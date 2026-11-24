Marvel «Qasoskorlar: Qiyomat kuni» filmining yakuniy treylerini taqdim etdi (video)
Marvel Studios muxlislar intiqlik bilan kutayotgan «Qasoskorlar: Qiyomat kuni» (Avengers: Doomsday) filmining yakuniy treylerini namoyish etdi. Superqahramonlar haqidagi yangi filmning premyerasi 2026 yil 18 dekabrga belgilangan. Bu haqda Disney'ning rasmiy sahifasi xabar berdi.
Marvel olamining yirik loyihalaridan biri bo‘lgan ushbu filmda Qasoskorlar, Iks-odamlar va Fantastik to‘rtlik vakillari umumiy xavf — Doktor Dumga qarshi birlashadi. Shuningdek, filmda Vakanda qahramonlari ham ishtirok etadi.
Asosiy yovuz qahramon — Doktor Dum obrazini avval Marvel filmlarida Temir odam rolini ijro etgan Robert Dauni-kichik gavdalantiradi. Aktyor bu safar tomoshabinlar qarshisida mutlaqo boshqa obrazda namoyon bo‘ladi.
Film rejissyorlari Entoni va Jo Russo bo‘lib, ular avval «Qasoskorlar: Abadiyat jangi» (Avengers: Infinity War) hamda «Qasoskorlar: Intiho» (Avengers: Endgame) filmlarini suratga olgan.
«Qasoskorlar: Qiyomat kuni» 2026 yil 18 dekabr kuni kinoteatrlarda namoyish etilishi rejalashtirilgan.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…