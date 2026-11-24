«Neftchi»ning sobiq futbolchisi Sergey Lebedev vafot etdi
Farg‘ona futboli yana bir fidoyi insondan ayrildi. «Neftchi» jamoasining sobiq futbolchisi, Farg‘ona davlat universitetining «FarDU» futbol klubi murabbiyi Sergey Elefertovich Lebedev hayotdan ko‘z yumdi.
Sergey Lebedev futbolchilik faoliyati, boy tajribasi va murabbiylik mehnati bilan Farg‘ona hamda O‘zbekiston sporti rivojiga munosib hissa qo‘shgan. Uning vafoti uni tanigan hamkasblari, shogirdlari va futbol muxlislari uchun og‘ir yo‘qotish bo‘ldi.
Farg‘ona futboliga bag‘ishlangan umr
Sergey Lebedev o‘zining futbolchilik faoliyati davomida «Neftchi» jamoasi sharafini himoya qilgan. Keyinchalik esa murabbiylik yo‘lini tanlab, Farg‘ona davlat universitetining «FarDU» futbol klubida yosh futbolchilar bilan ishlagan.
Uning faoliyatida nafaqat futbol maydonidagi tajriba, balki yosh avlodga bilim va mahorat o‘rgatish, shogirdlar tarbiyasiga hissa qo‘shish ham muhim o‘rin tutgan.
Uning xotirasi qalblarda yashaydi
Futbolga bag‘ishlangan umr, orttirilgan tajriba va murabbiylik mehnati insondan keyin ham iz qoldiradi. Sergey Lebedevning ham Farg‘ona futbolidagi xizmati, hamkasblari va shogirdlari bilan bog‘liq xotiralari unutilmaydi.
Marhumning yorqin xotirasi uni bilganlar, birga ishlaganlar, undan saboq olganlar va futbol muxlislari qalbida hamisha saqlanib qoladi.
Sergey Elefertovich Lebedevning oila a’zolari, yaqinlari, hamkasblari va shogirdlariga chuqur hamdardlik bildiramiz.
Joylari jannatda bo‘lsin.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…