O‘zbekiston yoshlar terma jamoasi Osiyo Kubogida tengsiz bo‘ldi
Yurtimiz sport maydonlari yana bir bor xalqaro miqyosdagi yirik va hayajonli bellashuvga mezbonlik qildi. Iqtidorli polvon Uchqun Murodov xotirasiga bag‘ishlab o‘tkazilgan o‘smirlar va yoshlar o‘rtasidagi dzyudo bo‘yicha nufuzli Osiyo Kubogi o‘z yakuniga yetdi. Poytaxtimizda tashkil etilgan «Cadet and Junior Asian Cup Tashkent 2026» xalqaro turnirining so‘nggi kunida tatamiga chiqqan og‘ir vazn toifasidagi yosh polvonlarimiz yurtimiz sharafini munosib himoya qilib, musobaqani yuqori notada yakunlashdi.
O‘zbek sporti ixlosmandlari uchun bu haqiqiy faxr va iftixor lahzasidir! Sahifamizdan uzoqlashmang, vakillarimizning umumjamoa hisobidagi tarixiy g‘alabasi, qo‘shni davlatlar egallagan o‘rinlar va musobaqaning ikkinchi kunida shohsupaga ko‘tarilgan barcha g‘olib hamda sovrindorlar ro‘yxati bilan sizni batafsil tanishtiramiz!
Toshkent tatamilarida mutlaq ustuvorlik!
O‘zbekiston dzyudo federatsiyasi matbuot xizmati tomonidan berilgan rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, mazkur qit’a birinchiligi vakillarimiz uchun juda omadli va sermahsul keldi. O‘smirlar toifasidagi muvaffaqiyatli ishtirokdan so‘ng, yoshlar terma jamoamiz ham raqiblariga hech qanday imkoniyat qoldirmadi va medallar sifati hamda soni bo‘yicha yaqqol peshqadamlikni qo‘lga kiritdi.
Musobaqa yakuniga ko‘ra, kuchli uchlik va yetakchi delegatsiyalarning medallar jamg‘armasi quyidagicha ko‘rinish oldi:
1-o‘rin: O‘zbekiston — 9 ta oltin, 9 ta kumush va 15 ta bronza (jami 33 ta medal bilan umumjamoa hisobida mutlaq chempion!).
2-o‘rin: Qirg‘iziston — 2 ta oltin, 2 ta kumush va 1 ta bronza (turnirning faxrli vitse-chempioni).
3-o‘rin: Tojikiston — 1 ta oltin, 2 ta kumush va 4 ta bronza (kuchli uchlikni yakunlab berdi).
Shuningdek, qo‘shni Qozog‘iston (1 ta oltin, 1 ta kumush, 6 ta bronza) hamda Rossiya (1 ta oltin, 1 ta bronza) terma jamoalari hisobida ham bittadan qit’a chempioni yetishib chiqdi.
Ikkinchi kunning zafar quchgan polvonlari
Musobaqaning so‘nggi kuni og‘ir vaznli yigitlar va qizlar o‘rtasidagi keskin va murosasiz bahslarga boy bo‘ldi. Shohsupaning yuqori pog‘onalaridan joy olgan sportchilarning to‘liq ro‘yxati quyidagi jadvalda aks etgan:
Vazn toifasi
🥇 Oltin (1-o‘rin)
🥈 Kumush (2-o‘rin)
🥉 Bronza (3-o‘rin)
YIGITLAR
-81 kg
Yerali Keneskan (Qozog‘iston)
Mustafo Shermahmatov (O‘zbekiston)
Kamronbek Qodirov (O‘zbekiston)
Bekzod O‘ktamov (O‘zbekiston)
-90 kg
Daniyar Melisov (Qirg‘iziston)
Hamza Ardasheri (Tojikiston)
Pansher Mo‘minov (Tojikiston)
Shahzod Shukurov (O‘zbekiston)
-100 kg
Beksultan Aytmatov (Qirg‘iziston)
Ismoil Burxonov (Tojikiston)
Daut Poltushev (Qirg‘iziston)
Berikbol Jumanbekov (Qozog‘iston)
+100 kg
Fazliddin Rafiqov (O‘zbekiston)
Iskandar Mamayusupov (O‘zbekiston)
Alibek Durdiyev (O‘zbekiston)
Denis Kuligin (Rossiya)
QIZLAR
-70 kg
Durdona Tursunova (O‘zbekiston)
Guldana ... Marlen (Qozog‘iston)
Uldana Xojanazarova (Qozog‘iston)
Nigina Saparboyeva (O‘zbekiston)
-78 kg
Kristina Konovalova (Rossiya)
Akmarjan Turdajiyeva (Qirg‘iziston)
Shoira Aminova (O‘zbekiston)
Ishrup Narang (Hindiston)
+78 kg
Zarina Bobonazarova (O‘zbekiston)
Yulliana Shubladze (O‘zbekiston)
Nafisa Rajapova (O‘zbekiston)
Guldana Tengelbayeva (Qozog‘iston)
Oltin dubl: Ayniqsa, yigitlar o‘rtasida eng og‘ir vaznda (+100 kg) Fazliddin Rafiqov, qizlar bahsida esa Durdona Tursunova (-70 kg) hamda Zarina Bobonazarovaning (+78 kg) mahorat bilan qo‘lga kiritgan oltin medallari o‘zbek dzyudo maktabining qanchalik qudratli ekanini yana bir bor isbotladi.
Toshkent tatamilarida kechgan ushbu ulug‘vor zafarlar bilan barcha hamyurtlarimizni, yosh chempionlarimizni va ularning ustozlarini chin qalbdan muborakbod etamiz! Kelajakdagi yirik Olimpiada o‘yinlarida ham mana shunday yuqori natijalar bardavom bo‘lishini tilab qolamiz.
O‘zbek va jahon sportiga oid eng qaynoq, quvonchli va ishonchli xabarlarni biz bilan kuzatishda davom eting, aziz o‘quvchilar! Sahifamizdan uzoqlashmang!
…