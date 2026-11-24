Britaniyalik olimlar Arktika muzlarini sun’iy ravishda qalinlashtirmoqchi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Britaniyaning Real Ice startapi global iqlim o‘zgarishi sababli qisqarib borayotgan Arktika muzliklarini sun’iy ravishda qalinlashtirish texnologiyasini sinovdan o‘tkazmoqda.
- Loyiha doirasida muz ostidagi suvni nasoslar yordamida yuzaga chiqarib, uning past haroratda muzlashi orqali qo‘shimcha qavat hosil qilish ko‘zda tutilgan.
Global iqlim o‘zgarishi oqibatida Arktikadagi muzliklar tez sur’atlarda qisqarib bormoqda. Britaniyaning Real Ice startapi esa ushbu jarayonni sekinlashtirish maqsadida dengiz muzlarini sun’iy ravishda qalinlashtirish texnologiyasini sinab ko‘rmoqda. Bu haqda The Guardian xabar berdi.
Loyihaning asosiy g‘oyasi qish faslida muz ostidagi dengiz suvini nasoslar yordamida yuzaga chiqarishdan iborat. Buning uchun avval muz qatlamida maxsus teshiklar ochiladi. Keyin pastdagi suv muz yuzasiga chiqariladi. Havo harorati juda past bo‘lgani sababli suv tezda muzlab, mavjud muz qatlami ustida qo‘shimcha qavat hosil qiladi.
Tadqiqotchilarning fikricha, shu yo‘l bilan qalinlashtirilgan muz yoz faslida odatdagidan uzoqroq saqlanishi va erish jarayonini sekinlashtirishi mumkin.
Loyiha uchun qancha mablag‘ ajratilgan?
Britaniyaning Advanced Research and Invention Agency (ARIA) tashkiloti Arktika muzlarini qayta qalinlashtirish bo‘yicha umumiy qiymati 9,9 million funt sterling bo‘lgan tadqiqot dasturini moliyalashtirmoqda. Shundan 3,5 million funt Real Ice startapiga ajratilgan.
Tajribalar Kanadaning Nunavut hududida uchta qish mavsumi davomida o‘tkazilishi rejalashtirilgan. Dastlab kichik maydonlarda sinovlar o‘tkazilib, natijalarga qarab tajriba ko‘lamini kengaytirish ko‘zda tutilgan.
Kelajakda suvosti dronlari ishga tushirilishi mumkin
Loyihaning keyingi bosqichlarida muz ostida harakatlana oladigan avtonom suvosti dronlaridan foydalanish rejalashtirilmoqda. Ular muzda maxsus teshiklar ochib, suvni avtomatik ravishda yuzaga chiqarishi mumkin. Bu insonlarning o‘ta sovuq sharoitda uzoq vaqt ishlash zaruratini kamaytiradi.
Real Ice kompaniyasining dastlabki hisob-kitoblariga ko‘ra, texnologiyani butun Arktika miqyosida qo‘llash yiliga taxminan 10 milliard dollarga tushishi mumkin.
Bu usul haqiqatan ham samara beradimi?
Hozircha texnologiyaning global iqlimga ta’siri to‘liq isbotlanmagan. Olimlar qalinlashtirilgan muz yozda qancha vaqt saqlanishi, dengiz ekotizimiga qanday ta’sir ko‘rsatishi va usulni katta hududlarda qo‘llash imkoniyatini o‘rganmoqda.
Ayrim mutaxassislar dengiz suvini muz yuzasiga chiqarish tuz, ozuqa moddalari va mikroorganizmlar miqdoriga ta’sir qilishi, shuningdek, mahalliy tabiat uchun kutilmagan oqibatlarga olib kelishi mumkinligidan xavotir bildirmoqda.
Tadqiqotchilar esa bu texnologiya global isishga qarshi kurashda issiqxona gazlari chiqindilarini kamaytirish o‘rnini bosa olmasligini ta’kidlamoqda. U hozircha iqlim o‘zgarishiga qarshi qo‘shimcha usul sifatida o‘rganilmoqda.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…