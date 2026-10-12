2027 yilda Ramazon va Qurbon hayiti qaysi kunlarga to‘g‘ri keladi?

·93·O‘zbekiston
2027 yilda Ramazon va Qurbon hayiti qaysi kunlarga to‘g‘ri keladi?

2027 yilda musulmonlar uchun muqaddas Ramazon oyi 8 fevral, dushanba kuni boshlanishi kutilmoqda. Bu haqda Birlashgan Arab Amirliklari astronomlarining hisob-kitoblariga tayanib, mahalliy OAV xabar bermoqda.

Taxminiy hisob-kitoblarga ko‘ra, Ramazon hayiti 9 yoki 10 mart kunlariga to‘g‘ri kelishi mumkin. Biroq bayramning aniq sanasi yangi oyning ko‘rinishi va tegishli rasmiy idoralar qaroriga qarab belgilanadi.

Shuningdek, 2027 yilda Qurbon hayiti 16 may, yakshanba kuni nishonlanishi taxmin qilinmoqda. Astronomik prognozlarga ko‘ra, 15 may kuni Arafot kuni bo‘lishi mumkin.

Ayrim prognozlarga ko‘ra, Qurbon hayiti munosabati bilan 15–18 may kunlari to‘rt kunlik dam olish davri yuzaga kelishi ehtimoli bor. Ammo bu sanalar va dam olish kunlari haqidagi ma’lumotlar hozircha taxminiy bo‘lib, rasmiy tasdiq talab etadi.

Eslatib o‘tamiz, hijriy oylarning boshlanishi hilolning ko‘rinishiga bog‘liq. Shu sababli Ramazon va Qurbon hayitining aniq sanalari tegishli diniy idoralar tomonidan keyinchalik e’lon qilinadi.

RamazonQurbon hayitiAstronomik prognoz
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qurbon hayitida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?Qurbon hayitida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?16 may 17:33Hayit kunlari Toshkentdan qo‘shimcha aviareyslar yo‘lga qo‘yiladiHayit kunlari Toshkentdan qo‘shimcha aviareyslar yo‘lga qo‘yiladi24 may 10:15O‘zbekistonliklar Qurbon hayiti munosabati bilan necha kun dam oladi?O‘zbekistonliklar Qurbon hayiti munosabati bilan necha kun dam oladi?16 may 16:22Diqqat! Qurbon hayiti va qo‘shimcha dam olish kunlari e’lon qilindiDiqqat! Qurbon hayiti va qo‘shimcha dam olish kunlari e’lon qilindi16 may 16:12O‘zbekistonda Qurbon hayiti kuni rasman e’lon qilindiO‘zbekistonda Qurbon hayiti kuni rasman e’lon qilindi20 may 23:30Qurbon hayiti oldidan ogohlantirish: narxlar sun’iy oshirilmasligi kerakQurbon hayiti oldidan ogohlantirish: narxlar sun’iy oshirilmasligi kerak26 may 14:43
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
O‘zbekistonda ertaga yomg‘ir yog‘adi: qaysi hududlarda kutilmoqda?
O‘zbekistonda ertaga yomg‘ir yog‘adi: qaysi hududlarda kutilmoqda?
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi
O‘zgidromet ertangi ob-havo prognozini e’lon qildi
O‘zgidromet ertangi ob-havo prognozini e’lon qildi
Dunyoning 1-raqamli yutuberi MrBeast Toshkent aeroportida qanday kutib olindi? (video)
Dunyoning 1-raqamli yutuberi MrBeast Toshkent aeroportida qanday kutib olindi? (video)