Yangi davr: Toshkentda qanday strategik hujjatlar imzolandi? (To‘liq ro‘yxat)

·22·O‘zbekiston
Yangi davr: Toshkentda qanday strategik hujjatlar imzolandi? (To‘liq ro‘yxat)

30 avgust kuni poytaxtimizdagi «Ko‘ksaroy» qarorgohida kechgan sermahsul sammit yakunida O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev va rasmiy tashrif bilan mamlakatimizda bo‘lib turgan Hindiston Respublikasi Bosh vaziri Narendra Modi ishtirokida keng qamrovli ikki tomonlama hujjatlarni imzolash marosimi bo‘lib o‘tdi.

Savdo-iqtisodiy, investitsiyaviy, ta’lim, tibbiyot va madaniy-gumanitar yo‘nalishlarni qamrab olgan kelishuvlar ikki davlat o‘rtasidagi sheriklikni yangi tarixiy bosqichga olib chiqishga qaratilgan.

Yangi davr: Toshkentda qanday strategik hujjatlar imzolandi? (To‘liq ro‘yxat)

«Ko‘ksaroy»da imzolangan asosiy hujjatlar ro‘yxati

Tomonlar o‘rtasidagi aloqalarni mustahkamlovchi muhim bitim va dasturlar qabul qilindi:

  • Qo‘shma bayonot: Hindiston bosh vaziri Narendra Modining O‘zbekistonga tashrifi yakunlari bo‘yicha qo‘shma bayonot imzolandi;

  • Madaniyat va turizm: 2026–2030 yillarga mo‘ljallangan madaniy almashinuvlar dasturi hamda 2026–2028 yillarda turizm sohasidagi hamkorlik dasturi tasdiqlandi;

  • Tibbiyot va ta’lim: Ayurveda va an’anaviy tibbiyot bo‘yicha anglashuv memorandumi, shuningdek, Oliy ta’lim va ilmiy tadqiqotlar sohasidagi hamkorlik to‘g‘risidagi bitim qabul qilindi;

  • Ekologiya va arxeologiya: Atrof-muhitni muhofaza qilish bitimi hamda Fayoztepa va Qoratepa hududlarida arxeologik tadqiqotlar o‘tkazish bo‘yicha bayonnoma rasmiylashtirildi;

  • Iqtisodiyot, geologiya va hududlararo aloqalar: Iqtisodiy-moliyaviy muloqot, geologiya va mineral resurslar, arxiv ishi bo‘yicha memorandumlar, JIDU va Hindiston Tashqi aloqalar instituti o‘rtasidagi bitim hamda Samarqand viloyati va Gujarat shtati o‘rtasida sheriklik o‘rnatish to‘g‘risidagi bitim imzolandi.

Yangi davr: Toshkentda qanday strategik hujjatlar imzolandi? (To‘liq ro‘yxat)

5 milliard dollarlik marra va investitsiyaviy «o‘sish nuqtalari»

Muzokaralar yakunida ommaviy axborot vositalari uchun bayonot bergan davlat rahbarlari asosiy e’tiborni iqtisodiy istiqbollarga qaratdilar:

  • Savdo hajmining keskin o‘sishi: O‘tgan yil yakunlariga ko‘ra o‘zaro tovar ayirboshlash hajmi 33 foizga oshib, 1,3 milliard dollarni tashkil etdi. Yetakchilar 2030 yilga borib bu ko‘rsatkichni 5 milliard dollarga yetkazish vazifasini belgiladilar;

  • Yangi investitsiya loyihalari: Yirik hind kompaniyalari ishtirokida energetika, nodir minerallar, sog‘liqni saqlash, farmatsevtika, elektronika, mashinasozlik, zargarlik va agrar tarmoqlarda aniq «o‘sish nuqtalari» belgilandi;

  • Xalqaro maydondagi muloqot: Tomonlar BMT, SHHT, Qo‘shilmaslik harakati, BRICS va Global janub formatlari doirasida o‘zaro qo‘llab-quvvatlashni davom ettirishlarini bildirdilar;

  • Keng qamrovli «Yo‘l xaritasi»: Prezident Shavkat Mirziyoyev erishilgan barcha kelishuvlarning to‘liq va sifatli ijrosini ta’minlash maqsadida maxsus «yo‘l xaritasi» ishlab chiqilishini ma’lum qildi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Ko‘ksaroy»da yuksak ehtirom: Prezident Narendra Modiga «Oliy Darajali Do‘stlik» ordenini topshirdi«Ko‘ksaroy»da yuksak ehtirom: Prezident Narendra Modiga «Oliy Darajali Do‘stlik» ordenini topshirdiBugun, 16:41Shavkat Mirziyoyev Narendra Modini Ko‘ksaroyda tantanali kutib oldi (foto)Shavkat Mirziyoyev Narendra Modini Ko‘ksaroyda tantanali kutib oldi (foto)Bugun, 16:01O‘zbekistonda aholiga tegishli avtomobillar soni 5 millionga yaqinlashdiO‘zbekistonda aholiga tegishli avtomobillar soni 5 millionga yaqinlashdiKecha, 23:38O‘zbekistonda maktab va universitetlar qachon boshlanishi ma’lum bo‘ldiO‘zbekistonda maktab va universitetlar qachon boshlanishi ma’lum bo‘ldiKecha, 23:34Maxsus operatsiya: 13,6 kg opiy yashirilgan xufiya joy fosh etildi! (Tezkor tafsilot)Maxsus operatsiya: 13,6 kg opiy yashirilgan xufiya joy fosh etildi! (Tezkor tafsilot)Kecha, 21:52Toshkentda muhim tashrif: Shavkat Mirziyoyev Narendra Modini aeroportda shaxsan kutib oldi (Foto)Toshkentda muhim tashrif: Shavkat Mirziyoyev Narendra Modini aeroportda shaxsan kutib oldi (Foto)Kecha, 21:50
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqda
O‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqda
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
O‘zbekistonda minglab ayollar o‘zidan yosh yigitlarga turmushga chiqqan
O‘zbekistonda minglab ayollar o‘zidan yosh yigitlarga turmushga chiqqan
O‘zbekistonda hayvonlar uchun pasport majburiy bo‘ladi
O‘zbekistonda hayvonlar uchun pasport majburiy bo‘ladi
O‘zbekistonda endi uy hayvonlariga ham pasport talab etiladi
O‘zbekistonda endi uy hayvonlariga ham pasport talab etiladi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?
O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?
Qovundan yasalgan «Jaloliddin Manguberdi» poyezdi festival mehmonlarini hayratga solmoqda (video)
Qovundan yasalgan «Jaloliddin Manguberdi» poyezdi festival mehmonlarini hayratga solmoqda (video)