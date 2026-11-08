APLda shov-shuv: “Manchester Siti” safarda mag‘lub bo‘ldi, Husanov 90 daqiqa harakat qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Angliya Premer-ligasining 10-turida «Manchester Siti» mehmonda «Nottinghem Forest» klubiga 1:3 hisobida kutilmagan mag‘lubiyatga uchradi.
- O‘zbekistonlik himoyachi Abduqodir Husanov mazkur uchrashuvda «shaharliklar» safida to‘liq 90 daqiqa harakat qildi.
- Mezbonlar safida Liam Delap dubl qayd etgan bo‘lsa, «Siti»ning yagona goliga Rayyan Sherki mualliflik qildi.
Angliya Premer-ligasining 10-turida kutilmagan yirik sensatsiya qayd etildi. Chempionlik uchun kurashayotgan «Manchester Siti» mehmonda musobaqa jadvalining quyi qismida borayotgan «Nottinghem Forest» klubiga to‘qnash kelib, 1:3 hisobida og‘ir mag‘lubiyatga uchradi.
O‘zbekistonlik futbol ixlosmandlari uchun diqqatga sazovor jihati — milliy terma jamoamiz himoyachisi Abduqodir Husanov «shaharliklar» mudofaa chizig‘ida uchrashuvning dastlabki daqiqalaridan to hushtagigacha to‘liq 90 daqiqa harakat qildi.
Delapning dubli va Sherkining javobi: O‘yindagi keskin burilishlar
«Siti Graund» stadionida kechgan bellashuvda mezbonlar dastlabki daqiqalardan boshlab faol bosim uyushtirdi va kutilmagan natijani rasmiylashtirdi:
«Forest»ning tezkor hujumlari: Uchrashuvning atigi 6-daqiqasidayoq Kunya hisobni ochib, mezbonlarni oldinga olib chiqdi — 1:0. Oradan ko‘p o‘tmay, 18-daqiqada Liam Delap hisobdagi farqni oshirdi — 2:0;
Sherkidan umid uchquni: Ikkinchi bo‘lim boshida faollashgan «Siti» 52-daqiqada Rayyan Sherki tomonidan urilgan gol evaziga hisobni qisqartirdi — 2:1;
Nuqta qo‘ygan gol: Ammo 73-daqiqada kechgan qarshi hujumda yana o‘sha Liam Delap o‘z dublini nishonlab, «o‘rmonchilar»ning 3:1 hisobidagi ishonchli g‘alabasini mustahkamladi.
Husanov 90 daqiqa maydonda va tarkibdagi o‘zgarishlar
Mareska qo‘l ostidagi «Manchester Siti» bu uchrashuvda bir qator yetakchilarni safga jalb etdi:
Husanov mudofaada to‘liq o‘ynadi: Abduqodir Husanov markaziy himoyada Ruben Diash va Mark Gehilar bilan birga asosiy tarkibda tushib, to‘liq o‘yin o‘tkazdi;
Mareskaning tanaffusdagi o‘zgarishlari: O‘yin tizginini qaytarish maqsadida murabbiy ikkinchi bo‘lim boshidayoq Gehi o‘rniga Nunesni, Gvardiol o‘rniga esa O'Raylini tushirdi, keyinroq Foden ham maydonga tashlandi, ammo bu urinishlar hisobni tenglashtirishga yetmadi;
Holand va Doku to‘xtatildi: Hujumda Erling Holand hamda Jeremi Doku to‘liq harakat qilgan bo‘lsa-da, «Nottinghem» himoyasi ularga jiddiy erkinlik bermadi.
Turnir jadvalidagi vaziyat
Ushbu mag‘lubiyatga qaramay, «Manchester Siti» 21 ochko bilan jadvalning 2-pog‘onasini saqlab turibdi. Yirik g‘alabani qo‘lga kiritgan «Nottinghem Forest» esa ochkolari sonini 9 taga yetkazib, 16-o‘ringa ko‘tarilib oldi.
Izohlar 0
…