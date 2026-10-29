Yulduz Turdiyeva “Tan olasanmi” qo‘shig‘ini taqdim etdi (audio)

·42·Madaniyat
Yulduz Turdiyeva “Tan olasanmi” qo‘shig‘ini taqdim etdi (audio)

Xonanda Yulduz Turdiyeva muxlislariga yangi taronasini taqdim etdi. San’atkor 27 oktyabr kuni YouTube kanalida “Tan olasanmi” deb nomlangan qo‘shig‘ini e’lon qildi.

Yangi taronaning she’ri ham, musiqasi ham Bahodir Nizamov tomonidan yozilgan.

Qo‘shiq tinglovchilar orasida qiziqish uyg‘otib, iliq fikrlarga sabab bo‘lmoqda. Izohlarda muxlislar tarona o‘zlariga manzur bo‘lganini yozib, xonandaga ijodiy muvaffaqiyatlar tilamoqda.

“Tan olasanmi” qo‘shig‘i e’lon qilinganiga ko‘p vaqt bo‘lmaganiga qaramay, tinglovchilar e’tiborini qozonishga ulgurgan. Hozircha tarona audio shaklida taqdim etilgan.

Yulduz TurdiyevaTan olasanmiBahodir NizamovO‘zbek estradasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yulduz Turdiyeva “Tan Olasanmi…” nomli yangi taronasidan muxlislariga parcha ulashdi (video)Yulduz Turdiyeva “Tan Olasanmi…” nomli yangi taronasidan muxlislariga parcha ulashdi (video)25 oktabr 12:39Tug‘ilgan kunga kutilmagan tabrik: Yulduz Turdiyeva uchun tayyorlangan syurpriz uni yig‘latib qo‘ydi (video)Tug‘ilgan kunga kutilmagan tabrik: Yulduz Turdiyeva uchun tayyorlangan syurpriz uni yig‘latib qo‘ydi (video)11 avgust 05:44Yulduz Turdiyeva va afg‘on xonandasi Qais Ulfat dueti yana e’tibor markazida (video)Yulduz Turdiyeva va afg‘on xonandasi Qais Ulfat dueti yana e’tibor markazida (video)14 iyul 13:19Yulduz Turdiyeva mashhur qo‘shiq ortidagi sirni ochdi (video)Yulduz Turdiyeva mashhur qo‘shiq ortidagi sirni ochdi (video)13 iyul 11:46Yulduz Turdiyeva: “Yulduz Usmonovaga katta rahmat deyman...” (video)Yulduz Turdiyeva: “Yulduz Usmonovaga katta rahmat deyman...” (video)25 iyun 22:01Yulduz Turdiyeva blogerlar bilan hamkorlik haqida ochiq gapirdi (video)Yulduz Turdiyeva blogerlar bilan hamkorlik haqida ochiq gapirdi (video)18 iyun 13:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Rixsitilla Abdullayev ikkinchi marta bobo bo‘ldi
Rixsitilla Abdullayev ikkinchi marta bobo bo‘ldi
Aziza Yakubovaning turmush o‘rtog‘i qamoqdan chiqdi
Aziza Yakubovaning turmush o‘rtog‘i qamoqdan chiqdi
Munisa Rizayeva ajrashdimi? Xonanda erining tanlovi haqida bir qarorga kelganini ma’lum qildi
Munisa Rizayeva ajrashdimi? Xonanda erining tanlovi haqida bir qarorga kelganini ma’lum qildi
Rekha 72 yoshda: Amitabh Bachchan muhabbati va fojiali taqdir
Rekha 72 yoshda: Amitabh Bachchan muhabbati va fojiali taqdir
Farzandlari uchun hech narsani ayamaydigan jahon yulduzlari
Farzandlari uchun hech narsani ayamaydigan jahon yulduzlari
MrBeastning Instagram profilida paydo bo‘lgan “Uzbek” rukni muxlislarga manzur bo‘ldi
MrBeastning Instagram profilida paydo bo‘lgan “Uzbek” rukni muxlislarga manzur bo‘ldi