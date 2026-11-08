Javohir Ummataliyev nufuzli Queensberry oqshomida ispaniyalik raqibini mag‘lub etdi
Angliyaning Manchester shahrida jahonning yetakchi promouterlik kompaniyalaridan biri hisoblangan Queensberry Promotions tomonidan tashkil etilgan katta professional boks oqshomi o‘zbek boks ixlosmandlari uchun xushxabar bilan boshlandi.
Ushbu nufuzli musobaqa doirasida ringga ko‘tarilgan yosh va umidli charm qo‘lqop ustamiz Javohir Ummataliyev tajribali ispaniyalik raqibi Atakayte Santanaga qarshi muhim reytingoviy jang o‘tkazdi.
To‘liq 6 raundlik ustunlik va hakamlar qarori
Javohir Ummataliyev britaniyalik muxlislar ko‘z o‘ngida o‘zining yuqori texnikasi va taktik tayyorgarligini namoyish etdi:
Masofani nazorat qilish: Jangning dastlabki soniyalaridan boshlab Ummataliyev aniq zarbalar va chaqqon harakatlar evaziga jang sur’atini o‘z qo‘liga oldi;
Murosasiz kurash: Ispaniyalik Atakayte Santana bir necha bor qarshi hujumga o‘tishga uringan bo‘lsa-da, vakilimiz mudofaada ishonchli harakat qilib, raqibiga imkoniyat qoldirmadi;
Hakamlarning yakdil xulosasi: To‘liq 6 raund davom etgan qiziqarli bellashuv yakunida yon hakamlar bir ovozdan Javohir Ummataliyevning ustunligini e’tirof etib, g‘alabani hamyurtimizga taqdim etdi.
Professional rekord 3-0 ga yetdi
Manchesterdagi ushbu muvaffaqiyat 20 yoshli bokschimizning faoliyatidagi muhim bosqich bo‘ldi:
Mag‘lubiyatsiz seriya: Qo‘lga kiritilgan ishonchli g‘alaba evaziga Javohir Ummataliyev professional ringdagi rekordini 3-0 ko‘rinishiga yetkazib, mag‘lubiyatsiz odimlashni davom ettirmoqda;
Queensberry arenalariga yo‘l: Buyuk Britaniyaning yirik boks kechalarida g‘alaba qozonish hamyurtimiz uchun xalqaro miqyosda yanada kattaroq janglar va nufuzli kamarlar sari yo‘l ochadi.
Izohlar 0
…