Amirxon Umarov oila qurmoqda: boshlovchi quvonchli xabarni e’lon qildi! (video)

·76·Madaniyat
Amirxon Umarov oila qurmoqda: boshlovchi quvonchli xabarni e’lon qildi! (video)

“Makon” onlayn telekanali direktori va asoschisi, boshlovchi Amirxon Umarov oila qurmoqda. U ushbu quvonchli yangilikni ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasi orqali muxlislari bilan bo‘lishdi.

Boshlovchi e’lon qilgan videoga hayotidagi yangi bosqich haqida samimiy izoh qoldirgan.

“Hayotda shunday kunlar bo‘ladiki, ularni so‘z bilan emas, yurak bilan his qilasan. Bugun ana shunday kunlardan biri.

Yangi sahifa, yangi mas’uliyat va yangi hayot sari qadam. Barchasi xayrli bo‘lsin!” — deb yozdi Amirxon Umarov.

Ushbu xabar ortidan boshlovchining yaqinlari, do‘stlari va kuzatuvchilari izohlarda samimiy tabriklarini yo‘llashmoqda. Ular Amirxonga oilaviy baxt, totuvlik va yangi hayot yo‘lida omad tilashmoqda.

Amirxon UmarovMakon telekanaliO‘zbek shou-biznesi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“Onamning qistovi bilan uylanganman” — Sardor Mamadaliyev (video)“Onamning qistovi bilan uylanganman” — Sardor Mamadaliyev (video)12 oktabr 21:59«Cho‘pon va shaharlik qiz»ning 2-qismi suratga olinmoqda: Mardon tirikmi?«Cho‘pon va shaharlik qiz»ning 2-qismi suratga olinmoqda: Mardon tirikmi?25 oktabr 16:32“80 yil, 80 bahor, 80 yoz”: Saidkomil Umarov uzoq umr ko‘rish sirini aytdi (video)“80 yil, 80 bahor, 80 yoz”: Saidkomil Umarov uzoq umr ko‘rish sirini aytdi (video)22 sentabr 13:11Xonanda Navruza muxlislariga quvonchli xabarni yetkazdi (foto)Xonanda Navruza muxlislariga quvonchli xabarni yetkazdi (foto)3 sentabr 11:48Dilnoza Kubayeva nega aynan Zebo Raximovani shogirdlikka olgan?Dilnoza Kubayeva nega aynan Zebo Raximovani shogirdlikka olgan?11 avgust 15:21Aktyor Shahzod Sultonov uylanmoqda: to‘y jarayonidan ilk lavhalar (video)Aktyor Shahzod Sultonov uylanmoqda: to‘y jarayonidan ilk lavhalar (video)16 iyun 16:11
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
«Panoh» filmi yulduzlari hozir qanday ko‘rinishda? (foto)
«Panoh» filmi yulduzlari hozir qanday ko‘rinishda? (foto)
Rixsitilla Abdullayev ikkinchi marta bobo bo‘ldi
Rixsitilla Abdullayev ikkinchi marta bobo bo‘ldi
Aziza Yakubovaning turmush o‘rtog‘i qamoqdan chiqdi
Aziza Yakubovaning turmush o‘rtog‘i qamoqdan chiqdi
Munisa Rizayeva ajrashdimi? Xonanda erining tanlovi haqida bir qarorga kelganini ma’lum qildi
Munisa Rizayeva ajrashdimi? Xonanda erining tanlovi haqida bir qarorga kelganini ma’lum qildi
Rekha 72 yoshda: Amitabh Bachchan muhabbati va fojiali taqdir
Rekha 72 yoshda: Amitabh Bachchan muhabbati va fojiali taqdir
Farzandlari uchun hech narsani ayamaydigan jahon yulduzlari
Farzandlari uchun hech narsani ayamaydigan jahon yulduzlari
MrBeastning Instagram profilida paydo bo‘lgan “Uzbek” rukni muxlislarga manzur bo‘ldi
MrBeastning Instagram profilida paydo bo‘lgan “Uzbek” rukni muxlislarga manzur bo‘ldi