Javohir Ummataliyev nufuzli Queensberry oqshomida ispaniyalik raqibini mag‘lub etdi

·52·Sport
Javohir Ummataliyev nufuzli Queensberry oqshomida ispaniyalik raqibini mag‘lub etdi

Angliyaning Manchester shahrida jahonning yetakchi promouterlik kompaniyalaridan biri hisoblangan Queensberry Promotions tomonidan tashkil etilgan katta professional boks oqshomi o‘zbek boks ixlosmandlari uchun xushxabar bilan boshlandi.

Ushbu nufuzli musobaqa doirasida ringga ko‘tarilgan yosh va umidli charm qo‘lqop ustamiz Javohir Ummataliyev tajribali ispaniyalik raqibi Atakayte Santanaga qarshi muhim reytingoviy jang o‘tkazdi.

To‘liq 6 raundlik ustunlik va hakamlar qarori

Javohir Ummataliyev britaniyalik muxlislar ko‘z o‘ngida o‘zining yuqori texnikasi va taktik tayyorgarligini namoyish etdi:

  • Masofani nazorat qilish: Jangning dastlabki soniyalaridan boshlab Ummataliyev aniq zarbalar va chaqqon harakatlar evaziga jang sur’atini o‘z qo‘liga oldi;

  • Murosasiz kurash: Ispaniyalik Atakayte Santana bir necha bor qarshi hujumga o‘tishga uringan bo‘lsa-da, vakilimiz mudofaada ishonchli harakat qilib, raqibiga imkoniyat qoldirmadi;

  • Hakamlarning yakdil xulosasi: To‘liq 6 raund davom etgan qiziqarli bellashuv yakunida yon hakamlar bir ovozdan Javohir Ummataliyevning ustunligini e’tirof etib, g‘alabani hamyurtimizga taqdim etdi.

Professional rekord 3-0 ga yetdi

Manchesterdagi ushbu muvaffaqiyat 20 yoshli bokschimizning faoliyatidagi muhim bosqich bo‘ldi:

  • Mag‘lubiyatsiz seriya: Qo‘lga kiritilgan ishonchli g‘alaba evaziga Javohir Ummataliyev professional ringdagi rekordini 3-0 ko‘rinishiga yetkazib, mag‘lubiyatsiz odimlashni davom ettirmoqda;

  • Queensberry arenalariga yo‘l: Buyuk Britaniyaning yirik boks kechalarida g‘alaba qozonish hamyurtimiz uchun xalqaro miqyosda yanada kattaroq janglar va nufuzli kamarlar sari yo‘l ochadi.

Javohir UmmataliyevQueensberry PromotionsProfessional boksManchester
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Dugonalari bilan terisini qoraytirishga qiziqqan ayol teri saratonidan vafot etdiDugonalari bilan terisini qoraytirishga qiziqqan ayol teri saratonidan vafot etdi17 oktabr 14:23Bahodir Jalolov WBC reytingida yana ko‘tarildi: U kuchli o‘nlikka yaqinlashmoqdaBahodir Jalolov WBC reytingida yana ko‘tarildi: U kuchli o‘nlikka yaqinlashmoqda10 sentabr 20:54«The Ring» boks jurnali Javohir Ummataliyev va Shakur Stivenson to‘qnashuvini e’lon qildi«The Ring» boks jurnali Javohir Ummataliyev va Shakur Stivenson to‘qnashuvini e’lon qildi22 sentabr 19:27Tommi Fyuri o‘zidan 50 kilogramm og‘ir raqibini mag‘lub etdiTommi Fyuri o‘zidan 50 kilogramm og‘ir raqibini mag‘lub etdi15 iyun 06:55Gvardiolaning so‘nggi paradi Manchesterda tarixiy kunga aylandi (video)Gvardiolaning so‘nggi paradi Manchesterda tarixiy kunga aylandi (video)26 may 14:27Jahon kubogi: O‘zbekistonlik bokschilar yana 2 ta oltin medalni qo‘lga kiritdiJahon kubogi: O‘zbekistonlik bokschilar yana 2 ta oltin medalni qo‘lga kiritdi21 iyun 20:07
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi