«Ko‘ksaroy»da yuksak ehtirom: Prezident Narendra Modiga «Oliy Darajali Do‘stlik» ordenini topshirdi

·25·O‘zbekiston
«Ko‘ksaroy»da yuksak ehtirom: Prezident Narendra Modiga «Oliy Darajali Do‘stlik» ordenini topshirdi

Toshkentdagi «Ko‘ksaroy» qarorgohida bo‘lib o‘tgan tantanali marosim, O‘zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tomonidan Hindiston Bosh vaziri Narendra Modiga mamlakatimizning oliy mukofoti — «Oliy Darajali Do‘stlik» ordenining topshirilishi hamda ikki tomonlama munosabatlarning keng qamrovli strategik sheriklik darajasiga ko‘tarilishi tafsiloti asosida tayyorlangan tahliliy maqola:

«Ko‘ksaroy»da tarixiy voqea: Shavkat Mirziyoyev Narendra Modiga «Oliy Darajali Do‘stlik» ordenini topshirdi!

30 avgust kuni poytaxtimizdagi «Ko‘ksaroy» qarorgohida O‘zbekiston–Hindiston sammiti doirasida yuksak darajadagi tantanali tadbir bo‘lib o‘tdi. Prezident Shavkat Mirziyoyev rasmiy tashrif bilan yurtimizda bo‘lib turgan Hindiston Respublikasi Bosh vaziri Narendra Modiga O‘zbekistonning yuksak davlat mukofoti — «Oliy Darajali Do‘stlik» ordenini shaxsan topshirdi.

Davlat rahbari nufuzli ordenni topshirar ekan, bu qaror Hindiston hukumati rahbarining ikki davlat va xalqlarimiz o‘rtasidagi ko‘p asrlik do‘stlik, ishonch va o‘zaro hamkorlik rishtalarini mustahkamlashga qo‘shayotgan beqiyos shaxsiy hissasi uchun O‘zbekiston xalqi hamda davlatining yuksak ehtiromi ramzi ekanini alohida qayd etdi.

«Ko‘ksaroy»da yuksak ehtirom: Prezident Narendra Modiga «Oliy Darajali Do‘stlik» ordenini topshirdi

«Aloqalarimiz yangi bosqichga chiqdi»: Prezident bayonoti va strategik qaror

Sammit davomida erishilgan muhim siyosiy kelishuvlar va davlat rahbarining nutqidan muhim nuqtalar:

  • Ishonch va istiqbolli maqsadlar: «Umumiy intilish va amaliy harakatlarimiz bilan ko‘p qirrali va uzoq muddatli aloqalarimiz kelgusida ham jadal rivojlanib borishiga aminman», — deya ta’kidladi Shavkat Mirziyoyev;

  • Keng qamrovli strategik sheriklik: Ushbu tarixiy tashrif va o‘tkazilgan sermahsul muzokaralar yakunida ikki do‘st mamlakat o‘rtasidagi aloqalarni rasman keng qamrovli strategik sheriklik darajasiga ko‘tarishga erishildi;

  • Hamkorlikning yangi sifat bosqichi: Birgalikdagi sa’y-harakatlar tufayli siyosiy-diplomatik, savdo-iqtisodiy, investitsiyaviy va madaniy-gumanitar sohalardagi aloqalar yangi sifat bosqichiga olib chiqilgani e’tirof etildi.

«Ko‘ksaroy»da yuksak ehtirom: Prezident Narendra Modiga «Oliy Darajali Do‘stlik» ordenini topshirdi

Mutaxassislarning ta’kidlashicha, topshirilgan mazkur oliy mukofot va yangi maqom ikki xalq farovonligi yo‘lidagi o‘zaro manfaatli sheriklikni yanada yangi marralarga olib chiqishga xizmat qiladi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yangi davr: Toshkentda qanday strategik hujjatlar imzolandi? (To‘liq ro‘yxat)Yangi davr: Toshkentda qanday strategik hujjatlar imzolandi? (To‘liq ro‘yxat)Bugun, 16:53Shavkat Mirziyoyev Narendra Modini Ko‘ksaroyda tantanali kutib oldi (foto)Shavkat Mirziyoyev Narendra Modini Ko‘ksaroyda tantanali kutib oldi (foto)Bugun, 16:01O‘zbekistonda aholiga tegishli avtomobillar soni 5 millionga yaqinlashdiO‘zbekistonda aholiga tegishli avtomobillar soni 5 millionga yaqinlashdiKecha, 23:38O‘zbekistonda maktab va universitetlar qachon boshlanishi ma’lum bo‘ldiO‘zbekistonda maktab va universitetlar qachon boshlanishi ma’lum bo‘ldiKecha, 23:34Maxsus operatsiya: 13,6 kg opiy yashirilgan xufiya joy fosh etildi! (Tezkor tafsilot)Maxsus operatsiya: 13,6 kg opiy yashirilgan xufiya joy fosh etildi! (Tezkor tafsilot)Kecha, 21:52Toshkentda muhim tashrif: Shavkat Mirziyoyev Narendra Modini aeroportda shaxsan kutib oldi (Foto)Toshkentda muhim tashrif: Shavkat Mirziyoyev Narendra Modini aeroportda shaxsan kutib oldi (Foto)Kecha, 21:50
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqda
O‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqda
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
O‘zbekistonda minglab ayollar o‘zidan yosh yigitlarga turmushga chiqqan
O‘zbekistonda minglab ayollar o‘zidan yosh yigitlarga turmushga chiqqan
O‘zbekistonda hayvonlar uchun pasport majburiy bo‘ladi
O‘zbekistonda hayvonlar uchun pasport majburiy bo‘ladi
O‘zbekistonda endi uy hayvonlariga ham pasport talab etiladi
O‘zbekistonda endi uy hayvonlariga ham pasport talab etiladi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?
O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?
Qovundan yasalgan «Jaloliddin Manguberdi» poyezdi festival mehmonlarini hayratga solmoqda (video)
Qovundan yasalgan «Jaloliddin Manguberdi» poyezdi festival mehmonlarini hayratga solmoqda (video)