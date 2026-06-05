Toshkentda 60 gektarlik kimyo klasteri tashkil etiladi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Toshkentning Mirzo Ulug‘bek tumanida kimyo sanoati uchun ilmiy-ishlab chiqarish va ta’lim klasteri barpo etiladi.
60 gektar maydonda tashkil etiladigan loyiha ilg‘or ilm-fan, sohaviy ta’lim va ishlab chiqarishni yagona hududda birlashtiradi.
Janubiy Koreya bilan hamkorlikda Kimyo texnologiyalari innovatsion markazi ochiladi.
Yangi markazda ilmiy-eksperimental va tajriba ishlarini o‘tkazish xarajatlarining 50 foizi davlat tomonidan qoplab beriladi.
2025 yil yakunigacha Toshkent kimyo-texnologiya instituti hamda Mendeleyev nomidagi Rossiya kimyo-texnologiya universiteti filiali klaster hududiga ko‘chiriladi.
Klasterni tashkil etish kimyo sohasiga innovatsiyalarni tezroq joriy qilish va xalqaro darajadagi kadrlar tayyorlashga qaratilgan.
…