Zebo Raximova va Umid Eshonqulov “O‘z kasbining fidoyisi” ko‘krak nishoni bilan taqdirlandi (video)
Aktrisa va bloger Zebo Raximova hamda uning hamkasbi Umid Eshonqulov “O‘z kasbining fidoyisi” ko‘krak nishoni bilan taqdirlandi. Ular san’at sohasidagi bir qator ijodkorlar qatorida ushbu e’tirofga sazovor bo‘ldi.
Zebo Raximova bu haqdagi quvonchli xabarni o‘zining Instagram sahifasida ma’lum qildi. Aktrisa marosimdan video ulashib, unga samimiy izoh qoldirgan.
“Bugun Umid aka ikkalamizni “O‘z kasbining fidoyisi” ko‘krak nishoni bilan taqdirlashdi. Bunday bebaho e’tirof uchun davlatimizga va albatta, qo‘llab-quvvatlab kelayotgan muxlislarimizga kattakon rahmat. Shunday ustoz san’atkorlar qatorida e’tirof etilayotganimizdan boshim osmonga yetdi. Yaxshi ko‘raman sizlarni”, — deb yozgan Zebo Raximova.
Aktrisaning ushbu xabarini kuzatuvchilari ham iliq kutib oldi. Ular Zebo Raximova va Umid Eshonqulovni mukofot bilan tabriklab, ijodiy faoliyatlariga muvaffaqiyat va yangi yutuqlar tilagan.
Izohlar 0
…