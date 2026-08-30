Yangi davr: Toshkentda qanday strategik hujjatlar imzolandi? (To‘liq ro‘yxat)
30 avgust kuni poytaxtimizdagi «Ko‘ksaroy» qarorgohida kechgan sermahsul sammit yakunida O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev va rasmiy tashrif bilan mamlakatimizda bo‘lib turgan Hindiston Respublikasi Bosh vaziri Narendra Modi ishtirokida keng qamrovli ikki tomonlama hujjatlarni imzolash marosimi bo‘lib o‘tdi.
Savdo-iqtisodiy, investitsiyaviy, ta’lim, tibbiyot va madaniy-gumanitar yo‘nalishlarni qamrab olgan kelishuvlar ikki davlat o‘rtasidagi sheriklikni yangi tarixiy bosqichga olib chiqishga qaratilgan.
«Ko‘ksaroy»da imzolangan asosiy hujjatlar ro‘yxati
Tomonlar o‘rtasidagi aloqalarni mustahkamlovchi muhim bitim va dasturlar qabul qilindi:
Qo‘shma bayonot: Hindiston bosh vaziri Narendra Modining O‘zbekistonga tashrifi yakunlari bo‘yicha qo‘shma bayonot imzolandi;
Madaniyat va turizm: 2026–2030 yillarga mo‘ljallangan madaniy almashinuvlar dasturi hamda 2026–2028 yillarda turizm sohasidagi hamkorlik dasturi tasdiqlandi;
Tibbiyot va ta’lim: Ayurveda va an’anaviy tibbiyot bo‘yicha anglashuv memorandumi, shuningdek, Oliy ta’lim va ilmiy tadqiqotlar sohasidagi hamkorlik to‘g‘risidagi bitim qabul qilindi;
Ekologiya va arxeologiya: Atrof-muhitni muhofaza qilish bitimi hamda Fayoztepa va Qoratepa hududlarida arxeologik tadqiqotlar o‘tkazish bo‘yicha bayonnoma rasmiylashtirildi;
Iqtisodiyot, geologiya va hududlararo aloqalar: Iqtisodiy-moliyaviy muloqot, geologiya va mineral resurslar, arxiv ishi bo‘yicha memorandumlar, JIDU va Hindiston Tashqi aloqalar instituti o‘rtasidagi bitim hamda Samarqand viloyati va Gujarat shtati o‘rtasida sheriklik o‘rnatish to‘g‘risidagi bitim imzolandi.
5 milliard dollarlik marra va investitsiyaviy «o‘sish nuqtalari»
Muzokaralar yakunida ommaviy axborot vositalari uchun bayonot bergan davlat rahbarlari asosiy e’tiborni iqtisodiy istiqbollarga qaratdilar:
Savdo hajmining keskin o‘sishi: O‘tgan yil yakunlariga ko‘ra o‘zaro tovar ayirboshlash hajmi 33 foizga oshib, 1,3 milliard dollarni tashkil etdi. Yetakchilar 2030 yilga borib bu ko‘rsatkichni 5 milliard dollarga yetkazish vazifasini belgiladilar;
Yangi investitsiya loyihalari: Yirik hind kompaniyalari ishtirokida energetika, nodir minerallar, sog‘liqni saqlash, farmatsevtika, elektronika, mashinasozlik, zargarlik va agrar tarmoqlarda aniq «o‘sish nuqtalari» belgilandi;
Xalqaro maydondagi muloqot: Tomonlar BMT, SHHT, Qo‘shilmaslik harakati, BRICS va Global janub formatlari doirasida o‘zaro qo‘llab-quvvatlashni davom ettirishlarini bildirdilar;
Keng qamrovli «Yo‘l xaritasi»: Prezident Shavkat Mirziyoyev erishilgan barcha kelishuvlarning to‘liq va sifatli ijrosini ta’minlash maqsadida maxsus «yo‘l xaritasi» ishlab chiqilishini ma’lum qildi.
…