MrBeast'ning O‘zbekistonga kelishi ortida qanday iqtisodiy hisob-kitob yotibdi?
YouTube platformasida 500 milliondan ortiq kuzatuvchiga ega jahonning eng yirik va mashhur raqamli kontent ijodkori MrBeast (Jimmi Donaldson)ning Toshkentga tashrifi nafaqat ijtimoiy tarmoqlarda shov-shuv ko‘tardi, balki jamoatchilikda haqli savollarni ham uyg‘otdi: dunyoning eng qimmat blogeri O‘zbekistonga qancha mablag‘ evaziga keldi?
Rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, bloger O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Madaniyat va san’atni rivojlantirish jamg‘armasi (ACDF) hamda Turizm qo‘mitasining rasmiy taklifiga binoan, kreativ iqtisodiyot va raqamli kontentni qo‘llab-quvvatlash davlat dasturi doirasida mamlakatimizga tashrif buyurdi.
Taraflar o‘rtasidagi aniq shartnomaviy summa yoki xarajatlar miqdori rasman ochiqlanmagan va bu qat’iy tijorat siri hisoblanadi. Biroq jahon bozoridagi real narxlar va sud hujjatlari bu hamkorlikning global qiymati qanchalik baland ekanini ko‘rsatib beradi.
Toshkentdagi tadbir: 200 nafar baxtli ishtirokchi va 300 mln so‘mlik mukofot
MrBeast'ning O‘zbekistondagi ishtiroki to‘liq xalqaro formatdagi ommaviy interaktiv shou tarzida tashkil etildi:
Bepul kirish va kompyuter tanlovi: Muxlislar uchun kirish mutlaqo bepul bo‘ldi. Onlayn ro‘yxatdan o‘tgan minglab da’vogarlar orasidan kompyuter randomizatori orqali tasodifiy tanlab olingan 200 nafar ishtirokchi maxsus fan-uchrashuv va savol-javoblarda bevosita qatnashish imkoniyatiga ega bo‘ldi;
300 million so‘mlik sovrin: Toshkentdagi interaktiv sinovlar vaqtida Jimmi uch nafar mahalliy ishtirokchiga shaxsan 100 million so‘mdan, jami 300 million so‘m miqdoridagi pul mukofotlarini topshirdi;
Yoshlar va kreativ industriya: Loyiha mahalliy kontent yaratuvchilarini ilhomlantirish va O‘zbekiston yoshlarining xalqaro mediaga integratsiyasini tezlashtirishni maqsad qilgan.
Jahon bozorida MrBeast necha pul turadi? Sud hujjatlaridagi faktlar
MrBeast brendi bilan hamkorlik qilish dunyoning yetakchi korporatsiyalari uchun ham ulkan xarajat talab qiladi. Avgust oyida AQSH sudi tomonidan e’lon qilingan ochiq materiallar uning rasmiy reklama narxlarini fosh etgan edi:
Asosiy videodagi integratsiya: Blogerning asosiy YouTube kanalidagi bitta reklama integratsiyasi o‘rtacha 2,5 million dollarni tashkil etadi;
Shorts va sayt targ‘iboti: Bitta qisqa Shorts roligi uchun yana 500 ming dollar, rasmiy veb-saytga brend nomini kiritish va foydalanish huquqi uchun esa 1 million dollar talab qilinadi;
Global misollar: Tibbiyot korporatsiyasi to‘rtta video uchun bloger jamoasiga 15 million dollar, savdo giganti Amazon beshta rolikka 12,5 million dollar to‘lagan. Shuningdek, Walmart supermarketidagi barcha mahsulotlarni sotib olish loyihasi uchun MrBeast jamoasi 8–10 million dollar miqdorida gonorar belgilagan.
Milliard dollarlik turizm strategiyasi: Nega bunday sarmoya zarur?
O‘zbekistonning jahon yulduzlarini jalb qilish siyosatini yirik davlat marketingi sifatida baholash mumkin:
Turizm — ulkan daromad manbai: 2025 yil yakunlariga ko‘ra, O‘zbekistonning turizm sohasidan olgan sof daromadi 4,4 milliard dollardan oshdi. Mamlakat yaqin istiqbolda bu ko‘rsatkichni yanada ko‘paytirishni maqsad qilgan;
Global taniluv ehtiyoji: Milliardlab dollarlik oqimni saqlab qolish va oshirish uchun an’anaviy reklamalar kamlik qiladi — yuz millionlab yoshlarni qamrab oluvchi global media rezonans kerak;
Yulduzlar karvoni tasodif emas: Avvalroq yurtimizga tashrif buyurgan Jennifer Lopes, Andrea Bochelli, Jon Lejend kabi jahon sahnasi yulduzlari ham mamlakatning xalqaro obro‘sini yuksaltirishga xizmat qilgan edi. MrBeast esa sayyoramizning Gen-Z va raqamli avlodini O‘zbekistonga jalb qilish uchun eng mukammal reklama quroliga aylandi.
Toshkent ko‘chalaridagi suratga olish ishlari va e’lon qilinadigan bo‘lajak videorolik orqali dunyo bo‘ylab yarim milliarddan ortiq tomoshabin O‘zbekiston nomini qayta kashf etishi shubhasiz.
Izohlar 0
…