tarixiy lahza13 iyun 21:14Yangi jahon rekordi!: Tom Xolland dunyo kino tarixidagi eng kassabop aktyor deb topildiYangi jahon rekordi!: Tom Xolland dunyo kino tarixidagi eng kassabop aktyor deb topildi15 sentabr 10:18Tom Holland Zendaya bilan nikohini rasman tasdiqladiTom Holland Zendaya bilan nikohini rasman tasdiqladi18 iyun 22:36Yangi turmush qurgan Tom Holland va Zendaya yana bir filmda!Yangi turmush qurgan Tom Holland va Zendaya yana bir filmda!30 iyul 18:00“Tom va Jerri” yangi film bilan yana ekranlarda!“Tom va Jerri” yangi film bilan yana ekranlarda!21 aprel 19:29
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)