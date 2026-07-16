«Barselona» Lautaro Martines transferiga qaytdi: ammo katta to‘siq bor

·33·Sport
«Barselona» Lautaro Martines transferiga qaytdi: ammo katta to‘siq bor

JCH–2026 yarimfinalida Argentinani hal qiluvchi gol bilan finalga olib chiqqan Lautaro Martines yana «Barselona» e’tiboriga tushdi. Kataloniya klubi «Inter» sardorini hujum chizig‘ini kuchaytirish uchun asosiy nomzodlardan biri sifatida ko‘rib chiqayotgani aytilmoqda.

«Barselona» argentinalik hujumchini kuzatmoqda

El Nacional nashri ma’lumotiga ko‘ra, «Barselona» markaziy hujumchi pozitsiyasi uchun variantlarni o‘rganmoqda va Lautaro Martines klubning transfer ro‘yxatidan joy olgan.

Kataloniyaliklar uni jarima maydonida samarali harakat qiladigan, markaziy himoyachilarni o‘ziga jalb etadigan va kam imkoniyatdan ham gol yarata oladigan sof hujumchi sifatida baholamoqda. Manba Lautaroning o‘yin uslubi Lamin Yamal va Pedri atrofida qurilayotgan hujum chizig‘iga mos kelishi mumkinligini qayd etgan.

Biroq hozircha «Barselona» yoki «Inter» tomonidan rasmiy muzokaralar boshlangani haqida ma’lumot berilmagan.

Bu transfer avval ham amalga oshmay qolgan

«Barselona»ning Lautaroga qiziqishi yangilik emas. Argentinalik futbolchi 2020 yilda kataloniyaliklar safiga o‘tishga juda yaqin bo‘lganini, hatto bu masalani Lionel Messi bilan muhokama qilganini aytgan.

O‘sha paytda klubning moliyaviy muammolari sabab muzokaralar yakuniga yetmay, Martines «Inter»da qolgan edi.

Endi oradan bir necha yil o‘tib, «Barselona»ning argentinalik forvardga qiziqishi yana kun tartibiga qaytmoqda.

Asosiy to‘siq — uzoq muddatli shartnoma

Lautaro Martinesning «Inter» bilan amaldagi shartnomasi 2029 yilning 30 iyuniga qadar mo‘ljallangan. Bu holat Italiya klubiga muzokaralarda kuchli pozitsiya beradi va futbolchini arzon narxda qo‘lga kiritish imkonini deyarli yo‘qqa chiqaradi.

Bundan tashqari, may oyida «Inter» prezidenti Juzeppe Marotta Lautaroning «Barselona»ga o‘tishi haqidagi xabarlarni rad etgan. Futbolchining o‘zi ham Milanda baxtli ekani va klub uning xizmatlariga ehtiyoj sezar ekan, jamoada qolish niyati borligini bildirgan.

Shu sababli hozirgi xabarlar rasman tasdiqlangan transfer emas, balki ehtimoliy variant va mish-mish darajasida qolmoqda.

Yarimfinaldagi gol e’tiborni yana oshirdi

Lautaro JCH–2026 yarimfinalida Angliyaga qarshi bahsni zaxira o‘rindig‘ida boshladi. Uchrashuvning so‘nggi daqiqalarida Lionel Messi uzatmasidan keyin bosh bilan g‘alaba golini kiritib, Argentinaning 2:1 hisobida zafar quchishini ta’minladi.

Bu natija Argentinani tarixida yettinchi marta jahon chempionati finaliga olib chiqdi. Lionel Skaloni jamoasi hal qiluvchi bahsda Ispaniya bilan kuch sinashadi.

Katta o‘yinda urilgan bunday gol Lautaroning transfer bozoridagi mavqeini yanada mustahkamlashi mumkin.

Finaldan keyin vaziyat oydinlashadimi?

«Barselona»ning qiziqishi jiddiy qadamga aylanishi uchun klub avval «Inter» bilan kelishishi, keyin esa futbolchining o‘zini Ispaniyaga ko‘chishga ko‘ndirishi kerak bo‘ladi.

Hozircha Lautaroning e’tibori jahon chempionati finaliga qaratilgan. Ammo turnir tugagach, uning kelajagi Yevropa transfer bozoridagi asosiy mavzulardan biriga aylanishi mumkin.

Sizningcha, Lautaro Martines «Barselona» hujumiga mos keladimi?

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tottenxem Lukas Bergvall boʻyicha Nottingem Forest taklifini rad etdiTottenxem Lukas Bergvall boʻyicha Nottingem Forest taklifini rad etdiBugun, 18:57Liverpul Dominik Szoboszlai bilan yangi uzoq muddatli shartnoma imzolashga yaqin turibdiLiverpul Dominik Szoboszlai bilan yangi uzoq muddatli shartnoma imzolashga yaqin turibdiBugun, 18:50Tomas Tuxel bronza bahsi oldidan achchiq haqiqatni tan oldiTomas Tuxel bronza bahsi oldidan achchiq haqiqatni tan oldiBugun, 18:44JCH-2026da siyosiy janjal: FIFA Argentina terma jamoasini jazolaydiJCH-2026da siyosiy janjal: FIFA Argentina terma jamoasini jazolaydiBugun, 18:41Messi Ispaniya bilan bo‘lib o‘tadigan final haqida ochiq gapirdiMessi Ispaniya bilan bo‘lib o‘tadigan final haqida ochiq gapirdiBugun, 18:26Romano va SSKA o‘rtasida janjal: Moskva klubi mashhur insayderni fosh qildiRomano va SSKA o‘rtasida janjal: Moskva klubi mashhur insayderni fosh qildiBugun, 18:23
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi