APLda shov-shuv: “Manchester Siti” safarda mag‘lub bo‘ldi, Husanov 90 daqiqa harakat qildi

·80·Sport
APLda shov-shuv: “Manchester Siti” safarda mag‘lub bo‘ldi, Husanov 90 daqiqa harakat qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Angliya Premer-ligasining 10-turida «Manchester Siti» mehmonda «Nottinghem Forest» klubiga 1:3 hisobida kutilmagan mag‘lubiyatga uchradi.
  • O‘zbekistonlik himoyachi Abduqodir Husanov mazkur uchrashuvda «shaharliklar» safida to‘liq 90 daqiqa harakat qildi.
  • Mezbonlar safida Liam Delap dubl qayd etgan bo‘lsa, «Siti»ning yagona goliga Rayyan Sherki mualliflik qildi.

Angliya Premer-ligasining 10-turida kutilmagan yirik sensatsiya qayd etildi. Chempionlik uchun kurashayotgan «Manchester Siti» mehmonda musobaqa jadvalining quyi qismida borayotgan «Nottinghem Forest» klubiga to‘qnash kelib, 1:3 hisobida og‘ir mag‘lubiyatga uchradi.

O‘zbekistonlik futbol ixlosmandlari uchun diqqatga sazovor jihati — milliy terma jamoamiz himoyachisi Abduqodir Husanov «shaharliklar» mudofaa chizig‘ida uchrashuvning dastlabki daqiqalaridan to hushtagigacha to‘liq 90 daqiqa harakat qildi.

Delapning dubli va Sherkining javobi: O‘yindagi keskin burilishlar

«Siti Graund» stadionida kechgan bellashuvda mezbonlar dastlabki daqiqalardan boshlab faol bosim uyushtirdi va kutilmagan natijani rasmiylashtirdi:

  • «Forest»ning tezkor hujumlari: Uchrashuvning atigi 6-daqiqasidayoq Kunya hisobni ochib, mezbonlarni oldinga olib chiqdi — 1:0. Oradan ko‘p o‘tmay, 18-daqiqada Liam Delap hisobdagi farqni oshirdi — 2:0;

  • Sherkidan umid uchquni: Ikkinchi bo‘lim boshida faollashgan «Siti» 52-daqiqada Rayyan Sherki tomonidan urilgan gol evaziga hisobni qisqartirdi — 2:1;

  • Nuqta qo‘ygan gol: Ammo 73-daqiqada kechgan qarshi hujumda yana o‘sha Liam Delap o‘z dublini nishonlab, «o‘rmonchilar»ning 3:1 hisobidagi ishonchli g‘alabasini mustahkamladi.

Husanov 90 daqiqa maydonda va tarkibdagi o‘zgarishlar

Mareska qo‘l ostidagi «Manchester Siti» bu uchrashuvda bir qator yetakchilarni safga jalb etdi:

  • Husanov mudofaada to‘liq o‘ynadi: Abduqodir Husanov markaziy himoyada Ruben Diash va Mark Gehilar bilan birga asosiy tarkibda tushib, to‘liq o‘yin o‘tkazdi;

  • Mareskaning tanaffusdagi o‘zgarishlari: O‘yin tizginini qaytarish maqsadida murabbiy ikkinchi bo‘lim boshidayoq Gehi o‘rniga Nunesni, Gvardiol o‘rniga esa O'Raylini tushirdi, keyinroq Foden ham maydonga tashlandi, ammo bu urinishlar hisobni tenglashtirishga yetmadi;

  • Holand va Doku to‘xtatildi: Hujumda Erling Holand hamda Jeremi Doku to‘liq harakat qilgan bo‘lsa-da, «Nottinghem» himoyasi ularga jiddiy erkinlik bermadi.

Turnir jadvalidagi vaziyat

Ushbu mag‘lubiyatga qaramay, «Manchester Siti» 21 ochko bilan jadvalning 2-pog‘onasini saqlab turibdi. Yirik g‘alabani qo‘lga kiritgan «Nottinghem Forest» esa ochkolari sonini 9 taga yetkazib, 16-o‘ringa ko‘tarilib oldi.

Angliya Premer-ligasiManchester SitiAbduqodir HusanovNottinghem Forest
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“Manchester Siti”ning 10-turdagi asosiy tarkibi e’lon qilindi — Husanov startda!“Manchester Siti”ning 10-turdagi asosiy tarkibi e’lon qilindi — Husanov startda!Kecha 22:03Abduqodir Husanov “Brayton”ga qarshi bahsda “Etihad” muxlislarini qoyil qoldirdi (video)Abduqodir Husanov “Brayton”ga qarshi bahsda “Etihad” muxlislarini qoyil qoldirdi (video)1 noyabr 18:06Angliya nashrlari Abduqodir Husanov hamda “Siti” yulduzlarini qanday baholadi? (video)Angliya nashrlari Abduqodir Husanov hamda “Siti” yulduzlarini qanday baholadi? (video)31 oktabr 23:00“Etihad”da kutilmagan sensatsiya: “Brayton” “Manchester Siti”ni mag‘lub etdi“Etihad”da kutilmagan sensatsiya: “Brayton” “Manchester Siti”ni mag‘lub etdi31 oktabr 22:09Abduqodir Husanov asosiy tarkibda: “Manchester Siti” “Brayton”ga qarshi saf tortmoqdaAbduqodir Husanov asosiy tarkibda: “Manchester Siti” “Brayton”ga qarshi saf tortmoqda31 oktabr 19:50Ingliz ekspertlari Abduqodir Husanovning “Leypsig”ga qarshi o‘yiniga tan berdi (video)Ingliz ekspertlari Abduqodir Husanovning “Leypsig”ga qarshi o‘yiniga tan berdi (video)5 noyabr 10:12
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi