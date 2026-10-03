Anatoliy Kashpirovskiy vafot etdi: mashhur telepsixoterapevt 87 yoshda olamdan o‘tdi

·44·Dunyo
Anatoliy Kashpirovskiy vafot etdi: mashhur telepsixoterapevt 87 yoshda olamdan o‘tdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Sovet va Rossiya televideniyesining 1990-yillardagi mashhur psixoterapevti Anatoliy Kashpirovskiy 87 yoshida vafot etdi.
  • U 3 oktyabr kuni ertalab Moskva vaqti bilan soat 06:45 da kasalxonada hayotdan ko‘z yumgan.
  • Kashpirovskiyning vakili Sergey Rudixning ma’lumotiga ko‘ra, uning qon bosimi keskin tushib ketgan, shundan so‘ng kasalxonaga olib ketilgan va u yerda yuragi to‘xtagan.
  • Kashpirovskiy o‘zining televizion psixoterapevtik seanslari bilan keng tanilgan edi.

Sovet va Rossiya televideniyesining 1990-yillardagi eng mashhur psixoterapevtlaridan biri Anatoliy Kashpirovskiy vafot etdi. U 3 oktyabr kuni ertalab kasalxonada hayotdan ko‘z yumgan.

Kashpirovskiy 87 yoshda edi va 88 yoshini qarab borayotgandi. Uning vafoti haqida TASS agentligiga psixoterapevtning rasmiy vakili Sergey Rudix ma’lum qilgan.

Vafot vaqti ma’lum qilindi

Sergey Rudixning TASSga bildirishicha, Anatoliy Kashpirovskiy 3 oktyabr kuni soat 06:45 da Moskva vaqti bilan kasalxonada vafot etgan.

Keyinchalik mashhur teleboshlovchi Andrey Malaxov ham o‘zining Telegram-kanalida Kashpirovskiy vafot etganini tasdiqladi. U marhumning yaqinlari va muxlislariga hamdardlik bildirgan.

O‘lim sababi nima?

Dastlab ayrim OAVlarda Kashpirovskiyning o‘limiga o‘tkir yurak yetishmovchiligi sabab bo‘lgani haqida ma’lumotlar tarqaldi.

Biroq TASSga psixoterapevtning direktori Sergey Rudix bergan ma’lumotga ko‘ra, uning qon bosimi keskin tushib ketgan, shundan so‘ng tez yordam chaqirilib, u kasalxonaga olib ketilgan. Kasalxonada yuragi to‘xtagan.

Rudixning ta’kidlashicha, yurak to‘xtashining aniq sababi hozircha aniqlanmagan. Shuning uchun o‘lim sababini «o‘tkir yurak yetishmovchiligi» deb qat’iy ko‘rsatishga hozircha asos yo‘q.

«Anatoliy Kashpirovskiy bugun soat 06:45 da kasalxonada vafot etdi», — dedi uning vakili Sergey Rudix TASSga.

U nima bilan mashhur edi?

Anatoliy Kashpirovskiy sobiq Sovet Ittifoqi va Rossiyada televizion psixoterapevtik seanslari orqali keng tanilgan. Uning ekrandagi chiqishlari ayniqsa 1980-yillarning oxiri va 1990-yillarda katta auditoriyani qamrab olgan.

Kashpirovskiy ommaviy axborot vositalarida psixoterapevt sifatida tanilgan bo‘lsa-da, jamoatchilik orasida uning faoliyatiga munosabatlar turlicha bo‘lgan.

So‘nggi yillarda ham omma oldida ko‘rinish bergan

Kashpirovskiy keksayganiga qaramay, ommaviy tadbirlarda ishtirok etishni davom ettirgan.

Jumladan, u 2024 yil 15 noyabr kuni Sankt-Peterburgdagi Shelgunov nomidagi madaniyat uyida tadbir o‘tkazgani haqida ma’lumotlar bor.

Shu tariqa, 1990-yillar televideniyesining eng ko‘p muhokama qilingan shaxslaridan biri bo‘lgan Anatoliy Kashpirovskiy 87 yoshida vafot etdi. Uning hayoti va televizion faoliyati bir necha o‘n yillar davomida keng jamoatchilik e’tiborida bo‘lib kelgan.

Anatoliy KashpirovskiyTASS agentligiAndrey MalaxovShelgunov madaniyat uyu
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Buxorolik 3 yoshli Muhammad Alining orzusi ushaldi: sevimli xonandasi Xcho uning yoniga keldiBuxorolik 3 yoshli Muhammad Alining orzusi ushaldi: sevimli xonandasi Xcho uning yoniga keldi15 sentabr 13:57Suriya prezidenti Nyu-Yorkda bayonot berdi: uning o‘tmishi bo‘yicha yolg‘oni fosh bo‘ldimi?Suriya prezidenti Nyu-Yorkda bayonot berdi: uning o‘tmishi bo‘yicha yolg‘oni fosh bo‘ldimi?23 sentabr 12:48Norvegiyada qirol vafotidan ikki hafta o‘tib malika ham olamdan o‘tdiNorvegiyada qirol vafotidan ikki hafta o‘tib malika ham olamdan o‘tdi13 sentabr 11:12Ota-onasi 25 yil avval yo‘qoldi: farzandlar hali kutmoqdaOta-onasi 25 yil avval yo‘qoldi: farzandlar hali kutmoqda20 sentabr 19:43Mashg‘ulot paytida yuragi to‘xtagan 14 yoshli basketbolchi vafot etdiMashg‘ulot paytida yuragi to‘xtagan 14 yoshli basketbolchi vafot etdi30 avgust 18:35112 yoshli erkakning uzoq umr ko‘rish siri ma’lum bo‘ldi112 yoshli erkakning uzoq umr ko‘rish siri ma’lum bo‘ldi19 sentabr 07:00
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota