Tomas Tuxel bronza bahsi oldidan achchiq haqiqatni tan oldi
Angliya terma jamoasi JCH–2026 finaliga chiqish imkoniyatini boy bergach, endi Fransiyaga qarshi uchinchi o‘rin uchun maydonga tushadi. Tomas Tuxel bu uchrashuvni futbolchilar orzu qilmaganini yashirmadi, ammo jamoasi turnirni professional tarzda yakunlashini ta’kidladi.
«Hech bir futbolchimiz bu o‘yinni orzu qilmagan»
Tuxel matbuot anjumanida uchinchi o‘rin uchun bahs oldidan jamoadagi kayfiyat haqida ochiq gapirdi. Uning ta’kidlashicha, Angliya futbolchilari ham, Fransiya vakillari ham mundialga bronza medali uchun kurashish maqsadida kelmagan.
«Biz doim o‘z oldimizga eng yuqori talablarni qo‘yamiz — bu kurashga o‘rgangan insonlarning tabiati. Shu bois kelayotgan o‘yinga munosabat ham boshqacharoq.
Hech bir futbolchimiz, xuddi fransuzlar kabi, bu o‘yinda maydonga tushishni orzu qilmagan. Ular finalda o‘ynashni istagan», — dedi Angliya bosh murabbiyi.
Tuxelning uchinchi o‘rin uchun uchrashuvga futbolchilarda katta ishtiyoq yo‘qligi haqidagi so‘zlari Britaniya ommaviy axborot vositalarida ham keltirildi.
Ikki jamoa ham finaldan bir qadam narida to‘xtadi
Angliya yarimfinalda Argentinaga qarshi bahsda Entoni Gordonning golidan keyin hisobda oldinga chiqdi. Biroq o‘yin oxirida Enso Fernandes va Lautaro Martinesning gollari Argentinaga 2:1 hisobidagi g‘alabani taqdim etdi.
Fransiya esa ikkinchi yarimfinalda Ispaniyaga 0:2 hisobida imkoniyatni boy berdi. Shu tariqa, chempionlik uchun kurashni maqsad qilgan Yevropaning ikki kuchli jamoasi endi bronza medali uchun o‘zaro maydonga tushadi.
Tuxel Angliyaning barcha futbolchilari turnir davomida jahon chempioni bo‘lish orzusi bilan harakat qilganini ta’kidladi:
«Biz finalga chiqish uchun bor kuchimizni sarfladik. Har bir futbolchi jahon chempioni bo‘lish uchun maydonga tushadi, ammo vaziyat shunday kechdi».
Angliyada tiklanish uchun bir kun kam
Bosh murabbiy uchinchi o‘rin uchun uchrashuv oldidan Angliyaning Fransiyaga nisbatan bir kun kam dam olishini ham eslatdi.
Yarimfinal o‘yinlarining turli kunlarda o‘tkazilgani sabab Fransiya futbolchilari tiklanish uchun ko‘proq vaqtga ega. Angliya esa Argentinaga qarshi jismoniy va ruhiy jihatdan og‘ir kechgan bahsdan so‘ng qisqa muddatda yana maydonga tushishi kerak.
«Ha, tiklanish uchun Fransiyaga nisbatan bir kunga kamroq vaqtga egamiz. Lekin barchasiga qaramay, bu o‘yinga professional tarzda tayyorlanamiz», — dedi Tuxel. Uning bu fikrlari uchinchi o‘rin uchun bahs oldidan tarqalgan xabarlarda ham qayd etilgan.
Tuxel tarkibda o‘zgarish qiladimi?
Uchinchi o‘rin uchun o‘yinda ikki murabbiy ham asosiy futbolchilarning jismoniy holatini hisobga olishi kutilmoqda. Finalga chiqolmaganidan keyin ruhiy jihatdan tiklanish, qisqa vaqt ichida kuch to‘plash va yana yuqori darajada o‘ynash oson bo‘lmaydi.
Shu sababli Tuxel ayrim yetakchilarga dam berib, turnir davomida kam o‘ynagan futbolchilarga imkoniyat taqdim etishi mumkin. Biroq Angliya musobaqani ketma-ket ikkita mag‘lubiyat bilan yakunlashni ham istamaydi.
Bronza medali chempionlik orzusining o‘rnini bosmaydi. Ammo Fransiya ustidan g‘alaba Angliyaga alamli yarimfinaldan keyin munosib reaksiya ko‘rsatish va turnirni ijobiy natija bilan tugatish imkonini beradi.
Oddiy uchrashuv emas, xarakter sinovi
Angliya va Fransiya o‘rtasidagi bahsda asosiy masala faqat uchinchi o‘rin emas. Har ikki jamoaning yarimfinaldagi mag‘lubiyatdan keyin o‘zini qanday tutishi va maydonda qanchalik kurasha olishi ham muhim bo‘ladi.
Tuxel futbolchilar bu uchrashuvni orzu qilmaganini ochiq aytdi. Endi esa ularning professionalligi va milliy jamoa sharafi uchun oxirigacha kurashish istagi sinovdan o‘tadi.
Sizningcha, Angliya yarimfinal alamidan chiqib, Fransiyaga qarshi g‘alaba qozona oladimi?
…