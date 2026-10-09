Turkiyada xonanda Gulluning qizi umrbod qamoq jazosiga hukm qilindi

·75·Madaniyat
Turkiyada xonanda Gulluning qizi umrbod qamoq jazosiga hukm qilindi

Turkiyaning Yalova shahrida xonanda Gullu nomi bilan tanilgan Gul Tutning o‘limi bo‘yicha sud hukmi e’lon qilindi. 2025 yil 26 sentyabr kuni olti qavatli binodagi uyining derazasidan tushib halok bo‘lgan xonandaning 28 yoshli qizi Tug‘yan Ulkem Gulter og‘irlashtirilgan umrbod qamoq jazosiga hukm qilindi. Bu haqda Anadolu agentligi xabar berdi.

Yalova shahridagi og‘ir jinoyatlar bo‘yicha sudda ko‘rilgan ish doirasida Gulterni onasini oldindan rejalashtirib, qasddan o‘ldirishda ayblashgan. Sud jarayonida ishga oid yozishmalar, audioyozuvlar, ekspert xulosalari va guvohlarning ko‘rsatmalari muhokama qilingan.

Sudda ko‘z yosh bilan himoya nutqi so‘zlagan Gulter o‘ziga qo‘yilgan ayblovlarni rad etgan. U onasining yiqilgan paytini ko‘rmaganini, agar ko‘rganida uni ushlab qolishga urinishini aytgan. Shuningdek, o‘ziga tuhmat qilinganini ta’kidlab, aybsiz ekaniga ishonishini bildirgan.

Sud hukmi e’lon qilingach, Gulterning advokati ish hali yakunlanmaganini, qaror ustidan yuqori instansiyalarga shikoyat qilish imkoniyati borligini ma’lum qilgan.

Gul TutTug‘yan Ulkem GulterYalovaAnadolu agentligi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“Besh yoshlik or olov solsin ko‘zlaringga!”: Feruzabonuning she’ri xalqni yig‘latdi (audio)“Besh yoshlik or olov solsin ko‘zlaringga!”: Feruzabonuning she’ri xalqni yig‘latdi (audio)29 sentabr 11:25Jasur Umirovning qizi 1 yoshni qarshi oldi (video)Jasur Umirovning qizi 1 yoshni qarshi oldi (video)20 sentabr 12:08Dunyoning eng chiroyli erkagi kim va u nega qamoqqa tushgan?Dunyoning eng chiroyli erkagi kim va u nega qamoqqa tushgan?23 sentabr 21:24Lolaning 19 yoshli qizi sahnaga chiqib, barchani hayratga soldiLolaning 19 yoshli qizi sahnaga chiqib, barchani hayratga soldi14 sentabr 14:03«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...11 sentabr 11:26Hijobsiz qo‘shiq aytgan eronlik xonanda qamchilash jazosiga hukm qilindiHijobsiz qo‘shiq aytgan eronlik xonanda qamchilash jazosiga hukm qilindi20 iyun 22:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi
Maftuna Xolmurotova "Ko‘krak nishoni" bilan taqdirlandi: xonanda muxlislariga murojaat qildi
Maftuna Xolmurotova "Ko‘krak nishoni" bilan taqdirlandi: xonanda muxlislariga murojaat qildi