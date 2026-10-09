MrBeast Samarqand, Buxoro va Xivaga ham boradimi?

·66·Madaniyat
MrBeast Samarqand, Buxoro va Xivaga ham boradimi?

Dunyoga mashhur bloger MrBeast O‘zbekiston bo‘ylab sayohatini davom ettirishi mumkin. Uning jamoasi 10 oktyabrdan boshlab Samarqand, Buxoro va Xiva shaharlariga tashrif buyurishni rejalashtirmoqda.

Bu haqda 9 oktyabr kuni Toshkentda bloger muxlislari bilan uchrashuv vaqtida uning jamoasi vakillari ma’lum qildi. Tashkilotchilar xavfsizlik va suratga olish jarayonining maxfiyligini ta’minlash maqsadida safarning aniq jadvali hamda boshqa tafsilotlarini oshkor etmagan.

Pressa.uz nashrining hukumatdagi manbasi esa MrBeast nomi bilan tanilgan amerikalik bloger Jimmi Donaldsonning ushbu sayohatda shaxsan ishtirok etishini tasdiqlagan.

Samarqand, Buxoro va Xiva o‘zining qadimiy me’moriy obidalari, boy tarixi va madaniy merosi bilan mashhur. MrBeast jamoasining ushbu shaharlarga tashrifi O‘zbekistonning sayyohlik salohiyatiga xalqaro auditoriya e’tiborini yanada oshirishi mumkin.

Eslatib o‘tamiz, MrBeast 9 oktyabr kuni Toshkentga kelib, muxlislari bilan uchrashdi. Blogerning O‘zbekistonga tashrifi uning Markaziy Osiyoga ilk safari hisoblanadi.

MrBeastSamarqandBuxoroXiva
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

MrBeast shousida 3 nafar omadli ishtirokchi 100 mln so‘mdan pul yutib oldi (video)MrBeast shousida 3 nafar omadli ishtirokchi 100 mln so‘mdan pul yutib oldi (video)Bugun 20:49MrBeast'ning Toshkentdagi uchrashuv manzili ma’lum bo‘ldiMrBeast'ning Toshkentdagi uchrashuv manzili ma’lum bo‘ldiBugun 13:53Dunyoning 1-raqamli yutuberi MrBeast Toshkent aeroportida qanday kutib olindi? (video)Dunyoning 1-raqamli yutuberi MrBeast Toshkent aeroportida qanday kutib olindi? (video)Bugun 09:07MrBeast Toshkentga keladi: 200 nafar muxlis uni ko‘rishi mumkinMrBeast Toshkentga keladi: 200 nafar muxlis uni ko‘rishi mumkin6 oktabr 19:53MrBeast bir sutkada 71,8 mln ko‘rish bilan rekord o‘rnatdiMrBeast bir sutkada 71,8 mln ko‘rish bilan rekord o‘rnatdi5 oktabr 17:15O‘zbekiston turizm daromadlari bo‘yicha Markaziy Osiyoda yetakchiga aylandiO‘zbekiston turizm daromadlari bo‘yicha Markaziy Osiyoda yetakchiga aylandi7 avgust 12:32
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi
Maftuna Xolmurotova "Ko‘krak nishoni" bilan taqdirlandi: xonanda muxlislariga murojaat qildi
Maftuna Xolmurotova "Ko‘krak nishoni" bilan taqdirlandi: xonanda muxlislariga murojaat qildi