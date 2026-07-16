Tomas Tuxel bronza bahsi oldidan achchiq haqiqatni tan oldi

·38·Sport
Tomas Tuxel bronza bahsi oldidan achchiq haqiqatni tan oldi

Angliya terma jamoasi JCH–2026 finaliga chiqish imkoniyatini boy bergach, endi Fransiyaga qarshi uchinchi o‘rin uchun maydonga tushadi. Tomas Tuxel bu uchrashuvni futbolchilar orzu qilmaganini yashirmadi, ammo jamoasi turnirni professional tarzda yakunlashini ta’kidladi.

«Hech bir futbolchimiz bu o‘yinni orzu qilmagan»

Tuxel matbuot anjumanida uchinchi o‘rin uchun bahs oldidan jamoadagi kayfiyat haqida ochiq gapirdi. Uning ta’kidlashicha, Angliya futbolchilari ham, Fransiya vakillari ham mundialga bronza medali uchun kurashish maqsadida kelmagan.

«Biz doim o‘z oldimizga eng yuqori talablarni qo‘yamiz — bu kurashga o‘rgangan insonlarning tabiati. Shu bois kelayotgan o‘yinga munosabat ham boshqacharoq.

Hech bir futbolchimiz, xuddi fransuzlar kabi, bu o‘yinda maydonga tushishni orzu qilmagan. Ular finalda o‘ynashni istagan», — dedi Angliya bosh murabbiyi.

Tuxelning uchinchi o‘rin uchun uchrashuvga futbolchilarda katta ishtiyoq yo‘qligi haqidagi so‘zlari Britaniya ommaviy axborot vositalarida ham keltirildi.

Ikki jamoa ham finaldan bir qadam narida to‘xtadi

Angliya yarimfinalda Argentinaga qarshi bahsda Entoni Gordonning golidan keyin hisobda oldinga chiqdi. Biroq o‘yin oxirida Enso Fernandes va Lautaro Martinesning gollari Argentinaga 2:1 hisobidagi g‘alabani taqdim etdi.

Fransiya esa ikkinchi yarimfinalda Ispaniyaga 0:2 hisobida imkoniyatni boy berdi. Shu tariqa, chempionlik uchun kurashni maqsad qilgan Yevropaning ikki kuchli jamoasi endi bronza medali uchun o‘zaro maydonga tushadi.

Tuxel Angliyaning barcha futbolchilari turnir davomida jahon chempioni bo‘lish orzusi bilan harakat qilganini ta’kidladi:

«Biz finalga chiqish uchun bor kuchimizni sarfladik. Har bir futbolchi jahon chempioni bo‘lish uchun maydonga tushadi, ammo vaziyat shunday kechdi».

Angliyada tiklanish uchun bir kun kam

Bosh murabbiy uchinchi o‘rin uchun uchrashuv oldidan Angliyaning Fransiyaga nisbatan bir kun kam dam olishini ham eslatdi.

Yarimfinal o‘yinlarining turli kunlarda o‘tkazilgani sabab Fransiya futbolchilari tiklanish uchun ko‘proq vaqtga ega. Angliya esa Argentinaga qarshi jismoniy va ruhiy jihatdan og‘ir kechgan bahsdan so‘ng qisqa muddatda yana maydonga tushishi kerak.

«Ha, tiklanish uchun Fransiyaga nisbatan bir kunga kamroq vaqtga egamiz. Lekin barchasiga qaramay, bu o‘yinga professional tarzda tayyorlanamiz», — dedi Tuxel. Uning bu fikrlari uchinchi o‘rin uchun bahs oldidan tarqalgan xabarlarda ham qayd etilgan.

Tuxel tarkibda o‘zgarish qiladimi?

Uchinchi o‘rin uchun o‘yinda ikki murabbiy ham asosiy futbolchilarning jismoniy holatini hisobga olishi kutilmoqda. Finalga chiqolmaganidan keyin ruhiy jihatdan tiklanish, qisqa vaqt ichida kuch to‘plash va yana yuqori darajada o‘ynash oson bo‘lmaydi.

Shu sababli Tuxel ayrim yetakchilarga dam berib, turnir davomida kam o‘ynagan futbolchilarga imkoniyat taqdim etishi mumkin. Biroq Angliya musobaqani ketma-ket ikkita mag‘lubiyat bilan yakunlashni ham istamaydi.

Bronza medali chempionlik orzusining o‘rnini bosmaydi. Ammo Fransiya ustidan g‘alaba Angliyaga alamli yarimfinaldan keyin munosib reaksiya ko‘rsatish va turnirni ijobiy natija bilan tugatish imkonini beradi.

Oddiy uchrashuv emas, xarakter sinovi

Angliya va Fransiya o‘rtasidagi bahsda asosiy masala faqat uchinchi o‘rin emas. Har ikki jamoaning yarimfinaldagi mag‘lubiyatdan keyin o‘zini qanday tutishi va maydonda qanchalik kurasha olishi ham muhim bo‘ladi.

Tuxel futbolchilar bu uchrashuvni orzu qilmaganini ochiq aytdi. Endi esa ularning professionalligi va milliy jamoa sharafi uchun oxirigacha kurashish istagi sinovdan o‘tadi.

Sizningcha, Angliya yarimfinal alamidan chiqib, Fransiyaga qarshi g‘alaba qozona oladimi?

Thomas TuchelAngliyaFransiyaArgentinaIspaniya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tottenxem Lukas Bergvall boʻyicha Nottingem Forest taklifini rad etdiTottenxem Lukas Bergvall boʻyicha Nottingem Forest taklifini rad etdiBugun, 18:57Liverpul Dominik Szoboszlai bilan yangi uzoq muddatli shartnoma imzolashga yaqin turibdiLiverpul Dominik Szoboszlai bilan yangi uzoq muddatli shartnoma imzolashga yaqin turibdiBugun, 18:50JCH-2026da siyosiy janjal: FIFA Argentina terma jamoasini jazolaydiJCH-2026da siyosiy janjal: FIFA Argentina terma jamoasini jazolaydiBugun, 18:41«Barselona» Lautaro Martines transferiga qaytdi: ammo katta to‘siq bor«Barselona» Lautaro Martines transferiga qaytdi: ammo katta to‘siq borBugun, 18:33Messi Ispaniya bilan bo‘lib o‘tadigan final haqida ochiq gapirdiMessi Ispaniya bilan bo‘lib o‘tadigan final haqida ochiq gapirdiBugun, 18:26Romano va SSKA o‘rtasida janjal: Moskva klubi mashhur insayderni fosh qildiRomano va SSKA o‘rtasida janjal: Moskva klubi mashhur insayderni fosh qildiBugun, 18:23
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi