Maktab darsliklarida 1200 dan ortiq xato: O‘zbekistonda ta’lim tubdan yangilanmoqda!

·65·O‘zbekiston
Maktab darsliklarida 1200 dan ortiq xato: O‘zbekistonda ta’lim tubdan yangilanmoqda!
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O‘zbekiston maktab darsliklarida 1257 ta mazmuniy va 464 ta tarjima xatosi aniqlandi, bu esa ta’lim tizimini Finlyandiya va Singapur standartlari asosida tubdan o‘zgartirishga olib keldi.
  • Eski o‘quv dasturlari tanqid qilinib, ularning bolalarni faqat yodlashga yo‘naltirgani va amaliy ko‘nikmalarni rivojlantirmagani ta’kidlandi.

O‘zbekiston maktab ta’limi tizimida ko‘p yillardan buyon ota-onalar va mutaxassislarning haqli e’tirozlariga sabab bo‘lib kelayotgan darsliklar sifati masalasi davlat rahbari darajasida ko‘rib chiqildi. Prezident Shavkat Mirziyoyev yangi avlod darsliklarini joriy etish, oliygoh va sanoat korxonalari o‘rtasida dual ta’limni yo‘lga qo‘yish hamda Lyaonin pedagogika universiteti filiali faoliyatiga oid taqdimotlar bilan atroflicha tanishdi.

Avvalgi o‘quv dasturlarini chuqur ekspertiza qilish jarayonida dahshatli raqamlar yuzaga chiqdi: 260 ta darslikda naq 1 257 ta mazmuniy xato, yana 51 ta darslikda esa 464 ta qo‘pol tarjima xatolari aniqlandi. Ma’lumotlarning bolalar yoshiga to‘g‘ri kelmasligi va quruq yodlashga (zubryojka) asoslangani tanqid qilingan holda, tizim to‘liq Finlyandiya va Singapurning ilg‘or standartlariga o‘tkazilmoqda.

«1257 ta xato, Finlyandiya sertifikati va Singapur modeli»: Islohotning 5 ta asosiy nuqtasi

Maktab darsliklarini ekspertizadan o‘tkazish va yangilash bo‘yicha eng muhim rasmiy dalillar:

  • Eski darsliklarda minglab xatolar fosh bo‘ldi: 260 ta kitobda 1 257 ta mazmuniy, 51 tasida esa 464 ta tarjima xatolari borligi aniqlandi;

  • Quruq yodlashdan mustaqil fikrlash sari: Eski dasturlar bolalarni faqat yodlashga majburlagani sababli tanqidiy fikrlash va amaliy ko‘nikmalarni rivojlantirmagan;

  • Finlyandiya va Singapur standartlari: Boshlang‘ich sinf kitoblari Finlyandiya ta’lim alyansi tomonidan sertifikatlandi, 5–7-sinflar uchun aniq va tabiiy fanlar esa Singapur metodikasiga o‘tkazildi;

  • 2027 yilgacha 1342 ta yangi qo‘llanma: Dasturlarga kasbga yo‘naltirish bo‘yicha 255 ta dars, ekologiyaga oid 300 ta mavzu hamda moliyaviy va raqamli savodxonlik bloklari qo‘shilmoqda;

  • 200 mingdan ziyod o‘qituvchi qayta tayyorlandi: 110 ming boshlang‘ich sinf muallimi malaka oshirdi, singapurlik mutaxassislar ishtirokida tayyorlangan trenerlar esa yana 90 ming pedagogni yangi metodikalarga o‘rgatdi.

O‘zbekiston maktab darsliklarining avvalgi muammolari va yangi avlod standartlari tasnifi

Aniqlangan nuqsonlar va joriy etilayotgan xalqaro o‘zgarishlar ko‘rsatkichlari tahlili:

Yo‘nalish va tahlil mezonlari

Eski darsliklar tahlilida aniqlangan holat

Yangi avlod darsliklari va standartlari

Aniqlangan xatoliklar ko‘lami

260 ta darslikda 1 257 ta xato, 51 tasida 464 ta tarjima nuqsoni

Xalqaro ekspertiza va qat’iy standartlar asosida to‘liq qayta yozish

O‘qitish metodologiyasi

Quruq yodlash (zubryojka), yoshga nomuvofiq murakkab ma’lumotlar

Amaliy tahlil, tanqidiy fikrlash va ko‘nikma hosil qilish

Boshlang‘ich ta’lim bazasi

An’anaviy mahalliy dasturlar

Finlyandiya ta’lim alyansi (Finnish Education Alliance) sertifikati

Aniq va tabiiy fanlar (5–7-sinf)

Matematika, fizika, kimyo va biologiyada nazariy yuklama

Singapur ta’lim tizimi va tajribasi asosidagi dasturlar

Zamonaviy bilimlar integratsiyasi

Amaliy hayotdan uzilgan mavzular

255 ta kasbga yo‘naltirish darsi, 300 ta ekologiya mavzusi, moliya va IT bloklari

Pedagoglar malakasini oshirish

Nazariy malaka oshirish kurslari

Singapur hamkorligida 121 ta master-trener orqali 90 ming o‘qituvchini qayta tayyorlash

Pedagogik va ijtimoiy ekspertiza: Nega maktab dasturining yangilanishi kelajakni hal qiladi?

Ta’lim bo‘yicha xalqaro ekspertlar, metodistlar va pedagoglarning xulosalari:

  • «Xato darslik — buzilgan mantiq va savodsizlik xavfi»: Bitta kitobda o‘nlab xatolarning bo‘lishi millionlab bolalar ongiga noto‘g‘ri tushunchalar singdirilishiga olib kelgan; tarjimadagi qo‘pol chalkashliklar o‘quvchilarning fanga bo‘lgan qiziqishini so‘ndirgan; shu sababli xatolarni ochiq tan olish va darsliklarni to‘liq auditdan o‘tkazish ta’lim sofoti yo‘lidagi eng muhim qadam bo‘ldi;

  • Fin va Singapur fenomenining milliylashuvi: Dunyoda PISA xalqaro reytingi bo‘yicha yetakchi bo‘lgan Singapur va Finlyandiya tizimlari aynan bolani mustaqil fikrlashga, nazariyani hayotga tatbiq etishga o‘rgatishi bilan mashhur; ushbu metodologiyaning milliy maktablarga olib kirilishi yoshlarning global raqobatbardoshligini oshiradi;

  • O‘qituvchilarsiz islohot ishlamaydi: Eng mukammal kitob ham, agar undan qanday foydalanishni bilmaydigan o‘qituvchining qo‘liga tushsa, o‘z kuchini yo‘qotadi; 110 ming boshlang‘ich sinf muallimining qayta tayyorlanishi va Singapur trenerlari ishtirokidagi kurslar yangi darsliklarning maktablarda to‘g‘ri qo‘llanilishiga zamin yaratadi.

Sizningcha, maktab darsliklaridagi minglab xatolar va quruq yodlash tizimiga chek qo‘yish uchun Finlyandiya hamda Singapur tajribasini qo‘llash kutilgan natijani bera oladimi? Farzandingiz yoki yaqinlaringiz foydalanayotgan hozirgi maktab kitoblari sifatidan qanchalik qoniqasiz? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va ta’lim tizimidagi ushbu muhim o‘zgarishlar tahlilini barcha ota-onalar hamda o‘qituvchilar bilan baham ko‘ring!

Shavkat MirziyoyevFinlyandiya ta’lim alyansiSingapur ta’lim tizimiLyaonin pedagogika universiteti filiali
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shavkat Mirziyoyevdan maktab ta’limi mutasaddilariga keskin e’tiroz — dual ta’lim talabiShavkat Mirziyoyevdan maktab ta’limi mutasaddilariga keskin e’tiroz — dual ta’lim talabi24 sentabr 15:00Maktablarda katta o‘zgarish: 2031 yilgacha barcha darsliklar yangi alifboga o‘tkaziladiMaktablarda katta o‘zgarish: 2031 yilgacha barcha darsliklar yangi alifboga o‘tkaziladi10 sentabr 15:35Shavkat Mirziyoyev Andijondagi «Ipak yo‘li» xalqaro texnikumi talabalari bilan uchrashdiShavkat Mirziyoyev Andijondagi «Ipak yo‘li» xalqaro texnikumi talabalari bilan uchrashdi23 sentabr 17:422027 yildan maktab darsliklari yangi alifboda chop etiladi2027 yildan maktab darsliklari yangi alifboda chop etiladi10 sentabr 17:00Andijonda 31 mingdan ortiq aholi uchun kanalizatsiya tarmog‘i yangilanmoqdaAndijonda 31 mingdan ortiq aholi uchun kanalizatsiya tarmog‘i yangilanmoqda27 iyun 22:55Toshkentda yangi oliy maktab ochiladi: bitiruvchilarga ikki diplom beriladiToshkentda yangi oliy maktab ochiladi: bitiruvchilarga ikki diplom beriladi10 iyul 22:52
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?
O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi