MrBeast'ning O‘zbekistonga kelishi ortida qanday iqtisodiy hisob-kitob yotibdi?

·5·Jamiyat
MrBeast'ning O‘zbekistonga kelishi ortida qanday iqtisodiy hisob-kitob yotibdi?

YouTube platformasida 500 milliondan ortiq kuzatuvchiga ega jahonning eng yirik va mashhur raqamli kontent ijodkori MrBeast (Jimmi Donaldson)ning Toshkentga tashrifi nafaqat ijtimoiy tarmoqlarda shov-shuv ko‘tardi, balki jamoatchilikda haqli savollarni ham uyg‘otdi: dunyoning eng qimmat blogeri O‘zbekistonga qancha mablag‘ evaziga keldi?

Rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, bloger O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Madaniyat va san’atni rivojlantirish jamg‘armasi (ACDF) hamda Turizm qo‘mitasining rasmiy taklifiga binoan, kreativ iqtisodiyot va raqamli kontentni qo‘llab-quvvatlash davlat dasturi doirasida mamlakatimizga tashrif buyurdi.

Taraflar o‘rtasidagi aniq shartnomaviy summa yoki xarajatlar miqdori rasman ochiqlanmagan va bu qat’iy tijorat siri hisoblanadi. Biroq jahon bozoridagi real narxlar va sud hujjatlari bu hamkorlikning global qiymati qanchalik baland ekanini ko‘rsatib beradi.

Toshkentdagi tadbir: 200 nafar baxtli ishtirokchi va 300 mln so‘mlik mukofot

MrBeast'ning O‘zbekistondagi ishtiroki to‘liq xalqaro formatdagi ommaviy interaktiv shou tarzida tashkil etildi:

  • Bepul kirish va kompyuter tanlovi: Muxlislar uchun kirish mutlaqo bepul bo‘ldi. Onlayn ro‘yxatdan o‘tgan minglab da’vogarlar orasidan kompyuter randomizatori orqali tasodifiy tanlab olingan 200 nafar ishtirokchi maxsus fan-uchrashuv va savol-javoblarda bevosita qatnashish imkoniyatiga ega bo‘ldi;

  • 300 million so‘mlik sovrin: Toshkentdagi interaktiv sinovlar vaqtida Jimmi uch nafar mahalliy ishtirokchiga shaxsan 100 million so‘mdan, jami 300 million so‘m miqdoridagi pul mukofotlarini topshirdi;

  • Yoshlar va kreativ industriya: Loyiha mahalliy kontent yaratuvchilarini ilhomlantirish va O‘zbekiston yoshlarining xalqaro mediaga integratsiyasini tezlashtirishni maqsad qilgan.

Jahon bozorida MrBeast necha pul turadi? Sud hujjatlaridagi faktlar

MrBeast brendi bilan hamkorlik qilish dunyoning yetakchi korporatsiyalari uchun ham ulkan xarajat talab qiladi. Avgust oyida AQSH sudi tomonidan e’lon qilingan ochiq materiallar uning rasmiy reklama narxlarini fosh etgan edi:

  • Asosiy videodagi integratsiya: Blogerning asosiy YouTube kanalidagi bitta reklama integratsiyasi o‘rtacha 2,5 million dollarni tashkil etadi;

  • Shorts va sayt targ‘iboti: Bitta qisqa Shorts roligi uchun yana 500 ming dollar, rasmiy veb-saytga brend nomini kiritish va foydalanish huquqi uchun esa 1 million dollar talab qilinadi;

  • Global misollar: Tibbiyot korporatsiyasi to‘rtta video uchun bloger jamoasiga 15 million dollar, savdo giganti Amazon beshta rolikka 12,5 million dollar to‘lagan. Shuningdek, Walmart supermarketidagi barcha mahsulotlarni sotib olish loyihasi uchun MrBeast jamoasi 8–10 million dollar miqdorida gonorar belgilagan.

Milliard dollarlik turizm strategiyasi: Nega bunday sarmoya zarur?

O‘zbekistonning jahon yulduzlarini jalb qilish siyosatini yirik davlat marketingi sifatida baholash mumkin:

  • Turizm — ulkan daromad manbai: 2025 yil yakunlariga ko‘ra, O‘zbekistonning turizm sohasidan olgan sof daromadi 4,4 milliard dollardan oshdi. Mamlakat yaqin istiqbolda bu ko‘rsatkichni yanada ko‘paytirishni maqsad qilgan;

  • Global taniluv ehtiyoji: Milliardlab dollarlik oqimni saqlab qolish va oshirish uchun an’anaviy reklamalar kamlik qiladi — yuz millionlab yoshlarni qamrab oluvchi global media rezonans kerak;

  • Yulduzlar karvoni tasodif emas: Avvalroq yurtimizga tashrif buyurgan Jennifer Lopes, Andrea Bochelli, Jon Lejend kabi jahon sahnasi yulduzlari ham mamlakatning xalqaro obro‘sini yuksaltirishga xizmat qilgan edi. MrBeast esa sayyoramizning Gen-Z va raqamli avlodini O‘zbekistonga jalb qilish uchun eng mukammal reklama quroliga aylandi.

Toshkent ko‘chalaridagi suratga olish ishlari va e’lon qilinadigan bo‘lajak videorolik orqali dunyo bo‘ylab yarim milliarddan ortiq tomoshabin O‘zbekiston nomini qayta kashf etishi shubhasiz.

MrBeastToshkentACDFYouTube
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Dunyoning 1-raqamli yutuberi MrBeast Toshkent aeroportida qanday kutib olindi? (video)Dunyoning 1-raqamli yutuberi MrBeast Toshkent aeroportida qanday kutib olindi? (video)Kecha 09:07MrBeast shousida 3 nafar omadli ishtirokchi 100 mln so‘mdan pul yutib oldi (video)MrBeast shousida 3 nafar omadli ishtirokchi 100 mln so‘mdan pul yutib oldi (video)Kecha 20:49MrBeast'ning Toshkentdagi uchrashuv manzili ma’lum bo‘ldiMrBeast'ning Toshkentdagi uchrashuv manzili ma’lum bo‘ldiKecha 13:53MrBeast Toshkentga keladi: 200 nafar muxlis uni ko‘rishi mumkinMrBeast Toshkentga keladi: 200 nafar muxlis uni ko‘rishi mumkin6 oktabr 19:53MrBeast Samarqand, Buxoro va Xivaga ham boradimi?MrBeast Samarqand, Buxoro va Xivaga ham boradimi?Kecha 21:03MrBeast bir sutkada 71,8 mln ko‘rish bilan rekord o‘rnatdiMrBeast bir sutkada 71,8 mln ko‘rish bilan rekord o‘rnatdi5 oktabr 17:15
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
2 ta mashinalik joyga 16 ta avtomobil: O‘zbekistonda noodatiy avtoturargoh
2 ta mashinalik joyga 16 ta avtomobil: O‘zbekistonda noodatiy avtoturargoh
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi