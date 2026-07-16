«Barselona» Lautaro Martines transferiga qaytdi: ammo katta to‘siq bor
JCH–2026 yarimfinalida Argentinani hal qiluvchi gol bilan finalga olib chiqqan Lautaro Martines yana «Barselona» e’tiboriga tushdi. Kataloniya klubi «Inter» sardorini hujum chizig‘ini kuchaytirish uchun asosiy nomzodlardan biri sifatida ko‘rib chiqayotgani aytilmoqda.
«Barselona» argentinalik hujumchini kuzatmoqda
El Nacional nashri ma’lumotiga ko‘ra, «Barselona» markaziy hujumchi pozitsiyasi uchun variantlarni o‘rganmoqda va Lautaro Martines klubning transfer ro‘yxatidan joy olgan.
Kataloniyaliklar uni jarima maydonida samarali harakat qiladigan, markaziy himoyachilarni o‘ziga jalb etadigan va kam imkoniyatdan ham gol yarata oladigan sof hujumchi sifatida baholamoqda. Manba Lautaroning o‘yin uslubi Lamin Yamal va Pedri atrofida qurilayotgan hujum chizig‘iga mos kelishi mumkinligini qayd etgan.
Biroq hozircha «Barselona» yoki «Inter» tomonidan rasmiy muzokaralar boshlangani haqida ma’lumot berilmagan.
Bu transfer avval ham amalga oshmay qolgan
«Barselona»ning Lautaroga qiziqishi yangilik emas. Argentinalik futbolchi 2020 yilda kataloniyaliklar safiga o‘tishga juda yaqin bo‘lganini, hatto bu masalani Lionel Messi bilan muhokama qilganini aytgan.
O‘sha paytda klubning moliyaviy muammolari sabab muzokaralar yakuniga yetmay, Martines «Inter»da qolgan edi.
Endi oradan bir necha yil o‘tib, «Barselona»ning argentinalik forvardga qiziqishi yana kun tartibiga qaytmoqda.
Asosiy to‘siq — uzoq muddatli shartnoma
Lautaro Martinesning «Inter» bilan amaldagi shartnomasi 2029 yilning 30 iyuniga qadar mo‘ljallangan. Bu holat Italiya klubiga muzokaralarda kuchli pozitsiya beradi va futbolchini arzon narxda qo‘lga kiritish imkonini deyarli yo‘qqa chiqaradi.
Bundan tashqari, may oyida «Inter» prezidenti Juzeppe Marotta Lautaroning «Barselona»ga o‘tishi haqidagi xabarlarni rad etgan. Futbolchining o‘zi ham Milanda baxtli ekani va klub uning xizmatlariga ehtiyoj sezar ekan, jamoada qolish niyati borligini bildirgan.
Shu sababli hozirgi xabarlar rasman tasdiqlangan transfer emas, balki ehtimoliy variant va mish-mish darajasida qolmoqda.
Yarimfinaldagi gol e’tiborni yana oshirdi
Lautaro JCH–2026 yarimfinalida Angliyaga qarshi bahsni zaxira o‘rindig‘ida boshladi. Uchrashuvning so‘nggi daqiqalarida Lionel Messi uzatmasidan keyin bosh bilan g‘alaba golini kiritib, Argentinaning 2:1 hisobida zafar quchishini ta’minladi.
Bu natija Argentinani tarixida yettinchi marta jahon chempionati finaliga olib chiqdi. Lionel Skaloni jamoasi hal qiluvchi bahsda Ispaniya bilan kuch sinashadi.
Katta o‘yinda urilgan bunday gol Lautaroning transfer bozoridagi mavqeini yanada mustahkamlashi mumkin.
Finaldan keyin vaziyat oydinlashadimi?
«Barselona»ning qiziqishi jiddiy qadamga aylanishi uchun klub avval «Inter» bilan kelishishi, keyin esa futbolchining o‘zini Ispaniyaga ko‘chishga ko‘ndirishi kerak bo‘ladi.
Hozircha Lautaroning e’tibori jahon chempionati finaliga qaratilgan. Ammo turnir tugagach, uning kelajagi Yevropa transfer bozoridagi asosiy mavzulardan biriga aylanishi mumkin.
Sizningcha, Lautaro Martines «Barselona» hujumiga mos keladimi?
…