«Ko‘ksaroy»da yuksak ehtirom: Prezident Narendra Modiga «Oliy Darajali Do‘stlik» ordenini topshirdi
Toshkentdagi «Ko‘ksaroy» qarorgohida bo‘lib o‘tgan tantanali marosim, O‘zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tomonidan Hindiston Bosh vaziri Narendra Modiga mamlakatimizning oliy mukofoti — «Oliy Darajali Do‘stlik» ordenining topshirilishi hamda ikki tomonlama munosabatlarning keng qamrovli strategik sheriklik darajasiga ko‘tarilishi tafsiloti asosida tayyorlangan tahliliy maqola:
«Ko‘ksaroy»da tarixiy voqea: Shavkat Mirziyoyev Narendra Modiga «Oliy Darajali Do‘stlik» ordenini topshirdi!
30 avgust kuni poytaxtimizdagi «Ko‘ksaroy» qarorgohida O‘zbekiston–Hindiston sammiti doirasida yuksak darajadagi tantanali tadbir bo‘lib o‘tdi. Prezident Shavkat Mirziyoyev rasmiy tashrif bilan yurtimizda bo‘lib turgan Hindiston Respublikasi Bosh vaziri Narendra Modiga O‘zbekistonning yuksak davlat mukofoti — «Oliy Darajali Do‘stlik» ordenini shaxsan topshirdi.
Davlat rahbari nufuzli ordenni topshirar ekan, bu qaror Hindiston hukumati rahbarining ikki davlat va xalqlarimiz o‘rtasidagi ko‘p asrlik do‘stlik, ishonch va o‘zaro hamkorlik rishtalarini mustahkamlashga qo‘shayotgan beqiyos shaxsiy hissasi uchun O‘zbekiston xalqi hamda davlatining yuksak ehtiromi ramzi ekanini alohida qayd etdi.
«Aloqalarimiz yangi bosqichga chiqdi»: Prezident bayonoti va strategik qaror
Sammit davomida erishilgan muhim siyosiy kelishuvlar va davlat rahbarining nutqidan muhim nuqtalar:
Ishonch va istiqbolli maqsadlar: «Umumiy intilish va amaliy harakatlarimiz bilan ko‘p qirrali va uzoq muddatli aloqalarimiz kelgusida ham jadal rivojlanib borishiga aminman», — deya ta’kidladi Shavkat Mirziyoyev;
Keng qamrovli strategik sheriklik: Ushbu tarixiy tashrif va o‘tkazilgan sermahsul muzokaralar yakunida ikki do‘st mamlakat o‘rtasidagi aloqalarni rasman keng qamrovli strategik sheriklik darajasiga ko‘tarishga erishildi;
Hamkorlikning yangi sifat bosqichi: Birgalikdagi sa’y-harakatlar tufayli siyosiy-diplomatik, savdo-iqtisodiy, investitsiyaviy va madaniy-gumanitar sohalardagi aloqalar yangi sifat bosqichiga olib chiqilgani e’tirof etildi.
Mutaxassislarning ta’kidlashicha, topshirilgan mazkur oliy mukofot va yangi maqom ikki xalq farovonligi yo‘lidagi o‘zaro manfaatli sheriklikni yanada yangi marralarga olib chiqishga xizmat qiladi.
…