7 yil molxonada saqlangan ayol qanday qutqarildi?
Afg‘onistonning Taxor viloyatida dahshatli jinoyat fosh etildi. Tobon ismli ayol eri tomonidan 7 yil davomida molxonada qamab saqlangani ma’lum bo‘ldi. Shu vaqt davomida u tashqi dunyodan butunlay uzilib, inson yashashi uchun yaroqsiz og‘ir sharoitlarda umr kechirgan.
Ma’lumotlarga ko‘ra, ayolning kichik o‘g‘li ham bir yil avval onasi yoniga tashlab ketilgan. Shundan so‘ng ona va bola uzoq vaqt birga asirlikda yashashga majbur bo‘lgan.
Voqea mahalliy aholi bergan ma’lumotlardan so‘ng huquqni muhofaza qiluvchi organlar e’tiboriga tushgan. O‘tkazilgan maxsus amaliyot davomida ayol va uning farzandi qutqarilib, xavfsiz hududga olib chiqilgan.
Dastlabki tekshiruvlar ayol uzoq yillik zo‘ravonlik va og‘ir sharoitlar oqibatida jiddiy jismoniy hamda ruhiy zarar ko‘rganini ko‘rsatgan. Hozirda unga malakali shifokorlar va psixologlar tomonidan zarur yordam ko‘rsatilmoqda.
Mazkur holat yuzasidan jinoyat ishi qo‘zg‘atilgan. Ayolning eri qo‘lga olingani, unga nisbatan qonunchilikda belgilangan tartibda tergov harakatlari olib borilayotgani ma’lum qilingan.
Ushbu voqea Afg‘onistonda xotin-qizlar va bolalar huquqlarini himoya qilish masalasini yana bir bor kun tartibiga olib chiqdi. Huquq himoyachilari bunday fojialarning takrorlanmasligi uchun zo‘ravonlikka qarshi kurashni kuchaytirish va jabrlanuvchilarni himoya qilish bo‘yicha qat’iy choralar ko‘rishga chaqirmoqda.
…