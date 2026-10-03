Anatoliy Kashpirovskiy vafot etdi: mashhur telepsixoterapevt 87 yoshda olamdan o‘tdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Sovet va Rossiya televideniyesining 1990-yillardagi mashhur psixoterapevti Anatoliy Kashpirovskiy 87 yoshida vafot etdi.
- U 3 oktyabr kuni ertalab Moskva vaqti bilan soat 06:45 da kasalxonada hayotdan ko‘z yumgan.
- Kashpirovskiyning vakili Sergey Rudixning ma’lumotiga ko‘ra, uning qon bosimi keskin tushib ketgan, shundan so‘ng kasalxonaga olib ketilgan va u yerda yuragi to‘xtagan.
- Kashpirovskiy o‘zining televizion psixoterapevtik seanslari bilan keng tanilgan edi.
Sovet va Rossiya televideniyesining 1990-yillardagi eng mashhur psixoterapevtlaridan biri Anatoliy Kashpirovskiy vafot etdi. U 3 oktyabr kuni ertalab kasalxonada hayotdan ko‘z yumgan.
Kashpirovskiy 87 yoshda edi va 88 yoshini qarab borayotgandi. Uning vafoti haqida TASS agentligiga psixoterapevtning rasmiy vakili Sergey Rudix ma’lum qilgan.
Vafot vaqti ma’lum qilindi
Sergey Rudixning TASSga bildirishicha, Anatoliy Kashpirovskiy 3 oktyabr kuni soat 06:45 da Moskva vaqti bilan kasalxonada vafot etgan.
Keyinchalik mashhur teleboshlovchi Andrey Malaxov ham o‘zining Telegram-kanalida Kashpirovskiy vafot etganini tasdiqladi. U marhumning yaqinlari va muxlislariga hamdardlik bildirgan.
O‘lim sababi nima?
Dastlab ayrim OAVlarda Kashpirovskiyning o‘limiga o‘tkir yurak yetishmovchiligi sabab bo‘lgani haqida ma’lumotlar tarqaldi.
Biroq TASSga psixoterapevtning direktori Sergey Rudix bergan ma’lumotga ko‘ra, uning qon bosimi keskin tushib ketgan, shundan so‘ng tez yordam chaqirilib, u kasalxonaga olib ketilgan. Kasalxonada yuragi to‘xtagan.
Rudixning ta’kidlashicha, yurak to‘xtashining aniq sababi hozircha aniqlanmagan. Shuning uchun o‘lim sababini «o‘tkir yurak yetishmovchiligi» deb qat’iy ko‘rsatishga hozircha asos yo‘q.
«Anatoliy Kashpirovskiy bugun soat 06:45 da kasalxonada vafot etdi», — dedi uning vakili Sergey Rudix TASSga.
U nima bilan mashhur edi?
Anatoliy Kashpirovskiy sobiq Sovet Ittifoqi va Rossiyada televizion psixoterapevtik seanslari orqali keng tanilgan. Uning ekrandagi chiqishlari ayniqsa 1980-yillarning oxiri va 1990-yillarda katta auditoriyani qamrab olgan.
Kashpirovskiy ommaviy axborot vositalarida psixoterapevt sifatida tanilgan bo‘lsa-da, jamoatchilik orasida uning faoliyatiga munosabatlar turlicha bo‘lgan.
So‘nggi yillarda ham omma oldida ko‘rinish bergan
Kashpirovskiy keksayganiga qaramay, ommaviy tadbirlarda ishtirok etishni davom ettirgan.
Jumladan, u 2024 yil 15 noyabr kuni Sankt-Peterburgdagi Shelgunov nomidagi madaniyat uyida tadbir o‘tkazgani haqida ma’lumotlar bor.
Shu tariqa, 1990-yillar televideniyesining eng ko‘p muhokama qilingan shaxslaridan biri bo‘lgan Anatoliy Kashpirovskiy 87 yoshida vafot etdi. Uning hayoti va televizion faoliyati bir necha o‘n yillar davomida keng jamoatchilik e’tiborida bo‘lib kelgan.
Izohlar 0
…