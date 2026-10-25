Yulduz Turdiyeva “Tan Olasanmi…” nomli yangi taronasidan muxlislariga parcha ulashdi (video)

·70·Madaniyat
Yulduz Turdiyeva “Tan Olasanmi…” nomli yangi taronasidan muxlislariga parcha ulashdi (video)

Xonanda Yulduz Turdiyeva ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasida yangi qo‘shig‘idan qisqa videoni muxlislari bilan bo‘lishdi. “Tan Olasanmi…” deb nomlangan tarona parchasi tinglovchilar orasida qiziqish uyg‘otmoqda.

San’atkor videoga izoh qoldirib, muxlislariga muhabbat haqida savol bilan murojaat qildi.

“Sevgisini tan olganlar bormi oramizda? Tan olmaganlarchi? Bir kun kelib, ko‘zlarimga qarab, meni sevganingni tan olasanmi?” — deb yozdi xonanda.

Qo‘shiqdan e’lon qilingan parcha ostida foydalanuvchilar turli fikrlarini bildirmoqda. Ayrimlar yangi taronaga qiziqish bildirgan bo‘lsa, boshqalar Yulduz Turdiyevani qo‘llab-quvvatlab, unga ijodiy muvaffaqiyat tilamoqda.

Muxlislar qo‘shiqning to‘liq versiyasini kutmoqda.

Yulduz TurdiyevaTan OlasanmiO‘zbek estradasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tug‘ilgan kunga kutilmagan tabrik: Yulduz Turdiyeva uchun tayyorlangan syurpriz uni yig‘latib qo‘ydi (video)Tug‘ilgan kunga kutilmagan tabrik: Yulduz Turdiyeva uchun tayyorlangan syurpriz uni yig‘latib qo‘ydi (video)11 avgust 05:44Yulduz Turdiyeva va afg‘on xonandasi Qais Ulfat dueti yana e’tibor markazida (video)Yulduz Turdiyeva va afg‘on xonandasi Qais Ulfat dueti yana e’tibor markazida (video)14 iyul 13:19Yulduz Turdiyeva mashhur qo‘shiq ortidagi sirni ochdi (video)Yulduz Turdiyeva mashhur qo‘shiq ortidagi sirni ochdi (video)13 iyul 11:46Yulduz Turdiyeva: “Yulduz Usmonovaga katta rahmat deyman...” (video)Yulduz Turdiyeva: “Yulduz Usmonovaga katta rahmat deyman...” (video)25 iyun 22:01Yulduz Turdiyeva blogerlar bilan hamkorlik haqida ochiq gapirdi (video)Yulduz Turdiyeva blogerlar bilan hamkorlik haqida ochiq gapirdi (video)18 iyun 13:22Yulduz Turdiyeva: qoshiqlar qo‘limga yopishib qolardi (video)Yulduz Turdiyeva: qoshiqlar qo‘limga yopishib qolardi (video)15 iyun 20:18
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Murod Nazarov katta o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan tafsilotlar
Murod Nazarov katta o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan tafsilotlar
Aziza Yakubovaning turmush o‘rtog‘i qamoqdan chiqdi
Aziza Yakubovaning turmush o‘rtog‘i qamoqdan chiqdi
Munisa Rizayeva ajrashdimi? Xonanda erining tanlovi haqida bir qarorga kelganini ma’lum qildi
Munisa Rizayeva ajrashdimi? Xonanda erining tanlovi haqida bir qarorga kelganini ma’lum qildi
Rekha 72 yoshda: Amitabh Bachchan muhabbati va fojiali taqdir
Rekha 72 yoshda: Amitabh Bachchan muhabbati va fojiali taqdir
Farzandlari uchun hech narsani ayamaydigan jahon yulduzlari
Farzandlari uchun hech narsani ayamaydigan jahon yulduzlari