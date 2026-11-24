UFC'da shov-shuv: Topuriya Pimblett bilan avval teleshouda raqobatlashmoqchi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Iliya Topuriya britaniyalik jangchi Peddi Pimblett bilan The Ultimate Fighter realiti-shousida murabbiy sifatida ishtirok etib, so‘ngra oktagonda kuch sinashishni taklif qildi.
- Ispan-gruziyalik sportchi ushbu loyihadan keyin raqibini mag‘lub etish niyatida ekanligini ochiq bayon qildi.
- UFC muxlislari orasida katta qiziqish uyg‘otgan bu taklif ikki jangchi o‘rtasidagi uzoq yillik raqobatni yangi bosqichga olib chiqishi mumkin.
UFC'ning sobiq ikki vazn toifasidagi chempioni Iliya Topuriya britaniyalik Peddi Pimblett bilan munosabatlarni yangi bosqichga olib chiqishni taklif qildi. Gruziyalik jangchi avval ikkalasi The Ultimate Fighter realiti-shouida murabbiy bo‘lishini, shundan keyin esa oktagonda o‘zaro kuch sinashishini aytdi.
Topuriyaning bu taklifi UFC muxlislari orasida katta qiziqish uyg‘otishi mumkin. Chunki ikki jangchi o‘rtasidagi raqobat anchadan beri muhokama qilib kelinadi. Endi esa ularning ehtimoliy to‘qnashuvi oldidan yangi ssenariy paydo bo‘ldi.
«Avval murabbiy bo‘lamiz, keyin uning boshini uzib olaman»
Home of Fight akkaunti X ijtimoiy tarmog‘ida Topuriyaning Pimblettga qaratilgan gaplarini keltirdi. Unda ispan-gruziyalik jangchi raqibiga The Ultimate Fighter loyihasida birga murabbiylik qilishni taklif qilgan.
«Peddi bilan men The Ultimate Fighter shousida murabbiy bo‘lamiz. Keyin esa uning boshini uzib olaman. Kechaning ikkinchi asosiy jangida Jastin Getji Arman Sarukyanga qarshi jang qiladi. Prelim karddagi so‘nggi jang esa Makgregor bilan Chendler o‘rtasida bo‘ladi», — deya Topuriyaning so‘zlaridan iqtibos keltirdi akkaunt.
The Ultimate Fighter — UFC tomonidan tashkil etiladigan realiti-shou bo‘lib, unda jangchilar ikki jamoaga ajratiladi va ularga mashhur sportchilar murabbiylik qiladi. Loyiha davomida ishtirokchilar o‘zaro bellashadi, murabbiylar o‘rtasidagi raqobat esa ko‘pincha mavsumning eng qiziqarli jihatlaridan biriga aylanadi.
Topuriya va Pimblett o‘rtasidagi ehtimoliy to‘qnashuv
Iliya Topuriya 29 yoshda. U UFC'dagi faoliyatini 2020 yilda boshlagan va qisqa vaqt ichida tashkilotning eng kuchli jangchilaridan biriga aylangan. 2024 yilda yarim yengil vazn toifasida chempionlik kamarini qo‘lga kiritgan, keyinchalik uni himoya qilgan. 2025 yilda esa yengil vazn chempioniga aylangan.
Biroq 2026 yil iyun oyida Jastin Getjiga mag‘lub bo‘lganidan keyin yengil vazndagi chempionlik kamaridan ayrildi. UFC rasmiy ma’lumotlariga ko‘ra, Topuriyaning tashkilotdagi natijasi 9 g‘alaba va 1 mag‘lubiyatdan iborat. Uning professional MMA faoliyatidagi umumiy rekordi esa 17–1.
Peddi Pimblett bilan ehtimoliy jang esa yengil vazn toifasidagi eng ko‘p muhokama qilinadigan to‘qnashuvlardan biri bo‘lishi mumkin. Topuriyaning The Ultimate Fighter orqali raqobatni boshlash taklifi amalga oshadimi yoki yo‘qmi — bu hozircha noma’lum. Ammo jangchining bayonoti ikki sportchi o‘rtasidagi qarama-qarshilikka yanada qiziqish qo‘shdi.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…