Samarqand oliy ta’lim tizimida islohot: 4 ta OTM qayta tashkil etiladi
Yurtimiz ta’lim tizimini tubdan rivojlantirish, yirik hududlarda yuqori malakali kadrlar tayyorlash sifatini yangi bosqichga olib chiqish yo‘lida tarixiy qadamlar tashlanmoqda. Muhtaram Prezidentimiz tomonidan imzolangan «Samarqand viloyatidagi oliy ta’lim tashkilotlari faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi yangi rasmiy qaror viloyat ilm-fan olamida ulkan o‘sish va yangilanishlar davrini boshlab berdi. Mazkur hujjat asosida qadimiy va hamisha navqiron Samarqand zaminidagi bir qator nufuzli oliygohlar optimallashtirilib, ularning negizida zamonaviy universitetlar va yirik ta’lim maskanlari qad rostlaydigan bo‘ldi.
Go‘zal diyorimizning ertangi kuni bo‘lmish bilimga chanqoq yoshlar va hurmatli ustozlar uchun bu haqiqiy quvonchli yangilikdir! Sahifamizdan uzoqlashmang, viloyatdagi qaysi oliygohlar o‘zaro birlashtirilayotgani, tashkil etilayotgan yangi texnika universiteti, xorijga yuboriladigan olimlar va ilg‘or muhandislik maktabi tafsilotlari bilan sizni batafsil tanishtiramiz!
Oliygohlar transformatsiyasi: Qaysi maskanlar birlashtirilmoqda?
Davlatimiz rahbarining qaroriga binoan, ta’lim sohasidagi ichki imkoniyatlarni kengaytirish va boshqaruv samaradorligini oshirish maqsadida Samarqanddagi bir qator yetakchi ta’lim muassasalari tarkibida quyidagi islohotlar amalga oshiriladi:
Yangi texnika universiteti: Mashhur Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti negizida (bazasida) mutlaqo yangi va zamonaviy Samarqand davlat texnika universiteti tashkil etiladi.
Axborot texnologiyalari yo‘nalishi: Raqamli dunyo talablariga moslashish maqsadida, Toshkent axborot texnologiyalari universitetining (TATU) Samarqand filiali viloyatning bosh oliygohi — Samarqand davlat universiteti (SamDU) tarkibiga to‘liq qo‘shib olinadi.
Pedagogika sohasidagi yangilanish: Samarqand davlat pedagogika institutiga SamDUning Urgut filiali birlashtiriladi. Ushbu maskan negizida endilikda pedagogika institutining maxsus Urgut fakulteti o‘z faoliyatini boshlaydi.
Iqtisodiy ta’limning birlashishi: Samarqand iqtisodiyot va servis instituti tarkibiga Toshkent davlat iqtisodiyot universitetining (TDIU) Samarqand filiali kiritiladi va iqtisodchi kadrlar bir joyda tayyorlanadi.
Xalqaro tajriba va xorijiy stajirovkalar davri
Mazkur hujjatda faqatgina binolar yoki nomlarni o‘zgartirish emas, balki eng asosiysi — ta’lim sifati va ilmiy salohiyatni dunyo darajasiga olib chiqish bosh maqsad etib belgilangan.
Shu maqsadda, 2026/2027 o‘quv yilidan boshlab yangi tizimga o‘tayotgan ushbu oliy ta’lim muassasalarining professor-o‘qituvchilari, ilm-fan fidoyilari hamda doktorantlari dunyoning eng yetakchi va nufuzli oliygohlariga, xalqaro ilmiy-tadqiqot markazlariga malaka oshirish hamda ilmiy stajirovkalar o‘tash uchun davlat tomonidan yuboriladi. Bu esa talabalarimizga jahon standartlari asosida dars o‘tish imkonini beradi.
Kelajak texnologiyasi: Muhandislik maktabi tashkil etiladi
Viloyatda texnik va texnologik yo‘nalishlarni zamonaviy g‘oyalar asosida rivojlantirish uchun muhim poydevor qo‘yilmoqda. Qarorda keltirilgan istiqbolli rejaga ko‘ra, 2027/2028 o‘quv yilidan boshlab yangi tashkil etilayotgan Samarqand davlat texnika universiteti huzurida mutlaqo noyob bo‘lgan Intellektual suv texnologiyalari ilg‘or muhandislik maktabi o‘z eshiklarini ochadi.
Islohot yo‘nalishi
Sentyabr 2026 yildan boshlab
Sentyabr 2027 yildan boshlab
Ilmiy salohiyat va amaliyot
Professor-o‘qituvchilar va doktorantlar yetakchi xorijiy davlatlarga malaka oshirishga jo‘natiladi.
—
Innovatsion texnologiyalar
—
Intellektual suv texnologiyalari ilg‘or muhandislik maktabi ish boshlaydi.
Ilm-fan kelajagi: Ushbu tarixiy islohotlar yaqin yillar ichida Samarqandni nafaqat yurtimizning, balki Butun Markaziy Osiyoning eng yirik va zamonaviy ilm-fan, texnologiya hamda maorif markazlaridan biriga aylantirishi shubhasizdir.
Yangi tashkil etilayotgan universitetlar, kengayayotgan ta’lim maskanlari va xorijga yo‘l olayotgan yosh olimlarimizga ushbu xayrli va sharafli yo‘lda ulkan zafarlar tilab qolamiz! Samarqand yoshlarini ushbu ajoyib imkoniyatlar bilan chin qalbdan muborakbod etamiz!
Yurtimiz ta’lim tizimidagi eng qaynoq, quvonchli va ishonchli islohotlar yangiliklarini biz bilan kuzatishda davom eting, aziz o‘quvchilar!
…