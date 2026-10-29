Jasmin “Sev meni sev” bilan muxlislar e’tiborida (video)

·1·Madaniyat
Jasmin “Sev meni sev” bilan muxlislar e’tiborida (video)

Xonanda Jasmin muxlislariga yangi taronasini taqdim etdi. San’atkor 23 oktyabr kuni YouTube kanalida “Sev meni sev” nomli qo‘shig‘ini e’lon qildi.

Yangi tarona tinglovchilar orasida qiziqish uyg‘otib, iliq fikrlarga sabab bo‘lmoqda. Muxlislar izohlarda qo‘shiq o‘zlariga manzur bo‘lganini yozib, xonandaga ijodiy muvaffaqiyatlar tilamoqda.

“Sev meni sev” qo‘shig‘i e’lon qilinganiga ko‘p vaqt bo‘lmagan bo‘lsa-da, klip 5 kun ichida 300 mingdan ortiq marta tomosha qilindi.

Siz Jasminning yangi klipini tomosha qildingizmi? Agar qo‘shiqni 10 ballik tizimda baholash imkoningiz bo‘lsa, unga necha ball qo‘ygan bo‘lardingiz? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring.

JasminSev meni sevO‘zbek estradasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jasmin va G‘aybulla Tursunovning yangi duetidan parcha muxlislar diqqatida! (video)Jasmin va G‘aybulla Tursunovning yangi duetidan parcha muxlislar diqqatida! (video)27 oktabr 12:30Bloger Jasmin qamoqdan ozod etilgani haqida xabar berildiBloger Jasmin qamoqdan ozod etilgani haqida xabar berildi23 sentabr 17:46Jasmin Abbos Fayzullayev to‘yida kutilmagan sirni oshkor qildi (video)Jasmin Abbos Fayzullayev to‘yida kutilmagan sirni oshkor qildi (video)11 iyul 11:31Xonanda Jasminning qiyofadoshi topildiXonanda Jasminning qiyofadoshi topildi3 iyun 15:23Rekha 72 yoshda: Amitabh Bachchan muhabbati va fojiali taqdirRekha 72 yoshda: Amitabh Bachchan muhabbati va fojiali taqdir10 oktabr 14:03Ozodbek Nazarbekov taronasiga kuyovning keliniga bo‘lgan romantik harakati barchani hayratga soldi (video)Ozodbek Nazarbekov taronasiga kuyovning keliniga bo‘lgan romantik harakati barchani hayratga soldi (video)8 avgust 11:47
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Rixsitilla Abdullayev ikkinchi marta bobo bo‘ldi
Rixsitilla Abdullayev ikkinchi marta bobo bo‘ldi
Aziza Yakubovaning turmush o‘rtog‘i qamoqdan chiqdi
Aziza Yakubovaning turmush o‘rtog‘i qamoqdan chiqdi
Munisa Rizayeva ajrashdimi? Xonanda erining tanlovi haqida bir qarorga kelganini ma’lum qildi
Munisa Rizayeva ajrashdimi? Xonanda erining tanlovi haqida bir qarorga kelganini ma’lum qildi
Rekha 72 yoshda: Amitabh Bachchan muhabbati va fojiali taqdir
Rekha 72 yoshda: Amitabh Bachchan muhabbati va fojiali taqdir
Farzandlari uchun hech narsani ayamaydigan jahon yulduzlari
Farzandlari uchun hech narsani ayamaydigan jahon yulduzlari
MrBeastning Instagram profilida paydo bo‘lgan “Uzbek” rukni muxlislarga manzur bo‘ldi
MrBeastning Instagram profilida paydo bo‘lgan “Uzbek” rukni muxlislarga manzur bo‘ldi