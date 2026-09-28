Lisa MTV VMAs'da tarixiy g‘alabaga erishdi

·3·Madaniyat
Lisa MTV VMAs'da tarixiy g‘alabaga erishdi

BLACKPINK guruhi a’zosi Lisa 2026 yilgi MTV Video Music Awards (VMAs) marosimida “Dream” qo‘shig‘i bilan “Best Pop” nominatsiyasida g‘olib bo‘ldi. Shu tariqa u ushbu nominatsiyada mukofot olgan ilk osiyolik va ilk K-pop yakkaxon ijrochisiga aylandi.

Mukofot topshirish marosimida Lisa hayajonlanib, ko‘ziga yosh oldi. U avvalo MTV'ga ushbu mukofot uchun minnatdorchilik bildirdi. Xonanda “tunlari qilgan barcha orzulari” uni bugungi kuniga olib kelganini ta’kidladi.

Lisa, shuningdek, muxlislariga alohida rahmat aytdi. U o‘zining Lilies nomi bilan ataladigan muxlislari mehr-muhabbati va qo‘llab-quvvatlovisiz bu yutuqqa erisha olmasligini aytdi.

“Dream” qo‘shig‘ida yaponiyalik aktyor Kentaro Sakaguti ishtirok etgan. Lisa uchun bu MTV VMAs'dagi to‘rtinchi shaxsiy mukofot bo‘ldi — u avval 2022, 2024 va 2025 yillarda “Best K-pop” nominatsiyasida g‘olib bo‘lgan.

Lisa (BLACKPINK)MTV Video Music Awards 2026Dream (qo‘shiq)Kentaro Sakaguti
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

BLACKPINK 10 yoshda: guruh a’zolari 10 yilligini o‘zgacha tadbir uyushtirib nishonlashdiBLACKPINK 10 yoshda: guruh a’zolari 10 yilligini o‘zgacha tadbir uyushtirib nishonlashdi9 avgust 05:50Lisa FIFA 2026 davomida eng ko‘p daromad topgan yulduzlar safidan joy oldiLisa FIFA 2026 davomida eng ko‘p daromad topgan yulduzlar safidan joy oldi26 iyul 09:32Aktrisa Ra’no Shodiyevaning oilasi og‘ir judolikka uchradiAktrisa Ra’no Shodiyevaning oilasi og‘ir judolikka uchradiBugun 16:11Yulduz Usmonova og‘ir kunni yodga oldi: "Akamnining janozasiga bora olmaganman" (video)Yulduz Usmonova og‘ir kunni yodga oldi: "Akamnining janozasiga bora olmaganman" (video)Bugun 15:245 yoshli Yasmin Zaitovaning Instagram'dagi reklama narxi ma’lum bo‘ldi5 yoshli Yasmin Zaitovaning Instagram'dagi reklama narxi ma’lum bo‘ldiBugun 12:15Zebo Raximova va Umid Eshonqulov “O‘z kasbining fidoyisi” ko‘krak nishoni bilan taqdirlandi (video)Zebo Raximova va Umid Eshonqulov “O‘z kasbining fidoyisi” ko‘krak nishoni bilan taqdirlandi (video)Bugun 09:49
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh